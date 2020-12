Le jeu mobile FAU-G: Fearless and United Guards du développeur indien nCore Games a été mis à disposition sur Google Play Store plus tôt cette semaine pour les pré-inscriptions. Les utilisateurs d’Android peuvent se préinscrire à FAU-G: Fearless et United Guards sur le Google Play Store via leurs smartphones Android sur le Google Play Store sur le Web. Le nouveau jeu devrait séduire les joueurs mobiles indiens, qui ont été touchés par l’interdiction de PUBG Mobile dans le pays.

Afin de se préinscrire à FAU-G: Fearless et United Guards, les utilisateurs d’Android doivent ouvrir le Google Play Store sur leurs smartphones Android, puis rechercher FAU-G: Fearless et United Guards. Il est à noter que rechercher uniquement FAU-G et non le jeu entier ne montre pas toujours ce jeu FAU-G. Lors de la recherche du jeu, Google Play Store affichera la liste du jeu nCore Studio. Il y aura un bouton Pré-enregistrer où se trouve généralement le bouton Installer. Les utilisateurs doivent cliquer sur Pré-enregistrer afin de se pré-enregistrer pour FAU-G. Après avoir cliqué, Play Store affichera une notification contextuelle indiquant « Nous vous informerons lorsque ce jeu sera sorti. » Les utilisateurs peuvent cliquer sur « OK » ou « Installer à la sortie du jeu ». Cette dernière option téléchargera automatiquement FAU-G sur le téléphone Android d’un utilisateur dès que le jeu sera disponible au téléchargement. Il est également possible d’opter pour une notification pour d’autres nouveaux jeux que Google pourrait penser que vous aimerez.

Les utilisateurs peuvent également se désinscrire de FAU-G s’ils le souhaitent avant la sortie du jeu. Selon les informations disponibles sur Google Play Store, la taille de l’application FAU-G varie en fonction de l’appareil Android. Il n’y a pas de mot sur la disponibilité de FAU-G sur l’App Store d’Apple.

FAU-G: Fearless and United Guards est un titre qui honore les forces armées indiennes, et sa mission est basée sur des incidents réels. « Affrontez les ennemis de l’Inde alors que vous affrontez des envahisseurs hostiles sur le sol indien. Luttez pour survivre contre le terrain impitoyable et l’implacable ennemi. Remplissez les chaussures d’un soldat patriotique et découvrez la bravoure, la fraternité et le sacrifice de la des hommes gardant les frontières du pays « , lit-on dans la description de l’application sur la fiche Google Play Store.

Le mois dernier, FAU-G, ses développeurs et l’acteur de Bollywood Akshay Kumar avaient partagé le premier teaser de FAU-G qui dépeignait une scène de conflit sur un terrain vallonné, vraisemblablement la zone LAC où l’armée indienne était en désaccord avec les forces chinoises. Dans des rapports précédents, Vishal Gondal, le fondateur et chef de nCore Games aurait déclaré que le gameplay de FAU-G ne viendrait pas avec un mode bataille royale à sa sortie. Au lieu de cela, le gameplay sera basé sur le récent conflit armé de l’Inde contre la Chine à la frontière de la vallée de Galwan.

Après son lancement, FAU-G sera en concurrence avec le prochain PUBG Mobile India, qui serait une version spécialement adaptée de PUBG Mobile pour l’Inde. Cependant, PUBG Mobile India a encore du temps pour se rendre sur les smartphones des utilisateurs, car la société attend toujours l’approbation du ministère de l’Électronique et des technologies de l’information (MeitY).