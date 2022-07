Comment s’entendre avec les colocataires

Les loyers augmentent. Même en dehors des centres urbains américains les plus chers comme New York et San Francisco, il peut être difficile de trouver une offre abordable sur un appartement. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de signes suggérant que les choses vont devenir beaucoup plus faciles de sitôt – en mai, le loyer mensuel médian aux États-Unis était de 2 002 $, en hausse de près de 15 % par rapport à la même période l’an dernier. C’est également la première fois que le loyer médian dépasse 2 000 $ à l’échelle nationale – un jalon que certains experts n’avaient pas prévu avant août de cette année.

Pour beaucoup, vivre avec d’autres personnes – que ce soit leurs parents ou un groupe d’étrangers qu’ils ont trouvés sur un groupe Facebook pour les locataires locaux – est devenu l’une des seules options viables pour trouver un logement abordable. Aujourd’hui plus que jamais, les gens vivent dans des ménages « doublés », ce qui signifie qu’ils partagent une maison avec quelqu’un avec qui ils ne sont pas dans une relation amoureuse. Bien que le doublement soit de loin le plus courant chez les 20 ans et plus, le pourcentage d’adultes plus âgés qui le font a augmenté régulièrement pour tous les groupes d’âge depuis 2005, bien que ces données incluent également les adultes vivant avec leur famille.

Malgré sa prévalence, vivre avec des colocataires a mauvaise presse. Vous avez probablement entendu parler du colocataire de l’enfer : quelqu’un qui fait exploser de la musique forte tard dans la nuit ou transforme chaque conflit mineur en une confrontation dramatique. C’est un trope obsolète dont les médias nous inondent fréquemment, des séries télévisées aux articles de BuzzFeed. Même quand ce n’est pas le colocataire de l’enfer, vivre avec des colocataires est souvent présenté comme un dernier recours – un sacrifice pour économiser de l’argent ou gagner un peu d’indépendance vis-à-vis de notre famille.

Quand je grandissais, mon père nous régalait souvent, moi et ma famille, d’histoires sur le moment où il vivait seul dans un appartement dans les années 1980. Alors que j’approchais de l’indépendance financière de mes parents, ces anecdotes de la vie urbaine ressemblaient à des traditions d’une époque révolue. Les histoires de mon père étaient sûrement teintées de nostalgie, mais elles se sentaient toujours assez détachées de ma réalité – il semblait extrêmement improbable que je puisse un jour me permettre le genre de vie en solo que mon père faisait au milieu de la vingtaine.

Jusqu’à présent, cette prédiction s’est avérée correcte. Mais ça n’a pas été aussi mauvais que toutes ces histoires de colocataires de l’enfer le laissent entendre. En fait, ça a été vraiment sympa. Avoir quelqu’un d’autre autour de l’appartement pour bavarder ou faire des corvées a rendu l’endroit plus vivant et plus accueillant, en particulier lorsque j’ai déménagé dans une toute nouvelle ville pour la première fois.

Les humains sont des animaux sociaux. Bien que vivre avec des inconnus ne soit peut-être pas idéal, c’est sans doute un arrangement plus naturel que de vivre seul dans un petit studio. Les recherches suggèrent que pendant les premiers jours de la pandémie de Covid-19, les personnes qui vivaient avec d’autres s’en sortaient mieux que celles qui vivaient seules, du point de vue de la santé mentale. Partager une maison a un fort potentiel pour atténuer les niveaux croissants de solitude et lutter contre l’atomisation de la vie moderne. Si vous êtes aussi sceptique quant à la relation de colocataire que je l’étais autrefois, essayez d’avoir l’esprit ouvert : c’est probablement mieux que ce à quoi vous vous attendiez.

Trouver la bonne personne (ou les bonnes personnes !)

Pour de nombreuses personnes, la première fois qu’elles vivent avec des colocataires, c’est lorsqu’elles entrent à l’université. L’été avant l’université, j’ai ramassé une copie du chroniqueur de conseils Harlan Cohen Le colocataire nu: et 107 autres problèmes que vous pourriez rencontrer au collège pour me préparer à vivre en dortoir. Six ans après avoir lu son livre pour la première fois, j’ai parlé avec Cohen sur Zoom pour en savoir plus sur la vie avec des colocataires, après l’université.

