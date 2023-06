Comment Sean McDermott étant HC et DC affectera-t-il les chances de Bills au Super Bowl?

Henri McKenna Journaliste de l’AFC Est

Les Bills de Buffalo n’ont apporté aucun changement majeur à leur liste, ce qui semble remarquable, ne serait-ce que parce qu’ils sont dans une division où tout semble changer.

Non seulement nous assistons à un changement de paradigme, les Patriots de Bill Belichick perdant le dessus dans la division au profit des Bills de Josh Allen, mais nous avons également vu les Jets ajouter Aaron Rodgers et les Dolphins ajouter Jalen Ramsey et le coordinateur défensif Vic Fangio. La Nouvelle-Angleterre n’étant plus aux commandes, la division est devenue la plus compétitive et la plus compliquée de la NFL.

Les Bills peuvent-ils conserver leur place au n ° 1 pendant une autre année?

Cela pourrait dépendre d’un mouvement dont peu de gens discutent. C’est la décision de l’entraîneur-chef Sean McDermott d’ajouter à ses fonctions et de prendre en charge le rôle de coordonnateur défensif suite à la décision de Leslie Frazier de se retirer de l’entraînement pendant au moins un an.

« Je ne serais pas capable de faire ça sans un effectif vraiment solide, en particulier du côté défensif », a déclaré McDermott en avril lors d’une conférence de presse. « C’est presque comme si vous deviez avoir une sorte d’esprit à deux voies. Une en tant qu’entraîneur-chef, puis aussi en tant que coordinateur défensif. Mais ça a été formidable jusqu’à présent. »

À son crédit, McDermott a été remarquable dans la gestion des secondes, des minutes et des jours qui ont suivi l’arrêt cardiaque de Damar Hamlin la saison dernière. L’entraîneur semble avoir une forte boussole morale. Mais le rôle de leadership défensif – ainsi que les tâches de playcalling – ajouteront plus de responsabilités à un entraîneur qui ne s’est pas encore imposé comme l’un des meilleurs managers de match de la ligue.

Il s’intéresse davantage aux mauvaises herbes alors qu’il se débat encore parfois avec la situation dans son ensemble.

« Pour moi, le siège de l’entraîneur-chef est un siège de leadership et c’est très bien, et j’adore cette partie », a déclaré McDermott. « Mais ce qui vous manque le plus, c’est de retrousser vos manches, d’entrer avec les joueurs côte à côte et d’entraîner et d’entrer dans cette salle défensive, de vraiment entrer dans les détails. Donc ça m’a manqué, et ça fait du bien d’être recommencer à le faire. »

On se demande dans quelle mesure il gère le vestiaire dans son ensemble après l’explosion avec Stefon Diggs pendant le minicamp. Diggs s’est présenté au camp lundi dernier et a réussi son examen physique, mais est parti avant l’entraînement de mardi et n’a pas participé au jour 1 du minicamp. Le receveur vedette a rencontré McDermott, entre autres, ce matin-là. McDermott a déclaré qu’ils avaient besoin de faire une pause, c’est-à-dire lorsque Diggs a quitté l’établissement. Enfin, Diggs a apaisé les inquiétudes en s’entraînant mercredi. Mais il semble toujours que quelque chose se soit passé entre Diggs et la direction des Bills avant le premier jour du minicamp – et nous n’avons pas entendu Diggs nous dire si la situation est rectifiée.

Cela dit, certains entraîneurs ont réussi à appeler des jeux et à diriger l’équipe. L’entraîneur des Rams Sean McVay, l’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan et l’entraîneur des Chargers Brandon Staley appellent à jouer en une seule phase. McDermott peut apporter de la valeur.

« Cela fait partie de la façon dont je suis arrivé ici [as a head coach] », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé d’appeler des jeux. « Donc, je pense juste être dans la salle du personnel défensif, avoir ces conversations critiques qui surgissent, résoudre des problèmes, essayer d’évoluer là où nous devons évoluer et où va le match. Et puis travailler main dans la main avec nos joueurs. Encore une fois, ce sont surtout les assistants jusqu’à présent. Ensuite, avec le personnel, comprendre certaines choses. C’est juste bon, c’est naturel. Et nous verrons où cela nous mènera à l’avenir. »

Edge Von Miller a déclaré que la transition n’est pas si substantielle. « Il a toujours donné des conseils tout au long de la saison », a déclaré Miller. « Alors maintenant, il est juste à plein temps là-dedans. » Mais edge Gregory Rousseau a indiqué que, avec McDermott enseignant le schéma défensif cette année, il a approfondi sa compréhension du système.

« [McDermott is] faire un travail incroyable honnêtement », a déclaré Rousseau aux journalistes la semaine dernière.« Il fait un très bon travail en nous parlant de tout. Il a beaucoup plus augmenté toutes nos compréhensions du schéma. Il dit comme, ‘Nous faisons cela pour cette raison.’ C’était formidable d’écouter Sean s’exprimer sur la défense. »

Comment cela pourrait-il changer la performance défensive?

« Le simple fait d’avoir une compréhension complète de la défense et de tous les concepts poussera les joueurs à jouer plus physiquement, plus agressivement et plus rapidement », a déclaré Rousseau.

McDermott a été le coordinateur défensif des Panthers de la Caroline de 2011 à 2016. Sa défense était dans le top 10 des verges autorisées de 2012 à 2015, et la défense a aidé les Panthers à faire une apparition au Super Bowl lors de la saison 2015.

Il a également pris en charge le jeu défensif pour de courts séjours à Buffalo. En 2018, McDermott a annulé toute la seconde mi-temps une défaite 31-20 contre les Chargers de Los Angeles. McDermott a également appelé des jeux pour une série lors de la défaite épique de l’équipe 42-36 OT contre les Chiefs lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de 2021, par l’ancien dirigeant de la NFL Michael Lombardi. Il semble que McDermott ait parfois pris le relais lorsqu’il sentait que l’équipe avait besoin d’une étincelle.

Mais c’est différent. Il ne prend pas le relais pour un demi ou un trajet. McDermott reprendra l’unité pour toute l’année. Il est à la fois l’entraîneur-chef et le coordinateur défensif d’une équipe qui aspire au Super Bowl.

Deux des cinq emplois les plus importants des Bills ? (Ces cinq emplois sont quart-arrière, entraîneur, directeur général, coordinateur offensif et coordinateur défensif.)

C’est beaucoup de pression pour un gars qui entraîne dans une atmosphère de Super-Bowl-or-bust. Alors que McDermott accumule plus de responsabilités et plus de pression, il se fait un meilleur candidat pour le prix de l’entraîneur de l’année. Mais il se laisse également plus vulnérable pour un siège grillé, si l’équipe ne répond pas aux attentes.

Avant de rejoindre FOX Sports en tant que journaliste AFC East, Henry McKenna a passé sept ans à couvrir les Patriots pour USA TODAY Sports Media Group et Boston Globe Media. Suivez-le sur Twitter à @henrycmckenna .

