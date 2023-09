Comment Shah Rukh Khan s’est battu lui-même et Sunny Deol pour réécrire les records du box-office

Les recettes au box-office de Jawan ont effacé les records établis par Pathaan et Gadar 2 en seulement quatre jours.

Cela fait cinq jours que Jawan de Shah Rukh Khan est sorti en salles. Le film marque la deuxième sortie de Shah Rukh de l’année, un régal pour les fans de l’acteur après quatre années sans SRK. Son film de retour Pathaan a battu plusieurs records au box-office sur les marchés nationaux et étrangers, ce qui était attendu étant donné qu’il s’agissait de la première sortie de Shah Rukh depuis 2018. Mais ensuite, Jawan est sorti huit mois plus tard et, de manière inattendue, a surpassé les exploits de Pathaan et, ce faisant, également éclipsé les collections de Gadar 2, le film qui menace également de surpasser Pathaan.

Comment Jawan s’est comporté contre Pathaan et Gadar 2

Pathaan a été libéré un mercredi, un jour avant la fête de la République, ce qui lui a accordé un week-end d’ouverture prolongé de cinq jours. Le film a commencé avec une journée d’ouverture de Rs 55 crore (en hindi seulement) et l’a augmenté à Rs 68 crore le lendemain. Son week-end net de cinq jours était de Rs 271 crore en hindi et de Rs 283 crore au total, le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de Bollywood. Jawan est sorti jeudi à l’occasion de Janmashtami, gagnant un record de Rs 65,50 crore ce jour-là et un record de Rs 72 crore dimanche. Bien qu’il ait un jour de moins que Pataan, le film a généré Rs 252 crores nets en hindi et Rs 286 crores au total lors de son week-end d’ouverture, effaçant le record de Pathaan.

Entre les deux, Gadar 2 avait pris une solide ouverture de Rs 40 crore, gagnant un plus qu’impressionnant Rs 135 crore lors de son week-end d’ouverture. Le fait que les chiffres de Gadar 2 semblent minuscules en comparaison (bien qu’ils soient dans le top 10 de tous les temps) montre à quel point l’attrait de Shah Rukh Khan a été massif cette année au box-office.

Filet domestique

Jour Jawan Pathaan Gadar 2

Jour d’ouverture 65,50 milliards 55,00 milliards 40,10 milliards

Premier samedi 68,72 milliards 51,50 milliards 43,08 milliards

Premier dimanche 71,63 milliards 58,50 milliards 51,70 milliards

Week-end d’ouverture 252,08 milliards* 271,00 milliards* 134,88 milliards







*Jawan a eu un week-end de quatre jours et Pathaan a eu un week-end de cinq jours

Comment Jawan est clairement le vainqueur dans le sud

Alors que Pathaan était un blockbuster en hindi, ses versions doublées ne pouvaient pas reproduire la magie. Jawan a changé cela, grâce à la popularité de son réalisateur Atlee et des stars Nayanthara et Vijay Sethupathi. Les versions doublées de Pathaan n’avaient rapporté que Rs 8 crore lors de son week-end d’ouverture et Rs 18 crore sur sa durée de vie. En comparaison, Jawan a déjà gagné Rs 33 crore avec les versions doublées lors de son week-end d’ouverture lui-même.

Même après avoir inclus les collections en hindi, Jawan a surpassé Pathaan dans le sud. Au cours de sa durée de vie de six semaines, Pathaan a gagné Rs 77 crore en hindi et Rs 96 crore au total dans les quatre États du sud. En comparaison, Jawan a déjà gagné Rs 98 crore dans toutes les langues de ces territoires. Il ne sera pas exagéré de croire que le film peut facilement rapporter plus de Rs 200 crores de revenus nets rien que dans le sud.

Jour Jawan Pathaan

Jour d’ouverture 9,50 milliards 2,00 milliards

Premier samedi 9,11 millions 1,75 millions

Premier dimanche 8,47 millions 2,25 millions

Week-end d’ouverture 33,18 millions* 8,00 millions*







*Jawan a eu un week-end de quatre jours et Pathaan a eu un week-end de cinq jours

C’est fou de penser que cela ne fait que quatre jours depuis la sortie de Jawan alors que le film a déjà dépassé les collections à vie de plusieurs grands films comme Brahmastra et Adipurush, et même des succès comme Ponniyin Selvan 1 et War. Le grand test du film sera son premier lundi et son deuxième week-end. Si tout se passe bien ces jours-là, alors seul le ciel est la limite pour la star de Shah Rukh.