Alors que les universités ont bénéficié d’une charge de travail généralement faible dans l’ensemble de la population de Singapour, leur expérience et leurs mesures strictes contrastent fortement avec de nombreux campus à travers les États-Unis. Un certain nombre d’universités américaines ont connu une explosion de cas presque dès le retour des étudiants l’automne dernier.

L’Université nationale de Singapour, ou NUS, décrit sa stratégie comme le confinement, la décongestion et la recherche des contacts. L’université a exploité la technologie pour appliquer des mesures de distanciation sociale, affecté des étudiants à différentes zones du campus et imposé des sanctions sévères pour avoir enfreint les règles. Si nécessaire, dit-il, il est prêt à tester les gens de manière approfondie. Il passe déjà au crible les eaux usées à la recherche de traces du virus dans les dortoirs, comme l’ont fait certains collèges américains.

«Nous sommes très conscients que nous sommes une grande population de 50 000 personnes uniquement sur le campus, et tout ce que nous faisons a également une incidence sur la communauté plus large en dehors du campus», a-t-il déclaré dans une interview.

Kathlyn Laiu, une recrue de 19 ans qui vit sur le campus de NUS, a déclaré que la seule fête à laquelle elle a assisté l’année dernière était sur Zoom, pour Halloween. Elle a passé son premier semestre à manger la plupart des repas dans son dortoir, comptant le nombre de personnes dans le salon du dortoir avant d’entrer et de signaler sa température deux fois par jour via une application universitaire.

Les restrictions de zonage ont compliqué l’accès des étudiants aux services bancaires, à manger dans leurs cafétérias préférées ou à organiser des réunions de groupe, bien qu’ils puissent rencontrer des amis et des camarades de classe hors du campus. Une pétition d’octobre dernier pour lever les restrictions a été signé par plus de 800 étudiants.

« Je pense que c’est assez difficile de vivre avec, honnêtement », a déclaré Mme Laiu. «C’est une idée très différente de l’université.»

Selon les experts, l’une des principales raisons du succès des universités de Singapour dans la lutte contre le virus est la riposte agressive à la pandémie dans la société en général. Le gouvernement offre des tests et des soins médicaux gratuits à tous les citoyens et résidents de longue durée, et il isole rapidement les personnes infectées et retrace leurs contacts. Il punit ceux qui ont restrictions violées, y compris par expulser des ressortissants étrangers et révocation des passes de travail.