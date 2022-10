Comment She-Hulk Episode 8 met en place l’avenir de Daredevil dans le MCU

She-Hulk a reçu des critiques très mitigées au cours de sa course. Cependant, le dernier épisode a fait sensation en ligne après avoir réintroduit un énorme favori des fans pour ceux qui aimaient la série télévisée Netflix Marvel plus granuleuse.

Charlie Cox est officiellement de retour en tant que Matt Murdock/Daredevil. Ceci, bien sûr, n’est pas une toute nouvelle information. Le justicier aveugle a fait ses débuts en 2021 Spider-Man: No Way Home en tant que représentant légal de Peter Parker. Cependant, son temps à l’écran était limité à une très brève apparition que vous pouvez regarder ci-dessous :

Dans le huitième épisode de She-Hulk, Ribbit et Rip It, Matt était de retour en force. Il a eu le temps de briller devant le tribunal, faisant face à Jennifer Walters et utilisant même son odorat amélioré pour faire trébucher sa cliente. Il a également obtenu le même temps de lutte contre le crime – avec un teaser des séquences d’action emblématiques du couloir.

Marvel n’a pas précisé si ce Matt Murdock est le même homme de Daredevil de Netflix, ou une toute nouvelle variante. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une performance différente de celle que les fans de l’incarnation précédente connaissent.

C’est un Matt beaucoup plus fou que ce à quoi nous sommes habitués – quelque chose que j’avais prédit après l’introduction de Kingpin dans Hawkeye. De façon inattendue, je ne l’ai pas détesté. She-Hulk est une comédie après tout, et la charmante chimie de Matt avec Jennifer s’intègre bien à l’univers MCU plus léger sur le propre cadre de Netflix.

En général, il se sent plus heureux et plus à l’aise dans qui il est, s’appelant librement “Daredevil” et répondant avec des plaisanteries solides à l’esprit vif de Jen. Charlie Cox a toujours l’impression d’être dans le personnage, seule cette version est généralement mieux placée que l’existence lamentable de Netflix Matt dans Hell’s Kitchen.

Les combats et les cascades sont également beaucoup plus gymnastiques, et dans plusieurs parties (malheureusement) très évidemment CGI.

Disney a été critiqué pour avoir écrasé ses employés du département d’animation et a fait la une des journaux avec les effets visuels médiocres du montage final de She-Hulk. Les acrobaties de Daredevil ne sont pas les pires contrevenants de la série, mais elles s’écartent considérablement des cascades complexes et pratiques que nous avons vues dans la série originale.

Cependant, Charlie Cox joue essentiellement un rôle d’invité ici, on peut donc comprendre pourquoi il ne voudrait peut-être pas passer des mois d’entraînement physique ardu pendant quelques minutes à l’écran. De plus, il se bat contre un autre personnage CGI, il est donc logique que Disney ait opté pour ce style cinématographique.

Néanmoins, je suis certain que Kevin Feige et ses sbires surveillent de près les réactions des fans, et beaucoup supplieront de garder le travail de cascade organique pour quand Matt fera ses prochains débuts – qui seront dans Phase Five’s Echo, dont la sortie est prévue prochainement. été.

Il jouera aux côtés du grand méchant de Daredevil, Wilson Fisk/Kingpin de Vincent D’Onofrio. Ce que She-Hulk ne nous a pas dit, c’est si Daredevil et Kingpin se connaissent à ce stade, et cela dépend probablement du fait que la série Netflix soit considérée comme canon ou non.

La série Hawkeye a établi que Wilson Fisk a une présence beaucoup plus underground que dans l’émission Netflix. Cela pourrait être dû à sa disgrâce à la fin de Daredevil, ou il peut s’agir d’une toute nouvelle histoire pour le chef du crime.

Il y a aussi des questions similaires concernant Matt, qui a déjà un costume sur mesure, ce qui signifie qu’il est bien dans son rôle de justicier dans la lutte contre le crime. Il est aussi beaucoup plus discret sur son identité – quelque chose qui m’a fait lever un sourcil. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que l’ancien Matt ne divulguerait pas ses connaissances juridiques aussi librement sous sa forme d’alter-ego, mais c’est peut-être un effet secondaire de sa personnalité plus confiante.

Matt a également mentionné qu’il possédait un cabinet d’avocats à Hell’s Kitchen, New York, de sorte que cela reste au moins le même. Il a également utilisé le terme pluriel “nous” lorsqu’il parlait de l’œuvre. Cela signifie-t-il que nous pourrions voir le retour de Foggy Nelson d’Elden Henson ?

Cela pourrait également laisser entendre que Karen Page de Deborah Ann Woll est de retour – bien que les escapades de Matt avec Jen impliquent soit qu’elle est juste son amie (conformément à la fin de Daredevil), soit qu’elle n’est pas du tout sur la photo (si Marvel est en descendant la route de redémarrage).

Netflix

Bien qu’il ne soit pas directement lié à Daredevil, Matt a également révélé une information clé qui pourrait être référencée dans les futures propriétés du MCU. Il a expliqué que les accords de Sokovie avaient été abrogés. Si vous avez besoin d’un rappel, il s’agit de la législation qui a imposé des sanctions gouvernementales aux super-héros. Cela a provoqué une rupture entre les Avengers, ce qui a finalement conduit Captain America à presque écraser la tête d’Iron Man.

Cette nouvelle est probablement plus pertinente pour les histoires de MCU étroitement liées aux organismes et agences gouvernementaux – où les justiciers peuvent en profiter. Donc, je suppose que nous reverrons cela dans le film Thunderbolts. Il pourrait également être référencé dans Captain America: New Order – ce qui serait approprié, car il suivrait Civil War dans la série sur le super-héros étoilé.

Bien sûr, le plus gros point à retenir de l’épisode est qu’il a prouvé que Daredevil est là pour rester. Oui, ce n’est pas le même homme que nous connaissions sur Netflix – mais ce n’est pas une mauvaise chose. Charlie Cox a prouvé qu’il y avait de la place pour une version plus légère, plus confiante et généralement plus joyeuse de Matt Murdock.

La question est de savoir si Matt se sentira toujours naturel lorsqu’il se retrouvera finalement face à Kingpin, dont la dernière apparition au MCU a suscité beaucoup plus de critiques? Je croise certainement les doigts pour que ce soit un succès.

Le dernier épisode de She-Hulk tombe jeudi prochain, et vous pouvez regarder le reste de la série sur Disney + maintenant – les comptes coûtent 7,99 $ / 7,99 £ par mois.

Ce que je regarde cette semaine

Écrit par Charlie Brooker de Black Mirror, Cunk on Earth suit la “présentatrice de renommée mondiale” Philomena Cunk, alors qu’elle explore l’histoire du monde à travers les âges. Cunk est un personnage joué par Diane Morgan, tout comme Ali G de Sacha Baron Cohen. Cependant, tout son baratin est qu’elle prend tout au pied de la lettre et pense à un niveau très linéaire et localisé.

Elle est envoyée pour interviewer des experts universitaires célèbres – dont beaucoup ne réalisent pas que Philomena n’est pas une personne réelle et pensent qu’il s’agit d’un documentaire sérieux de la BBC. Elle leur pose ensuite des questions telles que « Certaines des peintures rupestres ont-elles déjà été adaptées en films ? » et « Existe-t-il un grand toit de Chine ? ». Les réponses maladroites sont quelque chose à voir.

Vous pouvez regarder Cunk on Earth dès maintenant sur BBC iPlayer. Si vous êtes à l’étranger, il existe un moyen de regarder iPlayer depuis l’extérieur du Royaume-Uni.