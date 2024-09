Comment se vendra la PS5 Pro ?

Au vu des réactions suscitées par le prix de 700 $ de la PS5 Pro, il serait facile de penser que la nouvelle console de Sony est vouée à l’échec. Mais, comme l’a souligné hier notre propre Chris Dring, le prix n’est pas le plus gros problème auquel est confronté le lancement du nouveau matériel, et malgré tout le tollé suscité par le prix, il existe toujours un marché pour l’appareil haut de gamme de PlayStation.

Pour avoir une meilleure idée des perspectives de la PS5 Pro, GamesIndustry.biz a parlé à un certain nombre d’analystes de leurs attentes en matière de ventes et des nombreux facteurs qui affectent le lancement d’une console de milieu de génération.

Piers Harding-Rolls, directeur de la recherche sur les jeux chez Ampere Analysis, nous a indiqué ses prévisionspublié peu de temps après l’annonce de la PS5 Pro, dans lequel il suggère que 1,3 million d’unités pourraient être vendues d’ici la fin de 2024 – légèrement en deçà des 1,7 million que la PS4 Pro a déplacés pendant sa propre fenêtre de lancement.



Piers Harding-Rolls, analyse d’ampères

À l’inverse, Sam Naji, fondateur de SJN Insights, nous dit qu’il serait surpris si Sony vendait plus d’un million d’unités au cours de la première année.

Il y a aussi des comparaisons à faire avec la PS4 Pro, qui s’est vendue à 14,5 millions d’exemplaires au cours de son existence. Ampere s’attend à ce que la PS5 Pro atteigne 13 millions d’exemplaires d’ici 2029, soit un délai similaire.

« Comme la PS4 Pro, nous ne nous attendons pas à ce que la PS5 Pro modifie de manière significative la dynamique des ventes de la plate-forme PS5, car la plupart des acheteurs seront un mélange de propriétaires de PS5 existants ou de personnes ayant effectué une mise à niveau de la PS4 et ayant porté leur attention sur le modèle Pro au lieu de la PS5 standard », a écrit Harding-Rolls.

« Cependant, Sony espère que ces utilisateurs expérimentés dépenseront davantage en logiciels et services pour aider son activité PlayStation globale. »

Rhys Elliott, analyste de l’industrie des jeux chez Midia Research, convient que la PS5 Pro fonctionnera très probablement au même rythme que son prédécesseur PS4, suggérant qu’elle pourrait atteindre 15 millions d’unités avant la fin de la génération.

Pendant ce temps, le PDG de Kantan Game, le Dr Serkan Toto, observe que la PS4 Pro a fini par représenter un peu plus de 10 % de toutes les PS4 vendues et s’attend à ce que la PS5 Pro « termine en dessous de ce chiffre, mais reste à peu près dans la même fourchette ».

« Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas complètement, c’est à quel point la PS5 actuelle se vend bien et que plus de 50 millions de consoles constituent une base d’installation très impressionnante compte tenu du manque de sorties à succès de cette génération jusqu’à présent », ajoute-t-il.

En ce qui concerne spécifiquement les États-Unis, un marché majeur pour tout détenteur de plateforme, le directeur exécutif des jeux vidéo de Circana, Mat Piscatella, prédit que jusqu’à 20 % de toutes les PS5 vendues au cours des deux premiers mois après le lancement de la Pro seront des modèles haut de gamme.

Il ajoute que la PS4 Pro a représenté 13 % des ventes totales de la PS4 aux États-Unis et 15 % de ses ventes en dollars sur l’ensemble de sa vie. Il s’attend à ce que la PS5 Pro représente entre 9 % et 15 % des ventes unitaires, et un peu plus en dollars en raison de son prix élevé.

« PlayStation est similaire à Apple ici, mais à une échelle beaucoup plus petite – on a presque l’impression qu’il s’agit d’une marque de style de vie, et il y a des fans qui achèteront presque tous les nouveaux produits que PlayStation propose. » Rhys Elliott, recherche Midia

Tous les analystes s’accordent à dire qu’il existe un public impatient de se procurer la Pro, même si elle est principalement composée des fans les plus dévoués de PlayStation. « En ce sens, c’est comme une Mercedes-AMG, une version améliorée d’un produit déjà puissant pour le haut de gamme du marché », explique Toto.

