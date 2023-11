Comment SF gère ses campements de sans-abri avant l’APEC

San Francisco est sur le qui-vive face aux campements de sans-abri alors que le plus grand événement international organisé depuis 1945 se déroulera ce mois-ci.

Alors que la ville déroule le tapis de bienvenue aux dirigeants et dignitaires étrangers, aux PDG, aux milliers de participants et à une foule de journalistes, elle tente d’être aussi agressive que possible pour éliminer les campements de sans-abri tout en essayant de connecter davantage de personnes sans logement à des abris et à d’autres services à venir. du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique qui doit débuter samedi. Mais la ville doit le faire tout en respectant les limites d’une injonction fédérale qui limite sa capacité à les supprimer.

La ville n’avait pas le budget nécessaire pour ouvrir des refuges spéciaux pour sans-abri pour l’APEC, selon la porte-parole du département des sans-abri, Emily Cohen, mais elle démarre son programme de refuge d’hiver juste à temps pour l’événement, en ouvrant vendredi un refuge de nuit de 30 places dans les rues Natoma et Eighth. non loin du Moscone Center, où se tient le sommet.

De plus, la ville commence à augmenter la capacité de plusieurs refuges qu’elle exploite déjà, dans le cadre d’un plan existant visant à ajouter environ 300 lits d’ici le début de l’année prochaine. Cohen a déclaré que le calendrier est encore en cours d’élaboration et qu’elle ne peut donc pas dire exactement combien de ces lits seront disponibles pendant l’APEC.

L’espace d’hébergement supplémentaire est un outil pratique pour les autorités municipales qui tentent de s’assurer que les zones les plus proches de l’APEC soient relativement exemptes de grands camps de tentes qui pourraient renforcer les perceptions négatives sur les rues souvent chaotiques et bordées de tentes de la ville et sur la crise visible de la drogue. Les enjeux sont particulièrement élevés pour le maire de London Breed, qui se présente à la réélection l’année prochaine et affronte au moins deux challengers de premier plan. La conférence est le plus grand événement international organisé à San Francisco depuis la création des Nations Unies en 1945.

Stephen Lam/La Chronique

Les blocs autour de Moscone seront en grande partie fermés à mesure que le gouvernement fédéral mettra en place une zone de sécurité étroitement contrôlée. Cohen a déclaré dans un e-mail que la ville mènerait des « interventions de sensibilisation dédiées » à proximité de la conférence, avec des équipes mettant en contact les personnes sans logement avec des services, des refuges et des logements lorsque cela est possible.

“Lorsque notre communauté organise des événements, comme l’APEC, nous voulons faire de notre mieux”, a déclaré Cohen. « Comme toujours, lutter contre l’itinérance nécessite une approche globale et compatissante. La conférence de l’APEC offre l’occasion de mettre en lumière l’engagement de San Francisco sur cette question et de démontrer l’innovation, la résilience et la détermination de notre ville à trouver des solutions durables et significatives.

L’approche actuelle de la ville en matière de campements était pleinement visible vendredi matin dans la rue Harrison et dans la 13e rue sous l’autoroute centrale. La zone était le site d’un vaste campement comprenant des centaines de tentes en 2016, à l’époque où San Francisco accueillait les événements du Super Bowl 50.

Les équipes municipales sont arrivées à l’intersection vers 8 heures du matin vendredi pour commencer la routine. Les agents de sensibilisation de la ville ont parlé un à un aux personnes qui vivaient dans un groupe de tentes le long du trottoir de la 13e rue, essayant de placer chacune d’entre elles dans un lit d’abri.

James Greene, 46 ans, n’était pas sûr d’en vouloir un au début.

Stephen Lam/La Chronique

Il a eu une place dans un hôtel transformé en refuge pendant quelques mois l’année dernière, mais a déclaré qu’il avait été expulsé après être resté trop longtemps loin du refuge sans s’enregistrer. Il a déclaré avoir perdu tous les vêtements qu’il y avait stockés – 20 paires. des jeans, des chemises et quatre ou cinq paires de chaussures – et je ne voulais pas revivre ça.

Alors qu’il commençait à emballer sa tente verte sur la 13e rue, jetant des canettes vides et des papiers volants dans un sac poubelle tout en rassemblant des tas de vêtements qu’il souhaitait garder, Greene réfléchit à l’endroit où il pourrait aller ensuite. Il savait qu’il n’accepterait pas d’être placé dans un refuge collectif où plusieurs personnes dorment sous le même toit.

« J’ai passé la majeure partie de ma vie en prison », a-t-il déclaré. « J’ai du mal à côtoyer un groupe de gens que je ne connais pas. Les gens vous volent vos affaires. Les gens vous harcèlent. Tout va mal. Je ne peux pas le faire.

