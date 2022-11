Comment s’ennuyer et ce que vous pouvez en tirer

Et puis, bien sûr, il y a les situations dans lesquelles vous ne faites vraiment rien et vous vous sentez apathique et ennuyé – ce qui arrive parfois à mes enfants (et à moi !) lorsque nous avons des temps morts. Le Dr Westgate a déclaré qu’elle soupçonnait que cela se produisait parce que nous n’avions aucun objectif en tête dans ces moments-là, ce qui nous faisait nous sentir perdus et mal à l’aise.

Si vous vous sentez désintéressé, le Dr Westgate a suggéré de réfléchir aux différentes causes pour déterminer ce qui incite à votre ennui. La tâche que vous faites est-elle trop difficile ou trop facile ? Ne trouvez-vous pas cela significatif? Vous ne savez tout simplement pas quoi faire de vous-même ? D’après son expérience, dit-elle, les gens peuvent facilement déterminer lequel de ces problèmes est à l’origine du problème.

Si vous vous ennuyez parce que la tâche est trop facile ou trop difficile, modifiez-la.

Ensuite, essayez de résoudre le problème, mais ce que vous ferez dépendra de la situation et de la flexibilité dont vous disposez. La meilleure solution si vous vous ennuyez à faire quelque chose est d’arrêter de faire cette chose et de faire autre chose. Mais l’école, le travail et la prestation de soins nous obligent souvent à faire des tâches ennuyeuses encore et encore. Pire encore, lorsque nous sentons que nous n’avons pas le contrôle de nos actions, le manque d’autonomie peut aggraver l’ennui, a déclaré le Dr Westgate. Une étude classique a révélé que les personnes obligées d’écouter des leçons ennuyeuses avaient l’impression que le temps passait plus lentement que les personnes qui avaient choisi de les écouter.

Si la tâche que vous faites vous semble trop facile, envisagez d’essayer quelque chose de nouveau ou de stimulant si vous en avez la possibilité, a déclaré le Dr Gasper. Peut-être que vos promenades quotidiennes commencent à vous ennuyer et vous devriez plutôt envisager de faire de la randonnée ou de l’escalade. Si vous n’avez pas d’autre choix que de continuer à faire la tâche, réfléchissez à des moyens d’y ajouter de la complexité. Le Dr Elpidorou a déclaré avoir un jour interviewé un employé d’UPS dont le travail consistait à décharger et à scanner des boîtes toute la journée, mais qui a déclaré qu’il ne s’ennuyait jamais parce que lui et ses collègues jouaient à des jeux pour rendre le travail plus difficile. Jouer de la musique peut également aider, a ajouté le Dr Westgate, car écouter de la musique “absorbe ces ressources attentionnelles supplémentaires dont vous disposez, de sorte que vous pouvez, paradoxalement, mieux vous concentrer sur cette chose sous-stimulante que vous faites”.

Si vous vous ennuyez parce que ce que vous faites est trop difficile, le Dr Westgate a suggéré de diviser la tâche en plus petites parties afin qu’elle soit plus gérable. Fixez-vous pour objectif de rédiger une seule section de ce mémo de travail avant le déjeuner.

Lorsque vous êtes coincé à faire quelque chose que vous ne trouvez pas significatif, recadrez-le.

Lorsqu’une tâche requise n’est pas engageante parce qu’elle ne semble pas utile, il peut être utile de considérer l’utilité de la tâche, y compris la façon dont elle pourrait aider à atteindre des objectifs plus importants, a déclaré le Dr Westgate. Par exemple, si votre enfant n’aime pas les mathématiques, encouragez-le à réfléchir à la façon dont les mathématiques pourraient servir ses intérêts à long terme – cela pourrait-il l’améliorer dans son travail de rêve ? La recherche a montré que ce type de cadrage aide à garder les élèves engagés et à mieux réussir à l’école.

Il peut également être utile de réfléchir à la façon dont une tâche apparemment ingrate sert les autres ou construit une communauté. Lorsque vous allez à l’épicerie, a déclaré le Dr Westgate, vous pouvez considérer cela comme un temps inutile, ou vous pouvez y penser comme une tâche que vous faites pour garder votre famille en bonne santé et nourrie. “Encadrez-le de manière qui compte”, a-t-elle suggéré.