Elliott ajoute : « PlayStation est similaire à Apple sur ce point, mais à une échelle beaucoup plus petite. On a presque l’impression qu’il s’agit d’une marque lifestyle, et certains fans de PlayStation achèteront presque tous les nouveaux produits que PlayStation sort. Comme pour Apple, le marché de niche de la réalité virtuelle était cependant trop demandé pour les fans inconditionnels de la PlayStation 5. »

Il ajoute que les consommateurs d’aujourd’hui sont déjà prêts à payer plus pour les appareils électroniques les plus récents. Lorsque la PS4 Pro a été lancée à 399 $ en 2016, l’iPhone le plus haut de gamme (iPhone 7 Plus) coûtait 769 $. L’iPhone 16 Pro Max récemment annoncé sera disponible à partir de 1 199 $, et les consommateurs dépensent déjà des centaines, voire des milliers de dollars pour des GPU PC haut de gamme.

Piscatella note que les fans dépensaient déjà plus de 1 000 $ sur des places de marché comme StockX pour obtenir une PS5 au lancement en 2020, et que le service Checkout de Circana montre que PlayStation attire déjà le plus d’acheteurs de ménages à revenus élevés par rapport aux autres consoles. 49 % des personnes qui ont acheté une PS5 au cours des trois mois se terminant le 31 juillet 2024 provenaient de ménages dont le revenu était supérieur à 100 000 $ par an. En comparaison, seuls 43 % des acheteurs de Xbox et 40 % des achats de Switch appartenaient à la même catégorie.



Serkan Toto, Jeux Kantan

Harding-Rolls ajoute que l’activité PlayStation de Sony est encore plus mondiale qu’elle ne l’était lors de la génération précédente, ce qui augmente les chances de ventes sur d’autres marchés. « Huit ans après le lancement de la PS4 Pro, la PS5 se vend bien dans les pays où le nombre de consommateurs avec un revenu disponible en hausse augmente, comme la Chine continentale et l’Arabie saoudite. Ces marchés représentent une opportunité croissante pour PlayStation par rapport à la génération PS4. »

En ce qui concerne le prix, les avis sont partagés sur la question de savoir s’il fallait s’y attendre – Toto, par exemple, a prédit 600 à 650 dollars – mais tous s’accordent à dire que 700 dollars est le « maximum absolu », comme le dit le PDG de Kantan, que Sony aurait pu demander.

« C’est un bon compromis qui pourrait plaire aux joueurs très engagés », explique Elliott. « Ces joueurs ont montré à maintes reprises qu’ils étaient prêts à payer 200 $ de plus pour compléter leur expérience, par exemple avec une manette haut de gamme ou le PlayStation Portal. Tout prix supérieur à 700 $ aurait évidemment entraîné une réaction encore plus négative.

« Si PlayStation et Xbox pouvaient revenir en arrière, elles auraient probablement fixé le prix de leurs consoles de base à 600 dollars au lancement. 700 dollars est un prix élevé dans le climat macroéconomique actuel, et c’est encore plus vrai pour le prix au Royaume-Uni, mais les super fans de PlayStation achèteront quand même ce produit. »

Harding-Rolls offre plus de contexte sur les disparités régionales en matière de prix ; alors que le Pro représente une prime de 40 % sur le modèle standard à disque aux États-Unis (n’oublions pas que les propriétaires de Pro doivent acheter un lecteur de disque séparément), c’est 46 % au Royaume-Uni, 45 % en Europe et jusqu’à 50 % au Japon.

Il y a aussi une grande différence par rapport à la PS4 Pro, qui était 33 % plus chère que le modèle standard lors de son lancement. La PS5 Pro est 50 % plus chère que le modèle de base.

