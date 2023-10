Journaliste d’Insider portant différentes tenues d’inspiration parisienne. Jordan Parker Erb/Initié Lors d’un récent voyage à Paris, je voulais m’habiller moins comme un touriste que comme un local.

Je me suis tournée vers les icônes de style Mélodie Bance, Pia Moubayed et Marielle Haon pour obtenir des conseils.

Chacun d’eux partageait l’inspiration des tenues parisiennes classiques – que j’ai essayé de recréer lors de ma visite. Je ne suis, de mon aveu, pas une fashion girl. Cela vient peut-être du fait d’avoir grandi dans le Montana, loin de tout pôle cosmopolite ; Je n’ai tout simplement pas un sens naturel du style. Alors, quand il s’agissait de faire mes valises pour mon récent voyage à Paris, la capitale mondiale de la mode, j’étais perdue. Je voulais avoir l’air élégant et ne pas trop ressembler à un touriste américain (même si j’en suis un). Apparemment, je ne suis pas le seul à espérer m’intégrer à Paris cette année – la société de mode directe au consommateur StitchFix a récemment déclaré à Travel and Leisure que un client sur cinq demande le « style parisien » pour leurs tenues d’été. Dans cette optique, je me suis tourné vers des pros : des influenceurs du style parisien. Avant mon voyage, j’ai demandé à Pia Moubayed, Mélodie Bance et Marielle Haon, créatrices basées à Paris, leurs conseils sur quoi porter. Beaucoup de leurs idées se chevauchaient, comme des basiques et des superpositions élevées, et chacune d’entre elles proposait des suggestions de tenues qui m’aideraient à ressembler davantage à un local – et moins à un touriste. Des simples robes midi aux blazers polyvalents, voici ce qu’ils ont recommandé.

Mélodie Bance a suggéré une robe midi simple avec des ballerines. J’ai choisi de porter la tenue confortable – mais élégante – pour une journée de visites. Mélodie Bance portant une robe midi foncée (à gauche) ; Le journaliste d’Insider recrée un look similaire (à droite). Mélodie Bance, Jordan Parker Erb/Insider Mélodie Bance, une créateur de contenu et historien de l’art connue pour sa mode classique et intemporelle, a recommandé une simple robe midi associée à des ballerines et un petit sac. J’ai opté pour une robe midi noire à fines bretelles, une de mes pièces préférées que je porte cette saison. Parce que ce jour-là exigeait beaucoup de marche, j’ai porté des chaussures de tennis New Balance car je ne possède pas de ballerines. Je n’aime pas le look des baskets avec ma jolie robe, et l’idée de Bance est beaucoup plus classe, mais je me suis contentée de ce que je possède déjà. Bance a également mentionné que le style parisien a tendance à être plus conservateur, évitant les hauts courts et les vêtements moulants, ce qui m’a aidé à préparer mes bagages pour le reste du voyage.

Marielle Haon m’a suggéré un jean Levi’s et un haut simple, une tenue que j’ai trouvée mignonne et fonctionnelle pour une visite à Versailles. Tenue originale de la créatrice de contenu Marielle Haon (à gauche) et journaliste d’Insider portant un look similaire (à droite). Marielle Haon, Jordan Parker Erb/Insider Marielle Haon est une créatrice de contenu avec un style chic et sans effort et plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Haon — ainsi que chacune des autres femmes interrogées pour cet article — a déclaré que les jeans Levi’s sont un incontournable parisien. Elle a dit qu’elle voyait une légère hausse du « denim minimal des années 90 » et du « denim surdimensionné », deux tendances sur lesquelles j’ai essayé de capitaliser pour cette tenue. De nombreuses tenues en jean de Haon étaient associées à des hauts blancs, j’ai donc choisi un débardeur en tricot de couleur crème pour accompagner mon Levi’s. Mon sac fourre-tout surdimensionné ne correspond pas tout à fait à son esthétique chic, mais c’était tout ce que j’avais lors de mon voyage à Paris, et j’ai dû me débrouiller.

Pia Moubayed m’a suggéré un costume décontracté, comprenant un blazer polyvalent, que j’ai porté pour une journée d’interview et de reportage à Paris. Pia Moubayed portant un blazer crème (à gauche) ; Le journaliste d’Insider dans un look similaire (à droite) Pia Moubayed/Instagram, Jordan Parker Erb/Insider Stratège créatif Pia Moubayedqui gère un compte Instagram rempli de contenu lifestyle et mode, a déclaré qu’un blazer polyvalent pourrait constituer une coupe parisienne élégante. Même si je n’avais pas de costume décontracté, comme celui que Moubayed porte sur sa photo, je possède un blazer noir plus long et un pantalon noir, que j’ai essayé de transformer en un ensemble pseudo-assorti. “En cas de doute, ces tenues vous donnent simplement une apparence soignée”, a déclaré Moubayed. Même si cette tenue ne correspondait pas exactement à la suggestion de Moubayed, je me sentais toujours sophistiquée et posée en me promenant dans la ville.