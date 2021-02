Comment Shailene Woodley et Aaron Rodgers sont tombés si fort, si vite

Elle a réalisé, a-t-elle poursuivi, qu’elle «essayait d’utiliser les relations pour me distraire de me connaître». Mais dans la période d’isolement qui a suivi, elle ne pouvait pas se sauver d’elle-même, a-t-elle déclaré. « Je peux essayer, mais ma maison n’est pas si grande. »

Elle a donc appris à peindre, est devenue très intime avec ses propres pensées et a passé plus de quelques jours à pleurer sur le sol. En gros, elle a lu beaucoup de livres, fait beaucoup de méditation et a apporté un peu de positivité dans sa vie, le conseil exact que Rodgers a donné aux fans lors de la collecte de son trophée MVP plus tôt ce mois-ci, quand il leur a dit de « parler des choses à la vie, » manifestez les désirs de votre cœur, remettez tout en question et répandez l’amour et la positivité. «

C’est maintenant, bien sûr, un objectif commun alors que le couple trouve la meilleure façon de s’engager à jamais pendant sa saison morte, en tirant le meilleur parti de ses pauses entre les tournages. « Ils ont hâte de se marier », a déclaré l’initié à E! News, « et ils veulent que cela se produise bientôt ».

On dirait qu’un peu de manifestation – et peut-être un bon planificateur de mariage – est de mise.