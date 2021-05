Comment Shirley Chung a fait pivoter son entreprise et combat la haine anti-asiatique

Shirley Chung prépare un plat au Michael Muller’s HEAVEN, présenté par The Art of Elysium, événement le 5 janvier 2019 à Los Angeles.

Lorsque la pandémie a frappé, la chef et star de la télé-réalité Shirley Chung a rapidement fait pivoter son entreprise de restauration pour traverser la crise.

Faire face à la haine anti-asiatique était une autre affaire.

En entendant parler d’incidents racistes alarmants et de crimes haineux dans tout le pays récemment, y compris le meurtre de six femmes d’origine asiatique près d’Atlanta en mars, Chung a ressenti le besoin de s’exprimer.

« Tout ce qui se passait nous touchait si près », a déclaré la femme de 44 ans à propos d’elle-même et de la communauté des chefs de Los Angeles.

Chung, qui était finaliste de l’émission de télé-réalité de Bravo « Excellent chef, « a également subi des incidents au restaurant de Culver City, en Californie, Mme Chi Café, qu’elle est copropriétaire avec son mari. Ses convives non réguliers ont commencé à remettre en question sa propreté, malgré le fait de voir des tables désinfectées devant eux. La porte arrière était graffitée. En réponse, Chung a ajouté des services de nettoyage supplémentaires et installé des caméras de sécurité pour que ses clients et son personnel se sentent en sécurité.

Plus récemment, quelqu’un a volé une commande à emporter sur le comptoir, a menacé son mari, Jimmy Lee, et a crié des propos racistes.

«Cela m’a donné envie d’être encore plus vocal et de vraiment partager mon expérience», a déclaré Chung, qui est né à Pékin et a immigré aux États-Unis à 17 ans.