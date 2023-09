Comment Sean Audet a transformé sa carrière de photographe en une carrière à six chiffres

Vu d’un angle large, la carrière de Sean Audet semble aléatoire : il a été étudiant en biochimie, chef gastronomique de formation et professeur dans une université locale avant de se lancer dans la photographie. L’expérience d’Audet en tant que chef lui a valu un poste de recherche et développement de recettes au Red River College de Winnipeg, au Canada, en 2016. Il y a également enseigné un cours de « pâtisserie » et a appris à préparer des repas pour les caméras lorsque l’école a commencé à aider les restaurants locaux. assiette, photographier et annoncer leur nourriture. Ensuite, il a essayé de prendre les photos lui-même et s’est rendu compte qu’il avait un don pour cela. Il a emprunté un appareil photo à un ami et a pris lui-même quelques clients. En 2020, il avait suffisamment d’élan pour quitter ses autres emplois – à l’université et en tant que chef dans un restaurant éphémère – pour se consacrer à la photographie à plein temps. Son travail à la pige est désormais le travail le plus lucratif de sa vie, dit Audet. L’année dernière, son entreprise a rapporté environ 133 900 dollars américains, selon les documents examinés par CNBC Make It. L’essentiel de son activité provient de Fiverr, une plateforme indépendante où il trouve la plupart de ses clients, ajoute-t-il. Il travaille jusqu’à 60 heures par semaine, mais le pouvoir de contrôler son propre emploi du temps tout en étant créatif chaque jour n’a pas de prix, dit-il. Voici comment Audet a lancé son entreprise de photographie, comment il gère son budget de pigiste et ce qu’il compte faire ensuite.

Construire une nouvelle carrière à partir de zéro

Audet n’aurait pas pu se lancer directement dans la photographie à temps plein : il devait vivre des chèques de paie de ses autres emplois tout en apprenant les ficelles de son activité secondaire. Lorsqu’Audet a commencé à prendre des photos en 2018, il gagnait environ 56 500 $ par an grâce au restaurant éphémère qu’il avait lancé avec un ami – avec un menu dégustation de sept plats – et son travail universitaire.

Vous allez devoir faire quelques sacrifices. Mais souvent, ce n’est qu’une partie nécessaire de la construction de quelque chose. Sean Audet Photographe culinaire indépendant

L’ajout de la photographie avait un prix : il travaillait régulièrement 12 heures par jour, sept jours par semaine, passant ses moments libres à regarder des vidéos YouTube pour acquérir davantage de compétences en matière d’appareil photo. « Jongler avec deux ou trois emplois… ça va prendre beaucoup de temps », dit Audet. « Vous allez devoir faire des sacrifices. Mais souvent, c’est juste une partie nécessaire de la construction de quelque chose. »

Répartir son budget photographie

En 2018, l’activité parallèle d’Audet a rapporté 8 403 $, ce qui est loin de lui permettre de quitter ses autres emplois. Il n’a pas non plus gagné assez en 2019. Le vent a tourné en 2020, lorsque le Covid-19 a fermé des restaurants à travers le monde. Audet a consacré encore plus de temps à la photographie, à trouver et à travailler avec des clients dans le confort de sa maison. Il a investi environ 15 000 $ de son propre argent dans de nouveaux équipements comme des objectifs, des lumières et des arrière-plans, dit-il.

Les revenus de la photographie indépendante d’Audet. Elham Ateiazar | CNBC réussit

Il a fermé son restaurant éphémère et a rapporté 53 276 $ cette année-là. Avec toute son attention concentrée sur la photographie et sur un équipement de meilleure qualité, Audet a presque triplé ses revenus au cours des deux années suivantes, réservant des clients importants comme McDonald’s et Campbell’s. Aujourd’hui, il facture entre 1 000 et 17 500 dollars par tournage, dit-il, notant que chaque tournage a des besoins « extrêmement » différents. Parfois, ces besoins coûtent cher : Audet a dépensé 19 000 $ l’an dernier en facteurs de production comme la location de lieux, les mannequins, les stylistes et une aide supplémentaire sur le tournage.

Calculer les risques sans craindre l’avenir

Audet n’envisage pas de changer de carrière à nouveau, affirme-t-il. Cela ne veut pas dire qu’il a fini de se développer : en plus des tournages axés sur l’alimentation, il se lance désormais également dans des projets de boissons et de cosmétiques. Il souhaite étendre sa présence au-delà de Winnipeg, tout en faisant de sa ville un haut lieu de production – en contactant d’autres photographes de la région dans l’espoir de travailler ensemble et d’accroître la réputation artistique de Winnipeg, dit-il.

Sean Audet, 30 ans, gagne 134 000 $ par an en tant que photographe culinaire indépendant. Josh Diaz pour CNBC Make It