Comment s’endormir rapidement : trois façons de mieux dormir dès maintenant

Si vous avez du mal à vous endormir dans un délai raisonnable (c’est-à-dire avant l’aube), vous n’êtes pas seul. En 2023 la Clinique de Cleveland signalé qu’environ un adulte sur trois aux États-Unis est confronté à au moins quelques symptômes de insomnie. La privation de sommeil a liens à tout un éventail de problèmes de santé chroniques, de l’hypertension artérielle à la dépression, il est donc important d’améliorer vos habitudes si vous ne dormez pas suffisamment.

Alors, quelle est la réponse pour lutter contre ces nuits blanches ?

Mieux dormir ne dépend pas seulement de votre matelas – même si cela est important. S’associer au bon matelas peut être une pièce de puzzle manquante si vous avez du mal à rester à l’aise la nuit. Il y a une raison pour laquelle le matelas Saatva Classic (actuellement réduit de 299 $) est l’un des produits de luxe en ligne les plus vendus aux États-Unis. matelas hybridesaprès tout.

La première chose que vous pouvez faire pour améliorer la qualité (et la quantité) de votre sommeil chaque nuit est de prendre les choses en main. Voici comment vous pouvez vous endormir plus rapidement et profiter d’une meilleure nuit de sommeil dès maintenant.

Trois choses dont vous avez besoin pour passer une meilleure nuit de sommeil maintenant

Il existe un certain nombre de trucs et astuces utiles pour améliorer la qualité du sommeil. Des exercices de respiration profonde aux horaires cohérents, voici trois techniques utiles pour passer une meilleure nuit de sommeil.

Pratiquer des techniques de relaxation

Si vous souhaitez vous endormir plus rapidement la nuit, réduire le stress à l’heure du coucher peut vous aider. La pleine conscience a été connu pour travailler pour les personnes qui luttent contre l’insomnie. La pleine conscience est essentiellement une forme radicale de conscience de soi et il existe quelques astuces de relaxation qui sont efficaces pour aider les gens à s’endormir plus rapidement.

Voici trois techniques utiles pour vous aider à vous détendre à l’heure du coucher. Pensez à en essayer un pour améliorer la qualité de votre sommeil :

Relaxation musculaire progressive : Également connue sous le nom de relaxation musculaire profonde, cette méthode vous permet de contrôler votre corps. Relâchez les tensions en vous concentrant sur un groupe musculaire après l’autre lorsque vous êtes allongé au lit. Le but est de tendre chaque muscle pendant cinq à dix secondes, de le relâcher, puis de prendre quelques respirations profondes. Commencez par votre visage puis passez à vos épaules, votre poitrine, etc. Cela peut aider à atténuer le stress corporel.

Également connue sous le nom de relaxation musculaire profonde, cette méthode vous permet de contrôler votre corps. Relâchez les tensions en vous concentrant sur un groupe musculaire après l’autre lorsque vous êtes allongé au lit. Le but est de tendre chaque muscle pendant cinq à dix secondes, de le relâcher, puis de prendre quelques respirations profondes. Commencez par votre visage puis passez à vos épaules, votre poitrine, etc. Cela peut aider à atténuer le stress corporel. Méthode de respiration quatre-sept-huit : Plus simple que la relaxation musculaire progressive, cette méthode de respiration peut être une technique facile à tester. Tout ce que vous devez savoir est au nom de cette technique de respiration cyclique : inspirez pendant quatre secondes, retenez votre souffle pendant sept secondes, puis expirez profondément pendant huit secondes. Essayez de positionner votre langue derrière vos dents de devant supérieures et d’émettre un son « whoosh » à chaque expiration. Répétez cette opération plusieurs fois pour réguler le stress et atteindre plus rapidement un état de relaxation.

Plus simple que la relaxation musculaire progressive, cette méthode de respiration peut être une technique facile à tester. Tout ce que vous devez savoir est au nom de cette technique de respiration cyclique : inspirez pendant quatre secondes, retenez votre souffle pendant sept secondes, puis expirez profondément pendant huit secondes. Essayez de positionner votre langue derrière vos dents de devant supérieures et d’émettre un son « whoosh » à chaque expiration. Répétez cette opération plusieurs fois pour réguler le stress et atteindre plus rapidement un état de relaxation. Technique militaire : Comme son nom l’indique, cette dernière technique est avant tout une question d’efficacité. Si vous souhaitez vous endormir le plus rapidement possible, la méthode militaire peut être votre meilleure amie. Une fois que vous êtes à l’aise, commencez à vous concentrer sur des parties individuelles du corps. Détendez votre mâchoire, vos paupières et vos sourcils. Laissez tomber vos épaules et respirez profondément pour détendre votre poitrine. En descendant votre corps, essayez de visualiser un environnement paisible. Reconnaître et dissuader les pensées intrusives peut être difficile au début, surtout si vous souffrez de beaucoup d’anxiété à l’heure du coucher, mais c’est une partie importante de l’équation. Maîtrisez tout ce processus et vous pourriez vous endormir en quelques minutes.

Ces techniques de relaxation fonctionnent mieux lorsque vous êtes à l’aise au lit. Si vous sentez que c’est un défi de trouver l’idéal position de sommeil sur votre matelas, il est peut-être temps de le mettre à niveau. Pour un confort inégalé, nous recommandons le matelas moelleux DreamCloud Hybrid. Achetez ce matelas aujourd’hui et économisez 40 % grâce à la vente en cours de la Journée des Présidents de DreamCloud.

S’engager à respecter un horaire de sommeil cohérent

En règle générale, il faut 15 à 20 minutes à un adulte ayant un horaire de sommeil relativement bon pour s’endormir. Si ce n’est pas déjà fait, vous devriez également tamponner ce temps avec une période de détente apaisante avant de vous coucher chaque soir. Cela peut durer entre 30 minutes et 2 heures, alors essayez de trouver ce qui vous convient le mieux et respectez-le.

Adhérer à un horaire de sommeil cohérent peut être bénéfique à votre santé, conduisant à une meilleure qualité de sommeil ainsi qu’à une réduction du temps passé à se retourner et à se retourner dans le lit la nuit. C’est peut-être un peu différent pour chacun, mais le corps suit sa propre horloge interne. Ce cycle de près de 24 heures est appelé rythme circadien. Une fois que votre corps s’est habitué à s’endormir et à se réveiller à des heures similaires jour après jour, il peut devenir beaucoup plus facile de s’endormir plus rapidement.

En plus de prévoir une ou deux heures de détente, plus 15 à 20 minutes supplémentaires pour vous endormir, combien de temps devriez-vous prévoir dans votre emploi du temps pour dormir ? Le quantité de sommeil recommandée est différent selon votre groupe d’âge, mais les adultes ont généralement besoin de sept à neuf heures par nuit, tandis que les groupes d’âge plus jeunes ont tendance à avoir besoin de quelques heures de plus que cela.

Équilibrez vos nuits avec des habitudes saines pendant la journée

Consolider des routines saines la nuit n’est pas la seule astuce pour améliorer la qualité de votre sommeil. Si vous vous sentez agité ou bien éveillé en essayant de vous endormir la nuit, cela peut être le signe que vous avez besoin de plus d’activité pendant la journée pour équilibrer une bonne nuit de sommeil.

Exposition à la lumière Il a été démontré que la journée améliore la durée du sommeil. Faire un peu d’exercice pendant la journée peut également vous aider à vous fatiguer et à mieux préparer votre corps à un sommeil réparateur. Si vous le pouvez, limiter votre consommation de caféine peut également aider à réguler le stress.