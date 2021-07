Comment Shevchenko a fait de l’Ukraine les prétendants de choc à l’Euro 2020

Il y avait des centaines d’Andriy Shevchenkos dansant à Hampden Park alors que l’Ukraine battait la Suède 2-1 en prolongation lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 pour remporter leur tout premier match à élimination directe en Championnat d’Europe. Alors que le meilleur joueur ukrainien de tous les temps arpentait chaque centimètre de la surface technique, il a fait signe à ses joueurs d’avancer pour empêcher tout but suédois tardif. Il a appelé au calme et à la concentration alors que le chaos s’ensuivait autour de lui.

Puis vint le coup de sifflet à plein temps, et Shevchenko lui-même avait l’air perdu. Il a marqué certains des plus gros buts de l’histoire de l’AC Milan et de l’Ukraine, mais comment célébrer leur victoire la plus célèbre en tant qu’entraîneur ? Cela avait été un match nerveux mais, à la 121e minute, juste au moment où les tirs au but se profilaient, l’attaquant de 24 ans du Dnipro-1 Artem Dovbyk s’est penché pour devancer le vainqueur devant Robin Olsen. Finalement, Shevchenko a commencé à serrer n’importe quoi en bleu et jaune.

Les joueurs ukrainiens ont assailli l’improbable vainqueur du match Dovbyk. Les enfants de Shevchenko dans les gradins sont devenus complètement dingues, tout comme les centaines d’autres portant son célèbre maillot n ° 7. L’appel de l’annonceur du stade aux supporters de maintenir une distance sociale était un espoir perdu, noyé contre l’euphorie ukrainienne.

L’Ukraine est maintenant en quarts de finale, passant du groupe C à la seule meilleure équipe à la troisième place avec trois points. L’Euro 2020 a été le tournoi des outsiders courageux ; bien que des pays comme la Suisse (qui a éliminé la France), la République tchèque (éliminateurs des Pays-Bas) et l’Ukraine soient des nations de football moins renommées, ils se sont moqués des prédictions d’avant-tournoi. Cette victoire de l’Ukraine à Hampden Park était l’absolution.

Après qu’Oleksandr Zinchenko ait marqué son magnifique premier match en première mi-temps, il a mis son doigt sur ses lèvres. « Je voulais montrer à ces gens qu’ils devaient se taire car nous sommes une équipe qui mérite [praise] alors que nous nous battons pour accomplir nos tâches », a déclaré Zinchenko après le match. « J’ai montré qu’ils devaient nous soutenir. »

Malgré leur qualification fortuite pour les huitièmes de finale, ses joueurs ont fait confiance au processus et à la culture développés par Shevchenko, l’homme qui a inscrit 48 buts en 111 apparitions pour son pays. Ils avaient toujours gardé les paroles de Shevchenko au premier plan de leurs esprits. « Mon message aux joueurs était de croire, nous sommes là et c’est notre chance de changer l’avenir », leur avait-il déclaré avant le match. « Nous y étions parvenus. » Mais maintenant vient leur plus grand test, avec l’Angleterre à l’affût à Rome.

La victoire contre la Suède est une justification de l’approche de Shevchenko et de la façon dont il a favorisé cette mentalité de gagnant au sein d’une équipe constituée principalement des équipes ukrainiennes de Premier League Shakhtar Donetsk et Dynamo Kiev, ainsi que d’une poignée de joueurs basés à l’étranger. Mais la poussière d’étoile de Shevchenko d’une carrière qui l’a vu remporter le Ballon d’Or 2004 et la Ligue des champions 2003 avec l’AC Milan ne s’est pas automatiquement transformée en un manager décent. Au lieu de cela, il a attendu son heure et a appris.

Cette Ukraine a été une synergie du pressage et de la philosophie que Shevchenko a appris du grand manager du Dynamo Kiev Valeriy Lobanovskyi (considéré comme l’un des ancêtres de gegenpressing, et une grande influence sur l’ancien manager et directeur sportif du RB Leipzig Ralf Rangnick), mais aussi le style traditionnel ukrainien construit sur des duels gagnants, en récupérant rapidement et en jouant sur la contre-attaque. C’est un mélange de ces deux approches qui ont été si efficaces, l’Ukraine utilisant ses deux brillants arrières latéraux Zinchenko et Oleksandr Karavayev pour étirer la Suède et créer ses deux buts décisifs.

