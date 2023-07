Comment Shah Rukh Khan est devenu chorégraphe pour cette séquence de danse originale à Jawan

Shah Rukh Khan s’est fait chorégraphe sur les plateaux de Jawan pour cette séquence de danse un peu particulière.

L’avant-première de Jawan a pris le monde d’assaut. La deuxième sortie de Shah Rukh Khan de l’année – Jawan – promet déjà d’être plus grande que Pathaan, ce qui n’est pas une mince affaire étant donné que ce dernier est son film le plus rentable de tous les temps. Alors que la prévue du film a été remarquée pour le look unique de Shah Rukh et une action massive, un court clip de Shah Rukh dansant à la fin a également attiré l’attention des fans.

L’avant-première a montré une séquence où un Shah Rukh chauve et menaçant et sa bande de filles tiennent apparemment un train en otage. Le clip montre Shah Rukh dansant librement sur Bekarar Karke Hume, tandis que les otages le regardent avec terreur. Le choix de la chanson rétro, le décor et les pas de danse originaux de Shah Rukh ont fait de cette scène le sujet de conversation de la ville lors de la sortie de l’avant-première la semaine dernière.

Maintenant, une source proche du film a informé que Shah Rukh était celui qui est devenu chorégraphe pour la scène. « C’est Shah Rukh Khan lui-même qui a conçu l’idée d’introduire des pas de danse dans cette séquence particulière avec Bekarar Karke jouant en arrière-plan. Il s’est chargé de chorégraphier les pas, ce qui a complètement transformé la scène et l’a rendue beaucoup plus captivante », explique la source.

Ces mouvements de danse improvisés de la superstar sont déjà devenus les favoris des fans, générant des bobines Instagram et d’innombrables mèmes en ligne.

Jawan marque les débuts à Bollywood du cinéaste tamoul Atlee, connu pour des succès comme Mersal, Bigil et Theri, tous avec Thalapathy Vijay. Il y a des rumeurs selon lesquelles Vijay ferait également une apparition à Jawan. Bien que cela ne soit toujours pas confirmé, ce qui est confirmé, c’est que Deepika Padukone apparaît effectivement dans le film dans une apparition spéciale. Jawan met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi. Le film devrait sortir en salles le 7 septembre. Shah Rukh sera ensuite vu dans Dunki de Rajkumar Hirani.