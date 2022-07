Comment Shark Week, Jaws et SOUP ont presque fait disparaître le grand blanc – et la vérité sur le nombre de prédateurs restants

Les HUMAINS ont chassé le prédateur suprême de l’océan pendant des décennies et ont presque éliminé les grands requins blancs de la planète pour la soupe et le sport, selon les experts.

Malgré les efforts de conservation, la population mondiale de grands requins blancs est tombée à environ 3 500, ce qui est nettement supérieur aux chiffres de quasi-extinction dans les années 1970 et 1980.

OCEARCH est un groupe à but non lucratif de premier plan qui a marqué et étudié les requins et promu les efforts de conservation Crédit : Ocearch / Chris Ross

OCEARCH est une organisation à but non lucratif dédiée à la recherche et à la conservation des requins et autres formes de vie marine Crédit : Ocearch / Chris Ross

Le film Jaws a créé une fausse image des grands requins blancs, qui ont été presque anéantis par les humains dans les années 1970 et 1980 Crédit : Ocearch / Chris Ross

Ce n’est pas un hasard si le film classique Jaws est sorti en 1976, ce qui a commencé la fascination et l’obsession du public pour les requins – principalement le grand blanc – a déclaré l’expert Chris Fischer au Sun.

“Après Jaws, tout le monde est sorti et essayait d’attraper ou de tuer tous les requins qu’il pouvait”, a déclaré Fischer, qui a fondé le groupe de recherche à but non lucratif OCEARCH.

À peu près à la même époque, la demande de soupe aux ailerons de requin est montée en flèche et environ 100 millions de requins étaient abattus chaque année, a déclaré Fischer.

Les pêcheurs ont capturé des requins, leur ont coupé les nageoires et ont jeté leur corps dans l’eau, ce qui les a empêchés de nager.

“C’est un tel gâchis. C’est comme couper les ailes d’un oiseau et le renvoyer dans la nature”, a-t-il déclaré.

Les requins étaient au bord de l’extinction il y a environ 50 ans

L’abondance mondiale des requins a chuté de 71% depuis 1970, selon une étude de 2021 dans la revue scientifique Nature.

La baisse a atteint 90% dans les cas extrêmes, selon le scientifique en chef d’OCEARCH, le Dr Bob Hueter.

“Lorsque vous attrapez tous ces requins et que vous les tuez, vous coupez le cycle de reproduction et la population s’effondre”, a déclaré Fischer. “C’est ce qui s’est passé avec nos requins blancs.

“Et ils prennent environ 20 ans avant d’être sexuellement matures et de pouvoir s’accoupler et se reproduire.”

SHARK WEEK EST LA MÂCHOIRE MODERNE

L’obsession des requins s’est poursuivie avec l’avènement de la Shark Week, un événement télévisé annuel d’été qui dure depuis plus de trois décennies et semble devenir plus populaire chaque année.

Mais certains experts ont critiqué la série comme une attaque nuisible contre les requins.

Le Dr Lisa Whitenack, professeure agrégée de biologie et de géologie à l’Allegheny College, était l’auteur principal d’une étude publiée en 2021 qui décrivait les effets négatifs de la Shark Week.

“La perception du public des requins, de la science des requins et des scientifiques des requins est fortement influencée par la Shark Week”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

“Malheureusement, nous avons constaté que la programmation de la Shark Week se concentre sur des représentations négatives des requins et ne décrit pas souvent avec précision la recherche sur les requins ni la diversité des expertises dans le domaine.

“Alors que les critiques le disent depuis un certain temps, nous avons maintenant les chiffres pour le prouver.”

LA LOI AMÉRICAINE POUR PROTÉGER LES REQUINS

Les États-Unis ont interdit la pratique de la pêche aux ailerons de requin dans les eaux américaines, mais il n’y a pas d’interdiction fédérale de retirer et de vendre des ailerons de requin une fois que l’aileron est ramené à terre.

Un projet de loi fédéral – surnommé la Loi sur l’élimination des ventes d’ailerons de requin de 2021 – qui sera bientôt devant les deux chambres du Congrès pour combler l’échappatoire.

“Le finning de requin est la pratique cruelle dans laquelle les nageoires d’un requin sont coupées à bord d’un navire de pêche en mer. Le reste de l’animal est ensuite rejeté à l’eau pour se noyer, mourir de faim ou mourir d’une mort lente”, a déclaré le facture dit.

“On estime que les ailerons de 73 millions de requins se retrouvent chaque année dans le commerce mondial des ailerons de requin.

“Il est difficile de déterminer de quelle espèce de requin un aileron a été retiré, ce qui est problématique car certaines espèces sont menacées d’extinction.”

Le projet de loi devrait être approuvé par le Sénat et la Chambre avant d’être envoyé au bureau du président pour signature.

Jusqu’à ce que cela se produise, l’échappatoire continue de menacer la population de requins.