Mais alors que la ville a tenté d’aider des gens comme Greene, les autorités ont dû se demander comment y parvenir tout en adhérant à une injonction d’un juge fédéral qui restreint la manière dont la ville nettoie les camps.

En vertu de cette injonction, que San Francisco a combattue devant les tribunaux, la ville est limitée dans sa capacité à nettoyer les campements sans offrir aux résidents un abri adéquat et à appliquer certaines lois anti-camping. La ville peut toujours supprimer les campements, avec un préavis de 72 heures, pour garantir l’accès aux secouristes ou aux personnes handicapées. Il peut également balayer les campements pour des raisons de santé et de sécurité et demander aux gens de se déplacer temporairement pour nettoyer la rue ou le trottoir.

Stephen Lam/La Chronique

Mais après une récente décision de la neuvième cour d’appel des États-Unis, la ville s’est déclarée encouragée à intensifier ses efforts de nettoyage des campements. Un bulletin du 18 octobre du chef de la police Bill Scott a détaillé un processus permettant aux agents de San Francisco d’appliquer les lois anti-camping contre les personnes considérées comme « volontairement » sans abri, ce qui signifie qu’elles « ont refusé une offre spécifique d’hébergement disponible » ou ont autrement accès à un lit d’abri. . On ne sait pas encore clairement dans quelle mesure cette décision a affecté la capacité de la ville à procéder à des ratissages de campements.

Scott a déclaré aux journalistes lors d’une récente conférence de presse que pendant l’APEC, la police « n’allait pas procéder à des ratissages » et « se connecterait à notre infrastructure habituelle » pour répondre aux sans-abri autour de la conférence.

« Être sans abri n’est pas un crime », a déclaré Scott. « Nous sommes là pour nous assurer que nous aidons les gens. Nous sommes là pour garantir que cet événement soit un événement sûr. Mais nous voulons aussi représenter notre ville sous son meilleur jour.

Breed a noté lors d’une autre conférence de presse que la zone autour du Moscone Center n’est pas connue pour avoir de nombreux grands camps de tentes, bien que le quartier compte souvent des personnes sans logement errant dans les rues et souffrant de maladie mentale ou de toxicomanie. Breed a également déclaré que la ville s’appuierait sur son approche traditionnelle en matière de sans-abrisme autour de l’APEC.

« Nous aidons les gens. Nous les retirons de la rue », a déclaré Breed. « Nous n’allons pas simplement nous en aller. Nous allons proposer notre soutien, et si quelqu’un refuse, nous lui donnerons un certain temps pour faire ses valises. Ou nous les emballerons pour eux, avec notre politique de sacs et d’étiquettes, et nous ferons le nécessaire pour nettoyer et dégager les rues – surtout si nous avons un endroit où aller.

Stephen Lam/La Chronique

Jennifer Friedenbach, directrice exécutive de la Coalition contre les sans-abri, a dénoncé ce qu’elle considère comme une discrimination à l’égard des sans-abri lors de l’APEC.

« Pour autant que je sache, ils n’expulsent pas les personnes hébergées de la zone (de sécurité), mais ils expulseront les personnes sans logement de la zone », a-t-elle déclaré. “C’est un traitement très inégal envers les gens.”

Friedenbach a déclaré que la ville aurait dû payer des séjours d’une semaine à l’hôtel pour toutes les personnes sans logement vivant autour du Moscone Center, comme ce qu’elle avait fait au début de la pandémie.

“Ils dépensent beaucoup d’argent dans ce projet, le gouvernement fédéral tout entier est impliqué – ils devraient au moins offrir aux gens un logement”, a déclaré Friedenbach.

Au lieu de cela, les responsables de la ville affirment qu’ils essaient de tirer le meilleur parti des espaces d’hébergement dont ils disposent – ​​et certains d’entre eux sont en effet des chambres d’hôtel. Greene a finalement accepté d’être placé dans l’un d’eux alors que la ville vidait son campement vendredi matin.

“J’en suis très heureux”, a-t-il déclaré.

Alors que les équipes terminaient leur travail, Greene a poussé un camion-caisse en plastique bleu rempli de ses vêtements et de ses conteneurs de l’autre côté de la rue jusqu’au trottoir devant Best Buy. Il a dit qu’il ne pouvait pas emporter la plupart de ses affaires avec lui – le refuge avait une limite de deux sacs à l’entrée – alors il prévoyait de les laisser sur le trottoir pendant un moment, sous la surveillance d’un ami sans-abri. Il revenait plus tard pour jeter les objets dont il n’avait pas besoin et prenait le reste.

Greene est resté assis sur le trottoir pendant un moment, fumant une cigarette et caressant le pitbull de 2 ans de sa petite amie. Quinze minutes plus tard, une camionnette blanche s’est arrêtée et l’a emmené avec le chien à l’hôtel.

Stephen Lam/La Chronique

