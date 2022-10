Comment s’inscrire à l’essai gratuit d’Amazon Prime

La vente du Black Friday d’Amazon approche, et il y aura forcément de nombreuses réductions disponibles, surtout si vous êtes un membre Prime. De plus, vous bénéficierez d’une livraison gratuite (et rapide) sur vos achats.

L’adhésion Prime coûte 95 £ / 139 $ par an ou 8,99 £ / 14,99 $ si vous préférez payer mensuellement, mais vous donne accès à de nombreux autres avantages. La livraison gratuite illimitée en un jour (sur de nombreux articles) est probablement la plus connue, mais vous pouvez également utiliser le service de streaming Prime Video et stocker des photos illimitées dans le stockage en nuage. La gamme complète des avantages peut être trouvée sur le Site web d’Amazon.

Si vous n’êtes jamais abonné à Amazon Prime, en vous inscrivant maintenant, vous bénéficierez d’un essai gratuit de 30 jours. Voici ce que vous devez savoir. Vous pouvez également consulter les sélections de Tech Advisor des meilleurs produits et offres pour le Black Friday.

Comment s’inscrire à Amazon Prime sur ordinateur

Pour vous inscrire à Amazon Prime, rendez-vous sur Page d’inscription Prime dédiée d’Amazon . Le premier mois est gratuit, dans le cadre de l’essai gratuit de 30 jours.

Page d’inscription Prime dédiée d’Amazon Sur la page d’inscription d’Amazon, cliquez sur “Try Prime”, qui vous demandera alors vos informations de connexion Amazon.

Amazone

Si vous n’avez pas encore de compte, cliquez sur “Créer votre compte Amazon”

Vous devriez immédiatement voir une page qui vous demande votre carte de crédit et vos informations d’adresse si elles ne sont pas déjà stockées chez Amazon. . Une fois sur la page d’accueil, survolez le bouton ‘Prime’ juste en dessous de votre panier et cliquez sur ‘Commencer’

Anyron Copeman / Fonderie

Vous devriez voir à nouveau la page d’inscription d’Amazon Prime. Cliquez sur ‘Commencez-vous r Essai gratuit de 30 jours’.

Somrata Sarkar / Fonderie

Amazon vous demandera de confirmer les informations de votre carte de crédit et votre adresse de facturation. Si tout semble correct, cliquez sur “Essayez Prime GRATUITEMENT – payez plus tard”.

Vous devriez maintenant voir une page de confirmation vous souhaitant la bienvenue sur Amazon Prime

Comment s’inscrire à Amazon Prime sur mobile

Le processus est légèrement différent via l’application mobile, que vous devrez d’abord télécharger depuis l’App Store (iOS) ou Google Play Store (Android). Un guide complet du processus est disponible dans notre article séparé sur la façon d’obtenir gratuitement Amazon Prime.

Gardez à l’esprit qu’Amazon vous facturera les frais d’adhésion Prime chaque mois (ou année) après la fin de l’essai gratuit, sauf si vous annulez votre adhésion. Le faire avant la fin des 30 jours signifie que vous pouvez accéder à toutes les offres Prime Day sans avoir à payer de supplément.

Comment s’inscrire à Prime avec Amazon Alexa

Si vous possédez un appareil Echo ou un haut-parleur domestique intelligent qui exécute Amazon Alexa, vous pouvez également vous inscrire à Amazon Prime en disant simplement « Alexa, inscrivez-moi à Prime ».