Shevchenko est connu pour mélanger le 4-3-3 avec le 3-5-2, ce qui a permis à l’Ukraine de battre le Portugal et l’Espagne, et de faire match nul avec la France au cours des 20 derniers mois. Il a favorisé les faux n ° 9, puis a joué avec un attaquant plus traditionnel à Roman Yaremchuk, et a utilisé des ailiers coupant à l’intérieur ou cherchant à se chevaucher et a fait de ce groupe une équipe multidimensionnelle et difficile à affronter. Mais ils sont aussi physiques. « Ils sont si forts », a déclaré un éclaireur expérimenté. « Mon Dieu, ils sont si forts. »

Andriy Shevchenko a montré sa capacité d’adaptation en tant que manager à cet Euros et cela a payé des dividendes majeurs pour l’Ukraine. Photo de Craig Williamson/Groupe SNS via Getty Images

Shevchenko s’est inspiré des expériences acquises en tant que joueur sous Jose Mourinho et Carlo Ancelotti, mais il a également fait les choses à sa manière. L’Ukraine a choisi de ne pas le recruter comme entraîneur en 2012 car il n’avait pas les qualifications requises. Il a donc fait ses études et a assumé le poste de directeur adjoint pour l’Euro 2016, travaillant sous Mykhaylo Fomenko. L’Ukraine a terminé dernier de leur groupe, et il a été choisi de manière controversée pour succéder à Fomenko après avoir été limogé.

Les doutes sur le sens aigu de l’entraîneur de Shevchenko se sont intensifiés après son échec à se qualifier pour la Coupe du monde 2018, mais l’Association ukrainienne de football (UAF) a gardé confiance en son attaquant légendaire. Il savait que son record en tant que joueur suscitait des attentes plus élevées, mais il faisait confiance à son leadership discret et aux jeunes talents du pays, qui avaient vu l’Ukraine remporter la Coupe du monde des moins de 20 ans 2019.

Il s’est éloigné de certaines des vieilles têtes expérimentées, et cela a porté ses fruits avec une impressionnante campagne de l’UEFA Nations League en 2019 alors que l’Ukraine a remporté son groupe pour être promu en Ligue A. Il était lié aux postes vacants de direction dans les anciens clubs AC Milan et Chelsea. , mais il est resté avec son projet en Ukraine et il a formé un groupe soudé qui veille les uns sur les autres et laisse les egos individuels à la porte.

Oleksandr Zinchenko a été la vedette contre la Suède, inscrivant un but et une passe décisive dans la spectaculaire victoire 2-1 de l’Ukraine. Getty

Zinchenko a été dévasté par la défaite de son équipe de Manchester City en finale de la Ligue des champions contre Chelsea en mai, mais a rapidement été acclamé par « l’atmosphère » de l’équipe nationale. Serhiy Kryvtsov décrit l’équipe comme sa « deuxième famille ».

Contre la Suède, l’Ukraine a perdu Artem Besyedin après un tacle horrifique de Marcus Danielsson, qui a été expulsé. Besyedin est maintenant rentré chez lui et l’Ukraine jouera pour la star du Dynamo Kiev contre l’Angleterre.

« Cette victoire, je voudrais vous dédier à Besyedin, il a subi une horrible blessure – quand je suis revenu dans les vestiaires, j’étais hors de moi. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort », a déclaré Zinchenko.

Shevchenko a ajouté: « Il a traversé beaucoup de choses horribles ces dernières années – nous le soutiendrons et jouerons contre l’Angleterre pour lui. »

Les dédicaces d’après-match se sont également propagées aux fans. L’équipe ressent ce lien avec ses fans et a reconnu leur soutien de voyage à Hampden Park alors qu’ils les rejoignaient dans leur coup de tonnerre synchronisé. « Je pense que certaines personnes auraient dépensé leur dernier argent pour venir ici – nous vous avons entendu, et merci beaucoup pour votre soutien », a ajouté Shevchenko.

