« Prends ma main, je ne lâcherai pas. Nous avons attendu si longtemps. Et toute ma vie, j’ai marché seul. A toi, mon cœur, ma maison »

Ce serait encore plus long jusqu’à ce qu’ils puissent s’installer au cœur du mariage et s’enraciner dans un foyer permanent. Le matin après leur mariage, le couple a pris un vol à 6 heures du matin pour Oakland, en Californie, où East venait de signer pour jouer avec les Raiders. En août, il avait été libéré, pour être récupéré par les Rams de Los Angeles en mars suivant. Ce relais de deux mois a été suivi de brefs arrêts avec les Raiders (encore une fois), les Jaguars de Jacksonville et, plus récemment, les Redskins de Washington.

Johnson, quant à lui, bien que officiellement retiré de la gymnastique en 2012 en raison d’une déchirure du LCA, reste l’un des ambassadeurs les plus publics du sport. En tant que telle, elle a passé une grande partie de 2016 en tournée à travers le pays avec l’équipe américaine après avoir été commentatrice aux jeux de Rio de Janeiro. Au total, à part les quatre mois qu’ils ont passés enfermés dans un Oakland Hampton Inn, ils ont passé plus de temps séparés qu’ensemble.

«Ça a été de longs mois, nous avons traversé des choses difficiles», elle Raconté Personnes alors qu’ils approchaient de ce premier anniversaire en 2017. « Il s’est fait exclure de la NFL et a essayé pour une autre équipe, nous traversions tous les deux des moments stressants dans la vie. »