Comment s’est déroulée la fusillade à Liverpool

Une TRAGIQUE de neuf ans a été abattue alors qu’elle se tenait terrifiée derrière sa mère après qu’un homme armé a fait irruption dans sa maison familiale.

Olivia Pratt-Kobel a été tuée après qu’un homme de 35 ans a couru dans la maison de Liverpool alors qu’il était poursuivi par un assassin masqué.

Olivia a été abattue dans sa maison familiale à Liverpool

L’horreur s’est déroulée après qu’un assassin masqué a chassé un homme chez elle

Sa mère Cheryl a également été blessée dans l’horreur alors qu’elle tentait frénétiquement d’empêcher le tueur d’entrer chez elle.

Le bain de sang s’est déroulé vers 22 heures hier soir alors que l’homme de 35 ans et un autre homme marchaient le long de Kingsheath Avenue en direction de Finch Lane.

La police a déclaré avoir été approchée par une personne “seule” portant une veste matelassée noire, une cagoule noire avec une visière, un pantalon sombre et des gants noirs.

Il a ensuite ouvert le feu sur le couple à l’aide d’une arme de poing qu’il brandissait, obligeant maman Cheryl à ouvrir sa porte d’entrée pour voir ce qui se passait.

L’homme de 35 ans s’est alors précipité à l’intérieur, suivi de près par le tireur alors que Cheryl tentait désespérément d’arrêter les hommes.

Elle a reçu une balle dans le poignet alors que le tueur a commencé à tirer aveuglément avec “un mépris total” tandis qu’Olivia a été touchée à la poitrine.

Étonnamment, alors qu’Olivia était mourante, la femme de 35 ans a été récupérée dans une Audi noire et emmenée à l’hôpital avec de multiples blessures.

La police a lancé une enquête pour meurtre et traque actuellement le tireur “lâche” qui a fui les lieux.

Les agents parcourent également la vidéosurveillance et mènent des enquêtes de maison en maison.

La gendarme en chef Serena Kennedy a déclaré que la famille d’Olivia était “absolument dévastée, inconsolable et le cœur brisé”.

Elle a également juré de “ne pas se reposer tant que les responsables ne seront pas mis derrière les barreaux”.

L’officier a ajouté: “Je sais que le meurtre d’Olivia a secoué nos communautés, qui sont à juste titre bouleversées et scandalisées qu’un crime aussi odieux se soit produit ici dans les rues du Merseyside.

“Les habitants de Liverpool et du Merseyside sont connus pour leur compassion et leur solidarité en temps de crise, et je sais que nos communautés, les gens veulent aider la famille de toutes les manières possibles.

“Ce n’est pas le moment pour quiconque sait qui est responsable de cette fusillade de rester muet.

“Il est temps que nos communautés se rassemblent avec nous et fassent du Merseyside un endroit où l’utilisation d’armes à feu dans nos rues est totalement inacceptable, et ceux qui les utilisent sont tenus responsables.”

Toute personne ayant des informations est priée de contacter DM @MerPolCC ou d’appeler @CrimestoppersUK au 0800 555 111 en citant le journal 1083 du 22 août.

La mère d’Olivia a également été blessée dans l’horreur

Des hommages ont été laissés sur les lieux pour la tragique Olivia Crédit : PA

La police traque le tueur Crédit : PA