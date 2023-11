Comment Shohei Ohtani conviendrait à 12 prétendants potentiels avec le lancement d’une agence libre

Par Stephen J. Nesbitt, Chad Jennings et Cody Stavenhagen

Avec la fin du défilé des World Series et les réunions des directeurs généraux en cours à Scottsdale, en Arizona, un agent libre pas comme les autres est officiellement disponible.

L’agence libre de Shohei Ohtani domine tous les autres scénarios cette intersaison, alors que le monde du baseball attend de savoir quelles équipes prodigueront des offres de 500 millions de dollars au joueur le plus précieux du jeu. Le marché des agents libres pourrait évoluer lentement au début, car les front-offices mettent de côté d’autres activités et économisent leurs sous pour un gars qui, une fois en bonne santé, remplira deux rôles avec une seule place sur la liste.

Quelle que soit l’équipe choisie par Ohtani, elle aura l’un des meilleurs bâtons gauchers du baseball au poste de frappeur désigné à partir de 2024, et un lanceur partant de calibre as (après sa deuxième opération au coude) en 2025 et au-delà. La liste des prétendants intéressés par Ohtani compte 30 équipes, même si nous pouvons, avec une certaine certitude, en marquer plus de la moitié comme des destinations improbables.

Ci-dessous, par ordre alphabétique, les 12 équipes qui devraient être en lice pour Ohtani en agence libre – les 10 équipes L’Athlétismede Jim Bowden désignés comme des points d’atterrissage probableset deux autres, les Angels et les Yankees, qui d’autres joueurs de la MLB ont prédit cet été comme meilleures options Ohtani. Nous étudions l’impact de la signature d’Ohtani sur les effectifs actuels et futurs de chaque équipe. Comment sa batte remodèlerait-elle l’alignement, tel qu’actuellement construit, en 2024 ? Quel(s) mouvement(s) de liste pourraient suivre ? Et comment Ohtani transforme-t-il le noyau à long terme de chaque équipe ?

Le besoin le plus urgent des Red Sox est le lancer, auquel Ohtani contribuerait à répondre à terme, mais pas à court terme. Il serait également un autre bâton gaucher dans une formation qui penche déjà trop dans cette direction. Et même si la place en DH est techniquement ouverte après le départ de Justin Turner, combler ce trou avec Ohtani forcerait Masataka Yoshida à jouer encore plus sur le terrain gauche (où il n’est pas très bon) tout en limitant la polyvalence de l’alignement (ce qui était une priorité lors de l’intersaison dernière). ). Cela dit, Ohtani est la plus grande star du sport, et la plus grande priorité des Red Sox pourrait être de prouver à leurs fans qu’ils sont sérieusement déterminés à gagner à nouveau. Commencez par Ohtani, puis découvrez le reste, en faisant confiance aux espoirs des joueurs de position Marcelo Mayer, Roman Anthony et Kyle Teel pour faire fonctionner les finances à l’avenir.

D’abord Craig Counsell, maintenant Ohtani ?! Ajouter Ohtani à cette liste ne ferait pas immédiatement des Cubbies World Series les favoris, mais cela rendrait certainement leur alignement beaucoup plus dangereux. Cody Bellinger leur manquera, en supposant qu’il signe ailleurs en agence libre, mais avoir Ohtani aux côtés de Ian Happ, Seiya Suzuki, Dansby Swanson, Nico Hoerner et Christopher Morel semerait la peur dans le NL Central gagnable. Les Cubs étaient dans le tiers inférieur de la ligue la saison dernière en OPS depuis la position DH. Ohtani occupant DH ne ferait pas non plus sortir aucun élément essentiel, même si cela signifierait trouver un foyer défensif pour Morel – il a joué partout la saison dernière mais le plus souvent DH – ou le magasiner comme candidat commercial cet hiver. D’ici 2025, les Cubs pourraient déployer une rotation d’Ohtani, Justin Steele et une combinaison de Jameson Taillon, Jordan Wicks, Javier Assad, Ben Brown et Cade Horton.

