Comment s’est déroulé un massacre dans la ville sacrée d’Axoum

On dit qu’Aksum est le lieu de naissance de la reine biblique de Saba

Les troupes érythréennes combattant dans la région nord de l’Éthiopie du Tigray ont tué des centaines de personnes à Aksoum principalement pendant deux jours en novembre, selon des témoins.

Les massacres des 28 et 29 novembre pourraient constituer un crime contre l’humanité, a déclaré Amnesty International dans un rapport.

Un témoin oculaire a raconté à la BBC comment les corps sont restés non enterrés dans les rues pendant des jours, beaucoup étant mangés par des hyènes.

L’Éthiopie et l’Érythrée, qui nient officiellement que des soldats érythréens se trouvent au Tigré, n’ont pas fait de commentaire.

La commission éthiopienne des droits de l’homme déclare qu’elle enquête sur ces allégations.

Le conflit a éclaté le 4 novembre 2020 lorsque le gouvernement éthiopien a lancé une offensive pour évincer le parti TPLF au pouvoir dans la région après que ses combattants ont capturé des bases militaires fédérales à Tigray.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix, a déclaré au Parlement le 30 novembre que « pas un seul civil n’avait été tué » au cours de l’opération.

Mais des témoins ont raconté comment, ce jour-là, ils ont commencé à enterrer certains des corps de civils non armés tués par des soldats érythréens – dont beaucoup étaient des garçons et des hommes abattus dans les rues ou lors de raids de maison en maison.

Images satellite montrant des traces de tombes récentes à l’église Arba’etu Ensessa, où auraient eu lieu les plus grandes funérailles

Le rapport d’Amnesty International contient des images satellite haute résolution du 13 décembre montrant une terre perturbée, ce qui correspond à des tombes récentes dans deux églises d’Axoum, une ancienne ville considérée comme sacrée par les chrétiens orthodoxes éthiopiens.

Une panne de communication et un accès restreint à Tigray ont fait en sorte que les rapports sur ce qui s’est passé dans le conflit ont mis du temps à émerger.

À Aksoum, les réseaux d’électricité et de téléphone auraient cessé de fonctionner le premier jour du conflit.

Comment Aksum a-t-il été capturé?

Les bombardements par les forces éthiopiennes et érythréennes à l’ouest d’Axoum ont commencé le jeudi 19 novembre, selon des habitants de la ville.

« Cette attaque a duré cinq heures et n’a pas été interrompue. Des personnes qui se trouvaient dans les églises, les cafés, les hôtels et leur résidence sont mortes. Il n’y a eu aucune riposte de la part des forces armées dans la ville – elle visait littéralement des civils », Aksum a déclaré à la BBC.

L’histoire continue

Amnesty a recueilli des témoignages similaires et multiples décrivant les bombardements continus ce soir-là de civils.

Une fois aux commandes de la ville, des soldats, généralement identifiés comme érythréens, ont recherché des soldats et des milices du TPLF ou «toute personne avec une arme à feu», a déclaré Amnesty.

« Il y a eu beaucoup … de meurtres de maison en maison », a déclaré une femme au groupe de défense des droits.

Il y a des preuves irréfutables que les troupes éthiopiennes et érythréennes ont commis « de multiples crimes de guerre dans leur offensive pour prendre le contrôle d’Aksum », dit Deprose Muchena d’Amnesty.

Qu’est-ce qui a déclenché les tueries?

Pour la semaine suivante, les témoignages indiquent que les troupes éthiopiennes se trouvaient principalement à Aksoum – les Érythréens avaient poussé vers l’est jusqu’à la ville d’Adwa.

Un témoin a raconté à la BBC comment l’armée éthiopienne avait pillé des banques dans la ville à cette époque.

Le conflit a laissé la population de Tigray dans un besoin urgent d’aide humanitaire

Les forces érythréennes seraient revenues une semaine plus tard. Les combats du dimanche 28 novembre ont été déclenchés par une attaque de combattants pro-TPLF mal armés, selon le rapport d’Amnesty.

Entre 50 et 80 hommes d’Axoum ont pris pour cible une position érythréenne sur une colline surplombant la ville dans la matinée.

Un homme de 26 ans qui a participé à l’attaque a déclaré à Amnesty: « Nous voulions protéger notre ville, nous avons donc tenté de la défendre en particulier contre les soldats érythréens … Ils savaient tirer et ils avaient des radios, des communications … Je n’avait pas d’arme, juste un bâton. «

Comment les troupes érythréennes ont-elles réagi?

On ne sait pas combien de temps les combats ont duré, mais cet après-midi-là, des camions et des chars érythréens sont arrivés à Aksoum, rapporte Amnesty.

Des témoins disent que les soldats érythréens se sont déchaînés, tirant sur des civils non armés et des garçons qui étaient dans les rues – se poursuivant jusqu’au soir.

Un homme d’une vingtaine d’années a raconté à Amnesty les meurtres commis dans la rue principale de la ville: « J’étais au deuxième étage d’un immeuble et j’ai regardé, à travers la fenêtre, les Érythréens tuer les jeunes dans la rue. »

Les soldats, identifiés comme érythréens non seulement en raison de leur uniforme et de la plaque d’immatriculation de leurs véhicules, mais en raison des langues qu’ils parlaient (l’arabe et un dialecte érythréen du tigrinya), ont commencé des fouilles de porte à porte.

