Comment sélectionner un receveur de douche pour la rénovation de votre salle de bain – Shaw Local

Si vous planifiez une rénovation de salle de bain, vous aurez des décisions à prendre concernant la conception, les produits spécifiques et l’installation de votre projet. Si une douche rénovée figure sur votre liste de souhaits, vous devrez sélectionner les matériaux appropriés pour en créer une belle, fonctionnelle et sûre. La plupart des gens ne pensent peut-être pas beaucoup à un receveur de douche, mais c’est une partie très importante de la conception de votre douche.

Il existe plusieurs alternatives lors de la sélection d’un receveur de douche. “Les receveurs de douche en acrylique et en fibre de verre sont les plus connus car tout le monde les connaît, ils sont proposés dans des tailles limitées et ils sont peu coûteux”, a expliqué Douglas Boncosky, fondateur et PDG de America’s Bath Company. « Cependant, comme avec un receveur de douche en acrylique ou en fibre de verre, vous finirez par avoir un peu de souplesse ou de « rebondissement » au fond du receveur. “Une installation incorrecte est généralement le résultat d’un entrepreneur n’utilisant pas de mortier pour fixer la base, ou ne permettant pas au mortier (le cas échéant) de sécher complètement, ou d’une utilisation “excessive” au-delà de ce pour quoi il a été conçu.

Le meilleur choix pour votre receveur de douche est la pierre de culture. “C’est le meilleur type de receveur de douche sur le marché”, a ajouté Boncosky. « Il est solide et durera pour toujours. Il est également plat sur le fond, de sorte qu’il s’installe au ras du sol sans rebondir, et est disponible en plusieurs couleurs pour correspondre à n’importe quel schéma de design. Les bacs peuvent être personnalisés pour s’adapter aux douches d’entrée sans barrière et aux formes de douche inhabituelles.

Les propriétaires devraient également en envisager un qui répond aux directives antidérapantes de l’ADA et qui est lancé de l’usine afin que l’eau s’écoule dans le drain. “Chez America’s Bath, nous offrons une consultation de conception gratuite et sans obligation, des prix sans marchandage et une garantie de fabrication à vie”, a-t-il déclaré. “Nous proposons également des installateurs salariés, au lieu de faire appel à des sous-traitants.”

