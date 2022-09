Comment Serena Williams a changé le jeu

Mercredi soir, Serena Williams a remporté son match du deuxième tour contre Anett Kontaveit, classée n ° 2, pour se qualifier pour ce qui pourrait être le dernier tournoi professionnel de sa carrière.

Plus tôt ce mois-ci, Williams a laissé entendre qu’il serait peut-être temps de dire adieu à son illustre carrière de tennis. Pendant deux décennies, la star a dominé le sport, remportant 23 titres en simple du Grand Chelem, 14 en double féminin et deux en double mixte.

Cecil Harris, journaliste sportif et auteur des années 2020 Différents coups : Serena, Vénus et la révolution inachevée du tennis noir et le animateur de podcast All-American : Vénus et Serenaexplique pourquoi beaucoup disent que Williams est “le plus grand de tous les temps” dans le monde du tennis.