Alors que les collèges ont souvent des pratiques méthodiques de mise en relation de colocataires pour alléger le poids de la recherche d’un colocataire sur les épaules des étudiants, la vie après l’université n’est pas si facile. Vous pouvez vous sentir enclin à vivre avec un ami proche pour simplifier le processus de recherche, mais Cohen se méfie un peu de cela.

S’entendre avec quelqu’un de votre cercle social ne signifie pas nécessairement que la dynamique sera la même tout en vivant ensemble. Cohen ajoute que les amis peuvent profiter de leur relation préexistante, en faisant moins d’efforts pour s’entendre en tant que colocataires.

“L’amitié est un bonus – ce serait formidable d’être amis et nous aimerions peut-être être amis, mais ce n’est pas grave si nous ne le sommes pas”, dit-il.

Il peut être préférable de trouver quelqu’un que vous ne connaissez pas très bien – un ami d’un ami ou même un étranger. Évidemment, vous voudrez vérifier tous les futurs colocataires pour vous assurer qu’ils correspondent bien. Poser les bonnes questions aux colocataires potentiels est une mesure préventive clé pour les conflits courants comme un espace commun en désordre ou des horaires de sommeil contradictoires. Les réponses de quelqu’un à des questions telles que “À quelle heure vous couchez-vous habituellement ?” et “Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés avec d’anciens colocataires ?” peut faire la lumière sur votre compatibilité.

Les services de colocation en ligne comme Roommates ou RoomieMatch peuvent filtrer certaines des bases, mais vous devriez trouver plus d’informations sur votre colocataire grâce à une conversation honnête et franche avec eux avant d’accepter d’emménager ensemble. Identifiez ce qui est essentiel pour vous dans votre espace de vie ; connaître les points de vue d’un colocataire potentiel sur la propreté, le temps calme et d’autres limites est essentiel pour comprendre une relation de colocataire.

Plus important encore, lancez-vous dans la recherche d’un colocataire avec une attitude positive. Les chercheurs ont découvert que les personnes ayant des attitudes négatives à l’égard de la vie avec les autres peuvent éprouver un dysfonctionnement accru lorsqu’elles vivent avec des colocataires, tandis que celles qui ont une attitude positive à l’entrée peuvent connaître une amélioration de leur santé mentale.

“Je trouve que les personnes les plus préoccupées par le fait de vivre avec un colocataire de l’enfer sont souvent les personnes avec lesquelles il est le plus difficile de vivre”, déclare Cohen. “Ils sont tellement inquiets et ont tellement de peur et d’anxiété dans leur relation que cela crée des défis lorsqu’ils vivent ensemble.”

Trouver le bon espace

Comme le dit le vieil adage, « une maison ne fait pas une maison ». Il s’avère que n’importe quel ancien appartement de deux chambres ne l’est pas nécessairement non plus.

Trouver le bon endroit est difficile, mais c’est un élément important pour s’assurer que vous et vos colocataires vous sentez à l’aise ensemble. Après tout, vous ne voulez pas que le ressentiment s’accumule parce que vous et votre colocataire vous êtes précipités pour signer un bail sur une unité qui n’a pratiquement pas d’espace de rangement.

De plus, certains colocataires peuvent nécessiter des aménagements d’accessibilité spécifiques dont vous devrez tenir compte lors de la recherche de logement. Vos budgets individuels seront également inévitablement pris en compte dans la recherche, et vous voudrez répartir le loyer équitablement en fonction de facteurs tels que le revenu mensuel et la taille relative de vos espaces privés (c’est-à-dire les chambres et les salles de bains).

Il est utile de dresser une liste de priorités – des éléments tels que l’emplacement, la taille, les équipements spécifiques, etc. – que vous et vos colocataires pouvez classer ensemble par ordre d’importance. Non seulement cela vous donnera un point de départ sur ce qu’il faut rechercher lors de votre recherche de logement, mais ce sera également un exercice utile dans l’art du compromis.

