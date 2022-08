Comment Shimmy la tortue à 2 pattes est-elle allée du lac Érié à Burlington, en Ontario?

Shimmy, une tortue mouchetée, a passé les 35 premières années de sa vie, plus ou moins, sur la rive nord du lac Érié.

Il avait été suivi de nombreuses fois par des biologistes, qui remarquaient ses “caractéristiques étranges”: deux pieds manquants, à l’avant gauche et à l’arrière droit.

Ainsi, lorsque Shimmy – son espèce est classée comme “menacée” en Ontario – s’est présenté dans la vallée de Hendrie aux Jardins botaniques royaux (RBG) de Burlington, en Ontario, comment il a réussi à traverser plus de 100 kilomètres de routes, de villes et de terres agricoles présentées un mystère.

Il est impossible qu’une telle créature puisse couvrir cette distance par elle-même, explique Sarah Richer, biologiste des espèces en péril RBG, sans parler d’une tortue à laquelle il manque deux pieds.

“Il n’a définitivement pas réussi à arriver ici tout seul”, a déclaré Richer. “Il a fait une sieste de tortue. Il aurait été kidnappé dans sa zone humide.”

La tortue mouchetée a une carapace bombée et des marques jaunes sur la gorge, le menton et le dessous. Sa population sur les terres de RBG est en difficulté – elle se situe à environ 20 à 25 tortues, dit Richer – et a fait l’objet d’importants efforts de surveillance et de conservation en conséquence.

Le suivi de la population se fait à l’aide de pièges vivants, où les tortues sont capturées sans cruauté et leurs carapaces marquées pour une identification future, et par l’observation à l’ancienne, souvent menée par des bénévoles. L’une de ces volontaires, Catherine Shimmell, a observé la tortue pour la première fois sur un chemin RBG en 2012, d’où son nom Shimmy. “Si vous trouvez la tortue, vous devez lui donner un nom”, a déclaré Richer.

Shimmy a ensuite été pris dans un piège de surveillance en 2017, ce qui a amené Richer à s’interroger sur les encoches distinctes de sa coquille, qui ne ressemblaient pas aux marques utilisées par les biologistes RBG.

La tortue mouchetée de Shimmy a au moins 50 ans et n’a plus ses pattes avant gauche et arrière droite depuis au moins 1993. (Jardins botaniques royaux/Fourni)

Après avoir parcouru les registres des tortues du RBG et trouvé aucune correspondance, Richer a contacté un groupe Facebook pour les herpétologues – des experts en amphibiens et en reptiles – et a tout de suite entendu Scott Gillingwater, un biologiste des espèces en péril pour la Upper Thames River Conservation Authority à London, Ont.

Gillingwater pouvait dire que lui ou son collègue Raymond Saumure avaient déjà attrapé Shimmy, car ils sont parmi les rares dans leur discipline à utiliser des limes rondes pour encocher la carapace des tortues pour une identification future. Il a examiné ses dossiers et a découvert que Saumure avait marqué Shimmy en 1993, et Gillingwater avait repris Shimmy deux fois en 2003, ainsi qu’en 2004 et 2007.

“C’était un adulte de grande taille lorsqu’il l’a trouvé en 1993, ce qui signifie qu’il aurait eu au moins 20 ans à cette époque (probablement beaucoup plus vieux)”, a-t-il écrit plus tard dans un e-mail. “Aujourd’hui, il aurait au moins 50 ans, peut-être plusieurs décennies de plus que cela.”

Il a dit qu’il savait tout de suite que quelqu’un devait avoir déplacé la tortue, ce qu’il rencontre fréquemment dans son travail.

“Vous trouvez quelques animaux au hasard dans des endroits étranges”, a-t-il déclaré à CBC Hamilton. “C’est malheureux que quelqu’un déplace une tortue… Enlever cette tortue de son lieu d’origine peut causer un certain nombre de problèmes.”

Ceux-ci incluent la propagation de maladies et la diminution du “potentiel génétique” de la tortue dans la zone d’où elle a été prélevée, a-t-il déclaré. Au niveau micro, déplacer une tortue rend plus difficile pour cet individu d’hiberner, de se reproduire et de survivre, car les tortues connaissent généralement leur environnement et devraient apprendre la configuration du terrain dans un nouvel endroit.

Richer a déclaré que déplacer une tortue, ou n’importe quel animal sauvage, “est au mieux moralement douteux et n’est pas dans le meilleur intérêt de l’animal… Je suis franchement un peu inquiet qu’il y ait quelqu’un qui le fasse exprès”.

Callie, une tortue mouchetée, est l’une des nombreuses espèces en péril découvertes aux Jardins botaniques royaux ces dernières années, ce qui amène à se demander si quelqu’un y déplace des tortues. (Jardins botaniques royaux/Fourni)

Elle a ajouté que s’il “est inhabituel de rencontrer de nouveaux individus parmi une population qui a été si fortement piégée”, le RBG a trouvé plusieurs nouvelles tortues mouchetées ces dernières années, maintenant nommées Miika, Callie et Jenny.

Gillingwater s’inquiète que quelqu’un pense aider la population en difficulté de Blanding au RBG en déplaçant les animaux du lac Érié, où ils sont plus abondants.

Richer a déclaré qu’il était également possible que quelqu’un ait ramené Shimmy à la maison comme animal de compagnie, puis l’ait laissé lâcher à RBG quand ils ne voulaient plus de lui.

“Les tortues mouchetées sont remarquablement dociles et elles sont adorables”, a-t-elle déclaré, ajoutant que si c’est une bonne idée de déplacer une tortue hors de la route, il n’est pas du tout judicieux de la déplacer très loin.

“Lorsqu’une tortue se trouve dans une zone dangereuse, nous voulons que les gens interviennent, mais s’il vous plaît, ne déplacez pas les tortues dans une zone humide différente.”