Quelle somme d’argent d’Arte Moreno faudrait-il pour qu’Ohtani revienne à Anaheim avec un autre contrat à long terme ? (Jayne Kamin-Oncea / USA aujourd’hui)

Les Angels ont attaqué leur système agricole pour tenter une dernière chance de gagner avec Ohtani, et cela s’est retourné contre eux. Rapidement. Catégoriquement. Terriblement. Mais pour cet exercice, nous l’imaginons de retour dans les limites habituelles d’Anaheim, se préparant à jouer les années 2020 avec les Angels. Ce n’est pas difficile à imaginer. La liste de 2024 ressemblerait beaucoup à celle de 2023, sans Ohtani dans la rotation. L’alignement, à moins d’ajouts importants pendant l’intersaison, sera lourd et sujet à l’affaissement au moindre pincement musculaire ou au moindre orteil cogné subi par Ohtani, Mike Trout et Anthony Rendon. En regardant vers l’avenir, le noyau des Angels, tel qu’il est, comptera sur le retour à la santé d’Ohtani, Trout et Rendon ; sur les dépenses accrues et soutenues du propriétaire Arte Moreno ; et sur les perspectives de joueurs de position pop-up issus d’un système agricole qui, ces dernières années, s’est principalement concentré sur le drafting pitching. La hiérarchie des lanceurs de départ sera, pour l’essentiel, intacte lorsque Ohtani reviendra dans la rotation en 2025 aux côtés de Reid Detmers, Tyler Anderson et Patrick Sandoval. Tout cela reste si familier et pourtant si peu convaincant.

Les Dodgers sont les favoris présumés pour acquérir Ohtani. Il connaît déjà la région. Ils ont une liste de stars autour de lui. Ils ont la place DH ouverte, avec JD Martínez comme agent libre. Ils ont de l’argent à dépenser et sont disposés à le dépenser. Avec les gagnants MVP Mookie Betts, Freddie Freeman et Ohtani en tête de l’alignement jusqu’en 2027 au moins ? [low whistle] Les saisons vont et viennent. D’autres visages de la formation de Los Angeles vont changer. Mais ces trois-là causeront toujours des dégâts inexplicables aux lanceurs adverses. Pendant ce temps, le bras droit d’Ohtani représente également une aubaine pour les Dodgers, qui ont manqué de titulaires en 2023. Pour 2025, Ohtani pourrait remplacer Walker Buehler, qui sera alors destiné au libre arbitre, dans la rotation. À ce stade, les Dodgers auront toujours Dustin May, Bobby Miller et Tony Gonsolin, ainsi que les Sheehans, Stones et Groves qu’ils ont trottés cette saison. Peut-être qu’ils ramèneront même Clayton Kershaw, 37 ans, et son épaule réparée chirurgicalement pour compléter le groupe. Hé, pendant que nous réfléchissons à Ohtani en bleu Dodger, pourquoi ne pas continuer à rêver ?

Nous ne voulons manquer de respect à Daniel Vogelbach et Mark Vientos, mais il semble y avoir de la place pour améliorer le spot DH dans le Queens. Ils avaient un .700 OPS depuis la position DH cette saison, 11e des 12 équipes de cette liste. Leur formation pourrait utiliser une certaine puissance de gauche. Et pour une équipe des Mets qui a sacrifié beaucoup de puissance de star à la date limite des échanges, Ohtani pourrait également bien combler ce vide. Quant à ce que l’acquisition d’Ohtani signifierait pour l’avenir des Mets, n’avons-nous pas posé cette question à chaque mouvement de l’ère Steve Cohen ? Les ressources financières pourraient bien être illimitées et Ohtani est la plus grande attraction de baseball de la planète. Demandez au nouveau manager Carlos Mendoza de placer Ohtani dans un alignement avec Pete Alonso, Francisco Lindor et Brandon Nimmo, obtenez quelques lancers pour maintenir le fort de rotation jusqu’à l’année prochaine et voyez ce qui se passe. Un doublé de départ d’Ohtani et Kodai Senga signé jusqu’en 2027 au moins ressemble à beaucoup de victoires. Cela semble être une question de : n’y réfléchissez pas trop. Les Mets dépensent beaucoup d’argent et le meilleur joueur du jeu est un agent libre. Signez-le, puis partez de là.