« Je dirais que c’était en représailles », a déclaré un jeune homme à la BBC. « Ils ont tué tous les hommes qu’ils ont trouvés. Si vous avez ouvert votre porte et qu’ils ont trouvé un homme, ils l’ont tué, si vous ne l’avez pas ouvert, ils tirent sur votre porte de force. »

Il se cachait dans une boîte de nuit et a vu un homme qui a été retrouvé et tué par des soldats érythréens mendier pour sa vie: « Il leur disait: » Je suis un civil, je suis un banquier « . »

Des témoins disent que les routes d’Axoum étaient jonchées de cadavres

Un autre homme a raconté à Amnesty qu’il avait vu six hommes tués, comme des exécutions, devant sa maison près de l’hôtel Abnet le lendemain 29 novembre.

«Ils les ont alignés et leur ont tiré dans le dos par derrière. Je connaissais deux d’entre eux. Ils sont de mon quartier… Ils ont demandé:« Où est votre arme »et ils ont répondu:« Nous n’avons pas d’armes, nous sommes des civils. ‘ »

Combien de personnes ont été tuées?

Des témoins disent qu’au début, les soldats érythréens ne laissaient personne s’approcher des corps dans les rues – et tireraient sur quiconque le ferait.

Une femme, dont les neveux âgés de 29 et 14 ans avaient été tués, a déclaré que les routes « étaient pleines de cadavres ».

De nombreuses inhumations auraient eu lieu à l’église Arba’etu Ensessa d’Aksoum

Amnesty dit qu’après l’intervention d’anciens et de soldats éthiopiens, les enterrements ont commencé sur plusieurs jours, la plupart des funérailles ayant lieu le 30 novembre après que les gens aient amené les corps aux églises – souvent 10 à la fois chargés sur des charrettes tirées par des chevaux ou des ânes.

À l’hôtel Abnet, le fonctionnaire qui s’est entretenu avec la BBC a déclaré que certains corps n’avaient pas été enlevés pendant quatre jours.

«Les corps qui traînaient autour de l’Abnet Hotel et du Seattle Cinema ont été mangés par des hyènes. Nous n’avons trouvé que des os. Nous avons enterré des os.

« Je peux dire qu’environ 800 civils ont été tués à Aksoum. »

Ce récit est repris par un diacre de l’église qui a déclaré à l’Associated Press que de nombreux corps avaient été nourris par des hyènes.

Il a rassemblé les cartes d’identité des victimes et aidé à des enterrements dans des fosses communes et pense également qu’environ 800 personnes ont été tuées ce week-end.

Les 41 survivants et témoins qu’Amnesty a interrogés ont fourni les noms de plus de 200 personnes qu’ils connaissaient et qui avaient été tuées.

Que s’est-il passé après les enterrements?

Des témoins affirment que les soldats érythréens ont participé à des pillages qui, après le massacre et le fait que de nombreuses personnes ont fui la ville, se sont généralisés et systématiques.

L’université, les maisons privées, les hôtels, les hôpitaux, les magasins de céréales, les garages, les banques, les magasins de bricolage, les supermarchés, les boulangeries et d’autres magasins auraient été visés.

Un homme a raconté à Amnesty que les soldats éthiopiens n’avaient pas réussi à empêcher les Érythréens de piller la maison de son frère.

« Ils ont pris la télé, une jeep, le frigo, six matelas, toutes les courses et l’huile de cuisson, le beurre, la farine de teff [Ethiopia’s staple food], les armoires de cuisine, les vêtements, les bières dans le réfrigérateur, la pompe à eau et l’ordinateur portable. «

Les magasins de la ville auraient été mis à nu

Le jeune homme qui s’est entretenu avec la BBC a déclaré qu’il connaissait 15 véhicules volés appartenant à des hommes d’affaires de la ville.

Cela a eu un impact dévastateur sur ceux qui restent à Aksoum, leur laissant peu de nourriture et de médicaments pour survivre, dit Amnesty.

Des témoins affirment que le vol de pompes à eau a obligé les habitants à boire dans la rivière.

Pourquoi Aksum est-il sacré?

On dit que c’est le lieu de naissance de la reine biblique de Saba, qui s’est rendue à Jérusalem pour rendre visite au roi Salomon.

Ils avaient un fils – Menelik I – qui aurait amené à Aksum l’Arche de l’Alliance, censée contenir les 10 commandements transmis à Moïse par Dieu.

Il est constamment sous surveillance à l’église Notre-Dame-de-Sion de la ville et personne n’est autorisé à le voir.

L’église Notre-Dame Marie de Sion d’Aksoum est un lieu de pèlerinage pour de nombreux chrétiens orthodoxes éthiopiens

Une grande célébration religieuse a généralement lieu à l’église le 30 novembre, attirant des pèlerins de toute l’Éthiopie et du monde entier, mais elle a été annulée l’année dernière au milieu du conflit.

Le fonctionnaire interrogé par la BBC a déclaré que les troupes érythréennes sont venues à l’église le 3 décembre « terrorisant les prêtres et les forçant à leur donner la croix d’or et d’argent ».

Mais il a dit que les diacres et d’autres jeunes sont allés protéger l’arche.

« Ce fut une énorme émeute. Tous les hommes et toutes les femmes les ont combattus. Ils ont tiré des armes et en ont tué certains, mais nous sommes heureux car nous n’avons pas manqué de protéger nos trésors. »