Deux joueurs ont jeté leurs maillots dans la foule, alors que deux des quatre garçons de Shevchenko ont rejoint leur père sur le terrain et ont célébré avec les joueurs.

« J’ai déjà dit plusieurs fois, peu importe pour quelle équipe vous jouez et si vous faites partie d’une équipe, peu importe où vous jouez, vous devez tout donner », a déclaré Zinchenko. « Je ferai tout ce qui est possible et impossible pour cela. »

Si la Suède était une bataille difficile, alors l’Ukraine envisage maintenant de parcourir la montagne anglaise à sa manière. Ils se tourneront vers leurs propres connaissances locales, avec les coéquipiers de Zinchenko avec Raheem Sterling, Kyle Walker, John Stones et Phil Foden.

« On me demande : « Qui est l’adversaire le plus fort contre lequel vous ayez joué ? » Eh bien, ce sont les footballeurs de Man City, ceux que je vois tous les jours à l’entraînement », a déclaré Zinchenko. « Sterling est l’un des meilleurs ailiers du monde. Il est en grande forme, il fait la différence. Nous devons faire attention à lui et nous devrons essayer de l’arrêter car il est sur une lancée maintenant. »

Zinchenko a déclaré que « le banc des remplaçants de l’Angleterre a probablement coûté jusqu’à trois équipes ukrainiennes », mais il savoure leur statut d’outsider.

L’équipe ukrainienne a regardé la première moitié de l’Angleterre contre l’Allemagne en équipe, avant de commencer leurs préparatifs de dernière minute pour la Suède, mais Shevchenko aura déjà un plan tactique pour l’équipe de Gareth Southgate avant le quart de finale de samedi à Rome (EN DIRECT à 15 h HE sur ESPN et ESPN+ aux États-Unis).

Shevchenko a déjà fait face à la blessure d’Oleksandr Zubkov lors de leur première défaite contre les Pays-Bas et a également essayé d’utiliser Marlos et Ruslan Malinovskyi avant de s’installer sur un 3-5-2 pour la Suède. Zinchenko était exceptionnel – il est sûrement l’homme prêt à assumer le rôle de Shevchenko en tant que héros national à gauche, mais c’est plus qu’une équipe ukrainienne à un seul homme comme par le passé.





La défense est ancrée par le brillant Mykola Matviyenko, qui serait sur le radar d’Arsenal. Le milieu de terrain est dirigé par l’expérimenté Taras Stepanenko et l’énergique Serhiy Sydorchuk, qui a frappé le poteau contre la Suède.

Andriy Yarmolenko de West Ham opère sur l’aile droite – du camp Arjen Robben d’être un joueur à un pied qui est toujours extrêmement difficile à annuler malgré le fait qu’il va toujours couper sur sa gauche. Il a déjà marqué un but merveilleux contre les Pays-Bas et a remporté leur premier match contre la Macédoine du Nord.

Ensuite, vous avez le délicat Roman Yaremchuk de 6 pieds 3 pouces à l’avant, qui a également deux buts à son actif, et l’impact de Viktor Tsygankov sur le banc. Ajoutez-y le vainqueur du match Dovbyk et ses autres protagonistes consentants et l’Angleterre appréciera qu’elle affronte une équipe difficile.

« Pour obtenir un résultat comme contre la Suède, nous devions croire et être forts », a déclaré Shevchenko. « L’équipe anglaise est une grande équipe ; ils ont aussi un excellent banc de remplaçants. Nous comprenons à quel point ce match sera difficile. Il est incroyablement difficile de marquer contre eux, mais leur force ne devrait pas nous effrayer. »

Une victoire à Rome, et ce sera son n°17 ​​qui sera le maillot incontournable des supporters ukrainiens.

« La puissance n’est pas la façon dont vous frappez, la puissance est la façon dont vous vous levez », a déclaré Zinchenko. « Ils ont un bon groupe de footballeurs [but] cela ne devrait pas nous faire peur ; ça doit nous motiver. Tout est possible dans cette vie, et nous ferons tout pour cela. »