Un engagement envers Ohtani au poste de frappeur désigné serait un engagement envers Aaron Judge et Giancarlo Stanton dans les coins du champ extérieur – soit cela, soit manger une partie du contrat de Stanton pour aller dans une direction différente au cours des quatre prochaines années. Ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose étant donné que les Yankees disposent déjà d’un jeune arrêt-court Gold Glove (Anthony Volpe) aux coûts contrôlés, d’une poignée de possibilités de hausse élevées dans le champ central (à commencer par Jasson Domínguez, une fois de retour d’une opération au coude), et quelques autres jeunes joueurs de position sur le point qui, idéalement, peuvent combler d’autres trous dans le champ intérieur et derrière le marbre à faible coût. Un gros bâton gaucher comme celui d’Ohtani équilibrerait bien une formation de droite, et à partir de 2025, il pourrait former un dangereux top deux dans la rotation avec l’as du staff Gerrit Cole. Le frappeur désigné ne semble pas être une priorité des Yankees pour le moment – ​​ils ont utilisé ce poste comme une porte tournante ces dernières années, faisant appel à des vétérans pour une journée de repos partiel, et l’ajout d’Ohtani mettrait essentiellement fin à cette pratique – mais signer Ohtani semble être une chose très Yankees à faire. Historiquement, en tout cas.

Y a-t-il une chance que Harper et Ohtani portent le même uniforme la saison prochaine ? (Mitchell Leff/Getty Images)

L’idée qu’Ohtani atterrisse à Philadelphie présente certaines complications – comme le fait que Kyle Schwarber, Nick Castellanos et Bryce Harper devront tous jouer sur le terrain à chaque match – mais ce serait certainement amusant. Établissons simplement la programmation de la journée d’ouverture 2024 :

1. Trea Turner SS

2. Bryce Harper 1B

3. Shohei Ohtani DH

4. Nick Castellanos RF

5. Kyle Schwarber LF

6. Alec Bohm 3B

7. Bryson Stott 2B

8. JT Realmuto C

9. Brandon Marsh CF

AMUSEMENT, bébé ! Cela fait six frappeurs – Ohtani, Turner, Harper, Realmuto, Castellanos et Schwarber – chacun gagnant plus de 20 millions de dollars par saison, tous signés jusqu’en 2025 au moins. En parlant de 2025, d’ici là, les Phillies auront cruellement besoin d’Ohtani dans la rotation. Aaron Nola est actuellement agent libre. Zack Wheeler et Ranger Suárez seront agents libres après 2024. Si ces trois-là partent, Ohtani serait clairement le n°1 des Phillies alors qu’ils s’efforcent d’établir une rotation complète.

Si vous, comme tant d’autres, avez été séduit au début de 2023 par la moitié supérieure de la formation des Padres – Fernando Tatis Jr. ! Manny Machado! Juan Soto! Alex Bogaerts ! Oh mon! – vous devrez peut-être vous asseoir avant de penser à ajouter Ohtani à ce mélange. Cela présuppose que San Diego conserve Soto pour 2024 (sinon au-delà), ce qui n’est peut-être pas le cas. La propriété des Padres a-t-elle le soutien financier et le courage nécessaires pour signer Ohtani et Soto à long terme ? Sinon, et si les Padres traitaient avec Soto et signaient Ohtani cet hiver ? Ils auraient ajouté de la puissance et renforcé leur système agricole, mais n’auraient pas amélioré substantiellement leur gamme pour 2024. Qui sait. Peut-être que ça marcherait. Leur effectif semblait bien meilleur que leur record de 2023.

Du côté des lanceurs, les Padres ont désormais des besoins clairs en matière de rotation – Blake Snell, Seth Lugo, Michael Wacha, Nick Martinez et Rich Hill sont tous des agents libres – et Ohtani ne sera pas disponible pour commencer la saison prochaine. Ainsi, même si la vision à long terme semble bonne avec Ohtani, Yu Darvish (signé jusqu’en 2028), Joe Musgrove…