Si vous êtes prêt à sacrifier un peu d’intimité et à vivre avec un groupe de personnes légèrement plus important, les espaces de cohabitation peuvent valoir la peine d’être envisagés. Comme Scott Corfe les définit, les espaces de cohabitation comme The Collective ou WeLive, aujourd’hui disparu, sont “un système de logement dans lequel les individus ont accès à une gamme d’installations communes partagées”, telles que des salles de sport, des espaces de coworking et même les salles de cinéma.

Corfe, directeur de recherche à la Social Market Foundation, me dit que les développements de cohabitation pourraient être une solution créative à la crise du logement abordable, malgré leurs défauts. En réunissant une communauté sous un même toit (assez abordable), il dit que ces espaces ont intuitivement le potentiel de réduire la solitude de leurs habitants.

“Ce n’est clairement pas la solution miracle avec tous les problèmes du marché du logement”, dit-il, ajoutant qu’il s’agit d’une innovation indispensable.

Corfe admet que la cohabitation n’est pas pour tout le monde, mais vous pouvez toujours créer une communauté dans un appartement. Vivre avec un ou deux colocataires est un moyen intéressant de mieux comprendre comment les autres naviguent dans le monde. Bien que vous n’ayez pas nécessairement besoin d’être les meilleurs amis, faire des efforts supplémentaires pour être amical et passer du temps ensemble vous aidera à vous sentir chez vous.

Trouver les bonnes règles

Alors que je me préparais à vivre dans un dortoir pour trois personnes pour ma première année à l’université, j’étais un peu nerveux. J’avais entendu tellement de mauvaises histoires que le colocataire de l’enfer semblait inévitable.

Bien sûr, il y avait quelques problèmes que nous devions régler tous les trois – comme nos horaires de sommeil contradictoires, par exemple – mais dans l’ensemble, ce fut une expérience assez agréable.

Une partie de ce qui a rendu la vie ensemble si facile était le fait que le conseiller résident de notre salle a organisé une brève conversation sur l’établissement des règles au début de notre premier trimestre. Il est crucial de fixer des limites dès le début, dit Cohen, même si vous n’avez pas d’AR pour vous inciter à définir ces règles comme je l’ai fait.

Dans un TikTok qu’il a posté quelques semaines avant notre rencontre, Cohen a proposé une règle qu’il appelle la “règle inconfortable” – une sorte de règle d’or qui vise à étouffer dans l’œuf les conflits entre colocataires. “La règle de l’inconfort dit que si l’un de nous est mal à l’aise avec quelque chose qui se passe, nous devons le partager dans les 24 à 48 heures, sinon nous ne le partagerons pas”, me dit Cohen. “Vous ne pouvez pas tenir quelqu’un responsable de quelque chose que vous ne partagez pas.”

En plus de la règle inconfortable de Cohen, essayez de discuter des responsabilités telles que les tâches ménagères et de ce qui est acceptable en matière de consommation d’alcool ou d’invités pour la nuit. Lorsque des conflits surviennent – et ils le feront probablement – vous et vos colocataires pouvez revenir à cette conversation pour discuter de la meilleure marche à suivre.

L’élaboration de ces règles vous permettra, à vous et à vos colocataires, de pratiquer à nouveau la négociation et le compromis – il y a de fortes chances que vous ne soyez pas d’accord sur tout, et c’est parfaitement bien. En travaillant pour trouver un terrain d’entente, vous perfectionnez des compétences qui vous seront utiles dans d’autres relations interpersonnelles, comme la cohabitation avec un partenaire amoureux.

Ces règles créent un cadre pour une relation assez unique qui pourrait s’épanouir en amitié, ce qui est particulièrement précieux dans une société où les gens commencent souvent à perdre des amis après leur troisième décennie de vie. Qu’il s’agisse d’acquérir des opportunités, d’en apprendre davantage sur une autre culture ou d’essayer de nouveaux aliments, Cohen dit que les avantages de vivre avec un colocataire sont innombrables.

“Avec un colocataire, vous avez quelqu’un avec qui vous pouvez passer du temps – si c’est quelqu’un qui aime passer du temps avec vous, vous pouvez vous faire un ami”, dit Cohen. “Et si c’est quelqu’un avec qui vous n’aimez pas passer du temps, vous pouvez trouver comment vous sentir à l’aise dans une situation inconfortable.”

Andrew Warner est un journaliste basé à New York qui couvre l’éducation et la culture.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.