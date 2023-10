Comment s’est déroulée l’attaque du Hamas contre le festival Supernova en Israël | Nouvelles du monde

Le festival Supernova en Israël a sombré dans le chaos après que des hommes armés du Hamas ont pris d’assaut l’événement dans le désert, tuant des centaines de fêtards et en kidnappant d’autres lors de l’une des attaques les plus meurtrières du groupe militant.

Des images de Dashcam montraient un homme abattu à l’intérieur du site, tandis qu’une autre vidéo semblait montrer le moment où une femme de 25 ans suppliait de ne pas être tuée alors qu’elle était emmenée.

À l’aide d’images et de vidéos des réseaux sociaux et d’autres témoignages, Sky News a reconstitué ce que nous savons jusqu’à présent sur l’agression et comment le festival autrefois décrit comme une célébration de « l’amour et de la liberté infinie » s’est transformé en massacre.

Plus de 260 corps ont été retrouvés lors du festival, selon le service de secours israélien Zika, suite à l’attaque du groupe militant Hamas.

Organisé à seulement 5 km de la frontière entre Israël et Gaza, dans le désert du Néguev, dans le sud d’Israël, le festival de transe Supernova a débuté vendredi soir en présence de milliers de jeunes.

Coups de feu et panique

Les festivaliers ont été vus danser sur de la basse musique sous des tentes colorées et des guirlandes lumineuses dans l’une des zones principales avant que la caméra ne se tourne vers la fumée s’élevant au loin – marquée par six nuages ​​​​gris dans le ciel.

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Nous savons que la première vidéo, prise par un participant, a été tournée tôt samedi avant le lever du soleil, vers 6h40.

Nous le savons grâce à la lumière naturelle et nous avons localisé divers clips partagés en ligne à l’aide d’images satellite qui marquent la scène du festival et les principales zones de danse.

Des témoins ont rapporté avoir entendu des tirs de roquettes au loin, mais certains ravers n’ont pas entendu d’explosions à cause de la musique forte.

Peu de temps après l’arrêt de la musique, vers 6h30 du matin, des annonces ont été faites et le personnel de sécurité a commencé à faire sortir les gens des scènes.

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Des vidéos montraient certaines personnes partir précipitamment, semblant confuses mais pas encore paniquées.

Avec le bruit des coups de feu, des gens ont été vus courant frénétiquement dans les champs environnants pour s’échapper. Nous avons localisé une vidéo dans l’un des champs à l’est du site, de l’autre côté de la route.

Au nord du festival, des images montraient les forces de sécurité israéliennes et la police locale établissant un périmètre et des positions de combat pendant que les festivaliers se mettaient à couvert.

Un homme tué sur le site du festival

L’attaque a également entraîné des meurtres, car des images d’une caméra de tableau de bord d’un véhicule sur le site montraient des militants du Hamas emmenant un homme à l’intérieur du site du festival.

Quelqu’un a été aperçu en train de bouger à l’arrière de la voiture avant qu’un homme ne s’approche de lui et lui tire dessus.

Image:

Deux hommes sont apparus dans une vidéo portant des logos similaires à ceux des combattants du Hamas





Les marques sur le bandeau de cet homme semblaient correspondre au logo du Hamas, et l’emplacement du site selon les coordonnées de la dashcam correspondait également à une tente de festival qui apparaissait en arrière-plan.

L’horodatage de la vidéo indique que les images ont été capturées environ trois heures après l’apparition des militants sur les lieux.

Un festivalier kidnappé

Mais Noa Argamani, 25 ans, n’a pas réussi à s’enfuir.

Une vidéo est apparue montrant la femme kidnappée et malmenée sur une moto alors qu’elle tendait la main vers son petit ami qu’elle marchait à pied.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:41

Moment femme kidnappée par des combattants du Hamas



Plusieurs autres personnes ont également été prises en otage par le Hamas, a indiqué l’armée israélienne.

Plus tard, une vidéo a été diffusée montrant Mme Argamani assise seule, buvant de l’eau. Nous n’avons pas pu localiser où cette photo se trouvait ni quand elle a été prise.

Selon certaines informations, 900 Israéliens et 576 Palestiniens ont été tués après les attaques du Hamas au cours du week-end et lors des frappes de représailles d’Israël.

Image:

Plus de 260 corps ont été retrouvés lors du festival, selon les sauveteurs





Il ne s’agit que d’une de leurs attaques contre Israël, provoquant une réponse féroce de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, notamment des centaines de frappes aériennes sur Gaza contrôlée par le Hamas.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

En réponse, Israël a également ordonné un « siège complet » de Gaza – sans autorisation d’entrée de carburant, de nourriture, d’eau ou d’électricité.

Reportage supplémentaire d’Olive Enokido-Lineham, productrice d’OSINT.

Le Données et criminalistique L’équipe est une unité polyvalente dédiée à fournir un journalisme transparent de Sky News. Nous rassemblons, analysons et visualisons des données pour raconter des histoires basées sur les données. Nous combinons des compétences de reporting traditionnelles avec une analyse avancée des images satellite, des réseaux sociaux et d’autres informations open source. Grâce à la narration multimédia, nous visons à mieux expliquer le monde tout en montrant comment notre journalisme est fait.