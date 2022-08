Comment Singapour chaud et humide essaie de se refroidir

“Nous sommes très préoccupés par le changement climatique”, a déclaré Zhang Weijie, directeur de la politique énergétique et climatique au ministère du Développement durable et de l’Environnement. “C’est un défi existentiel pour nous.”

“Il est si important pour nous de garder Singapour vivable et de pouvoir poursuivre les activités que nous avons en ce moment”, a-t-il ajouté.

Les critiques disent que Singapour pourrait encore faire beaucoup plus pour ralentir les effets potentiellement catastrophiques du changement climatique. La quasi-totalité de son approvisionnement énergétique provient de combustibles fossiles et abrite l’un des plus grands complexes de raffinage de pétrole et de pétrochimie au monde. Cela a encouragé l’utilisation quasi omniprésente du climatiseur, que Lee Kuan Yew, le premier Premier ministre de Singapour, a autrefois qualifié d’invention la plus importante du XXe siècle.