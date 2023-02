Comment s’éloigner de la foule des bateaux de croisière

La Canadienne Tammy Cecco n’était pas fan de croisière. “L’idée d’être sur un bateau avec des milliers d’autres personnes et de ne pas pouvoir descendre”, a-t-elle déclaré, “était quelque chose que je voulais éviter.” Cela n’a pas changé lorsque Cecco, un éditeur de magazines de voyage, est monté à bord d’une croisière surprise réservée par son mari pour renouveler leurs vœux devant sa famille et ses amis. “Quand je suis montée… j’ai pensé : « Oh mon dieu, qu’est-ce que je fais ici ? »”, a-t-elle déclaré. “Je ne suis pas du tout le genre de personne qui aime être parqué.” Elle a dit qu’elle imaginait “une petite cabine minuscule et sans fenêtre”. Pourtant, elle a découvert que certains bateaux de croisière ont des suites spacieuses avec des baies vitrées. De plus, les étages avec moins de cabines donnent l’impression d’une expérience de voyage “boutique”, a-t-elle déclaré.

La professionnelle du voyage Tammy Cecco a nommé le navire de croisière Celebrity Edge, illustré ici, comme celui qui a des suites spacieuses et de superbes fenêtres. Eva Marie Uzcategui | Bloomberg | Getty Images

Une fois qu’elle “s’est détendue”, a déclaré Cecco, elle a commencé à apprécier les voyages en bateau de croisière. “La croisière a vraiment évolué”, a-t-elle déclaré. “Il y en a pour tous les goûts maintenant.”

Une stratégie à terre

Cecco a également trouvé un moyen de profiter d’expériences “privées et personnalisées” à terre. dit-elle. Elle a réservé des excursions privées, au lieu d’une croisière organisée, lors de ses deux dernières vacances en croisière – une en Russie et en Scandinavie et une autre en Europe du Sud, a-t-elle déclaré.

Tammy Cecco et sa famille, ainsi que son guide, Josep, devant la Sagrada Familia de Barcelone. “Lorsque vous voyagez avec un gros bus rempli de personnes, il est difficile de creuser très profondément dans la ville”, a-t-elle déclaré. Avec l’aimable autorisation de Tammy Cecco

Cecco, qui voyage souvent avec sa famille de cinq personnes et sa belle-mère, a déclaré que les visites privées répondent aux besoins et aux intérêts de chacun. “Nous étions six et nous voulions une visite privée car souvent les enfants ne sont pas intéressés par ces grandes et longues visites”, a-t-elle déclaré. “Lorsque vous réservez une excursion avec une compagnie de croisière ou avec un circuit organisé, vous partez généralement avec un groupe d’autres personnes et vous devez suivre leur itinéraire.”

Plus de gens retournent à la croisière en 2023, mais plus encore, plus de gens recherchent des expériences privées. Luciano Bullorski Président et copropriétaire de ToursByLocals

Cecco a déclaré qu’elle avait réservé une visite privée à “presque chaque arrêt” lors de leur dernière croisière, ainsi qu’à Rome. “Nous avons eu un jour où nous voulions faire le Colisée ainsi que le Vatican, et chacun de ceux-ci pourrait être une excursion d’une journée complète à lui tout seul”, a-t-elle déclaré. “J’ai demandé au guide touristique s’il pouvait nous donner le meilleur des deux en une seule journée, et il a réussi à combiner les deux de manière experte.”

Les excursions privées à terre se multiplient

Cecco a réservé des guides à travers ToursByLocalsune agence de voyages basée au Canada qui opère dans 188 pays, selon son site Web. La société a déclaré que les visites privées à terre représentaient près d’un tiers de toutes les visites réservées en 2023, contre 12% en 2022. “Plus de gens retournent à la croisière en 2023, mais plus encore, plus de gens recherchent des expériences privées lorsqu’ils retournent en mer”, a déclaré Luciano Bullorsky, président et copropriétaire de la société. Il a déclaré que les gens voulaient pouvoir utiliser les transports privés, interagir avec un guide local et atteindre les sites “avant l’arrivée des bus de touristes”. De plus, ils peuvent aller là où les autobus ne peuvent pas aller, comme les petits restaurants, les établissements vinicoles et même un “ranch de chiens de traîneau familial,” il a dit.

Giuseppe D’Angelo (au centre) montré ici avec des voyageurs devant le monument national Victor Emmanuel II à Rome. Avec l’aimable autorisation de Giuseppe D’Angelo

Bullorsky a déclaré que la plupart des réservations d’excursions privées se font en Europe, en particulier le long de la Méditerranée. Mais, a-t-il dit, l’Alaska et Porto Rico sont également populaires. Les meilleures réservations incluent “Le meilleur d’Ephèse” en Turquie, des visites d’une journée complète de Santorin et d’Athènes, une visite de l’île des Bermudes et une excursion côtière à Peggy’s Cove en Nouvelle-Écosse avec un guide titulaire d’un doctorat. dans l’histoire du Canada. Giuseppe D’Angelo dirige un visite populaire de Romemais il emmène également les voyageurs explorer Pompéi, la côte amalfitaine et d’autres parties de la région italienne de Campanie, y compris “11 des 53 sites de l’UNESCO” en Italie, a-t-il déclaré. “Je suis capable de créer des itinéraires et des itinéraires, y compris des sites et des attractions, qui sont uniques, et non suivis par des foules de grandes excursions de croisière”, a-t-il déclaré. “Parfois, les croisiéristes m’enverront une liste de spots très populaires comme Pompéi, le Vésuve ou la Chapelle Sixtine… Dans ces cas-là, je leur organiserai la meilleure séquence de visites afin de voir chaque endroit quand ils sont moins encombrés. “ Il a déclaré que de nombreux clients demandent des recommandations de restaurants “avec la meilleure nourriture et sans touristes”, a-t-il déclaré. En plus de cela, le PDG et co-fondateur de ToursByLocals, Paul Melhus, a déclaré que la société garantit que les voyageurs seront ramenés au navire à temps – ou que la société paie les frais d’hôtel pour la nuit plus les frais de transport jusqu’à la prochaine destination du navire.

Combien coûtent les excursions privées