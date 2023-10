Comment s’est déroulé le voyage du président Joe Biden en Israël

WASHINGTON — Tôt lundi matin, alors que la Maison Blanche annonçait que le président Joe Biden reportait son voyage prévu au Colorado, il se blottit avec ses conseillers à la sécurité nationale. La pression montait pour que les États-Unis usent de leur influence auprès d’Israël pour négocier un accord avec l’Égypte qui apporterait une aide humanitaire aux civils palestiniens à Gaza, en particulier avant le début d’une invasion terrestre contre le Hamas.

L’équipe du président envisageait de se rendre en Israël pour montrer sa solidarité avec l’un des plus proches alliés des États-Unis en temps de guerre, mais aussi pour rencontrer face à face les dirigeants dont les États-Unis avaient besoin pour adhérer à un plan en faveur des civils palestiniens, maintenant et à l’avenir. l’avenir. L’une des conditions d’une visite de Biden : elle devait avoir lieu avant qu’Israël ne commence son invasion terrestre prévue, selon plusieurs responsables actuels et anciens de l’administration. Dans le cas contraire, ont déclaré les responsables, un voyage devrait être reporté pendant un certain temps.

Biden a entamé ce voyage historique en Israël lundi après-midi, après des séries d’appels téléphoniques avec les principaux dirigeants de la région et des jours de navette diplomatique à travers le Moyen-Orient par le secrétaire d’État Antony Blinken.

« Nous avons vu une fenêtre », a déclaré un responsable de l’administration à propos du moment choisi.

Mais le voyage de Biden au Moyen-Orient a connu un début difficile avant même qu’il ne quitte Washington mardi soir. Ses projets de rencontrer le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie à Amman ont échoué après que le Hamas a accusé Israël d’avoir bombardé un hôpital à Gaza qui a tué des centaines de personnes, dont de nombreux enfants.

Israël nie toute implication dans la frappe aérienne de l’hôpital et affirme qu’elle a été causée par une roquette ratée provenant de « terroristes à Gaza ».

Les responsables de la Maison Blanche se sont empressés de publier une déclaration au moment même où le président partait à bord d’Air Force One pour le vol à destination de Tel Aviv. Biden a consulté le roi Abdallah et a décidé de reporter son escale à Amman, indique le communiqué, mais « attend avec impatience de consulter bientôt ces dirigeants en personne ».

Les premières conséquences de l’attentat meurtrier pourraient n’être que le premier d’une série d’obstacles potentiels pour Biden alors qu’il se lance dans ce voyage aux enjeux élevés dans une région pleine d’imprévisibilité.

Déjà, la planification de cette visite présidentielle en Israël ne ressemblait à aucune autre visite effectuée par Biden et ses prédécesseurs depuis des décennies.

L’idée d’une visite de Biden en Israël a été lancée par des responsables israéliens dans les premiers jours après l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, ont déclaré des responsables de l’administration. À l’époque, Biden souhaitait que l’idée soit explorée car, selon un responsable, il « estimait fermement qu’il était important de continuer à être solidaire avec Israël et le peuple israélien en ces heures difficiles ». En période de crise, Biden préfère également une réunion en face-à-face à toute autre forme de communication, ont indiqué des responsables.

Les responsables de la Maison Blanche, en coordination avec les services secrets américains, ont ensuite examiné les paramètres d’un tel voyage et quelles seraient les exigences de sécurité pour garantir qu’il se déroulerait en toute sécurité. Les voyages de deux responsables du Cabinet – Blinken et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin – en Israël ont contribué à jeter les bases d’une visite de Biden.

Ce voyage, bien que effectué dans un pays en guerre, contraste fortement avec la visite du président en Ukraine plus tôt cette année, qui était entourée de secret. Un responsable américain a souligné que même s’il existe des problèmes de sécurité en Israël, il s’agit d’un type de conflit différent de celui en Ukraine.

L’Ukraine « fait face à une armée dotée de capacités avancées et sophistiquées à très longue portée et d’un degré de létalité de masse que le Hamas ne possède pas », a déclaré un responsable américain. « Évidemment, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité et nous travaillons évidemment 24 heures sur 24. »

Les discussions à la Maison Blanche se déroulaient sur fond de chars israéliens au ralenti le long de la frontière avec Gaza. L’intensification des bombardements israéliens sur Gaza a suscité des inquiétudes au sein de l’administration quant à une éventuelle modification du soutien public à Israël, a rapporté NBC News.

Lors d’un appel avec Biden samedi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a mentionné l’idée plus directement au président, a déclaré un autre responsable de l’administration. Il y avait une certaine frustration à la Maison Blanche suite à la fuite de l’invitation du Premier ministre – les responsables américains présumaient que les Israéliens – mais les responsables de l’administration étaient déjà en train de déterminer ce qui serait « faisable » pour le président, comme l’a dit un responsable.

Un haut responsable américain a qualifié l’ambiance dans le Bureau ovale lundi matin de « sobre et sérieuse ».

Assis autour du président – ​​sur une photo rendue publique par la Maison Blanche – se trouvaient le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le directeur de la CIA Bill Burns, le chef de cabinet Jeff Zients, le conseiller du président Steve Ricchetti, la conseillère à la sécurité intérieure Liz Sherwood-Randall et plusieurs autres. .

Au moment où le voyage au Colorado a été annulé, Biden n’avait pas encore pris la décision finale de se rendre en Israël, selon un haut responsable américain.

Le président a donné son feu vert lundi après-midi après de longues discussions avec son équipe de sécurité nationale, dont Blinken, qui se trouvait en Israël.

Sa décision a été bien accueillie en Israël, où sa réponse à l’attaque du Hamas a été largement saluée.

« Le fait que la personne la plus puissante de la planète – le président des États-Unis – se tienne derrière nous est un gros problème », a déclaré un conseiller politique de Netanyahu.

L’organisation de la réunion désormais annulée à Amman avec le président Abbas, El-Sissi et le roi Abdallah II était également un élément clé du voyage, selon des responsables de l’administration.

Peu après avoir annoncé les projets de Biden de se rendre en Israël et en Jordanie, les responsables de l’administration ont souligné en privé l’importance de la rencontre de Biden avec Abbas, le dirigeant palestinien, en particulier.

« Compte tenu de l’ampleur des défis que ce conflit nous présente, il aurait été irresponsable de la part du président de ne pas prendre également le temps de discuter avec les dirigeants arabes, y compris Mahmoud Abbas », a déclaré mardi un responsable américain.

Quelques heures plus tard, les plans ont changé.