« Le prix de la PS5 Pro reflète la stratégie ajustée de Sony pour protéger sa marge, l’inflation générale de la chaîne d’approvisionnement et l’absence de concurrent direct à sa mise à niveau de milieu de cycle par rapport à la génération dernière (où Microsoft préparait la Xbox One X) », a écrit Harding-Rolls.



Rhys Elliott, recherche Midia

« Le manque de concurrence signifie qu’il est plus facile pour Sony de choisir un prix plus élevé pour protéger ses marges existantes. Pour la plupart des futurs acheteurs de PS5, l’édition standard représentera le rapport qualité-prix idéal. »

La PS5 Pro se rapproche le plus d’un concurrent, la Xbox Series X sans disque de 2 To à 600 $, qui arrive dans les magasins en octobre. Outre le stockage plus important, ce modèle a les mêmes spécifications que le modèle de lancement de la Series X ; Toto et Elliott pensent tous deux que le prix de 700 $ de la Pro ne semble pas aussi scandaleux par rapport à celui-ci.

Piscatella ajoute que, même s’il s’attendait à la réaction en ligne et la comprend, elle reflète les changements dans cet espace de l’industrie.

« La réalité est que le marché des consoles se stratifie de plusieurs manières », dit-il. « Regardez les jeux avec des éditions collector à 249 $, ou les jeux qui proposent des jours d’accès anticipé à condition que quelqu’un soit prêt à payer un prix de 99,99 $ ou plus pour ce jeu. Ou encore les manettes et les casques haut de gamme… La liste est longue.

« À l’époque, tout le monde jouait sur la même console, avec la même manette, aux mêmes jeux en même temps. Ce n’est plus comme ça aujourd’hui. Les entreprises essaient de maximiser les dollars qu’elles peuvent générer auprès des consommateurs sensibles ou non aux prix. Cette transition a été un peu douloureuse pour de nombreux fans de consoles. Je comprends, mais c’est là où nous en sommes, et cette tendance n’est pas près de ralentir. »

Naji, de SJN Insights, observe quant à lui que le prix n’a pas été mentionné dans la présentation de la PS5 Pro par Mark Cerny, mais seulement révélé par une carte flash à la fin de la vidéo. « Cela me dit que Sony est pleinement conscient de l’importance de ce prix et que les attentes pourraient être modérées. Étant donné que la Switch 2 devrait baisser l’année prochaine à un prix inférieur à 400 £, le coût d’opportunité de la PS5 Pro pourrait potentiellement être le prix de deux consoles Switch 2. Les consommateurs font mentalement des calculs comme celui-ci lorsqu’ils entendent 700 £. »

« Le marché des consoles se stratifie de plusieurs manières… Autrefois, tout le monde jouait sur la même console, avec la même manette, aux mêmes jeux en même temps. Ce n’est plus comme ça aujourd’hui. » Mat Piscatella, Circana

Les commentaires de Naji remettent en question la valeur de la PS5 Pro en tant que produit. Alors que la PS4 Pro avait un argument de vente facile – la prise en charge des téléviseurs 4K qui étaient devenus plus nombreux qu’au lancement de cette génération – elle s’appuie sur des mises à niveau technologiques plus progressives. Au lieu de la prise en charge 8K offerte par la Pro, Sony se concentre sur le rendu 45 % plus rapide, le ray-tracing avancé et la mise à l’échelle à 60 ips et IA.

« Tout cela semble très impressionnant sur le papier jusqu’à ce que vous voyiez réellement la différence de fidélité graphique par rapport à la console PS5 actuelle », explique Naji. « L’image est au mieux légèrement plus nette et le gameplay est légèrement plus fluide, mais justifier une augmentation de prix supplémentaire de 67 % par rapport à la PlayStation Slim est une demande énorme pour la majorité des acheteurs potentiels de consoles, en particulier dans le climat financier actuel.

« Même en tenant compte de l’inflation, le prix de 700 £ correspond à peu près au prix de la PS3 80 Go lancée en 2006 (712 £ en monnaie actuelle) et cette console est entrée dans l’histoire comme étant en décalage avec le budget des consommateurs. Le pire, c’est qu’il s’agissait d’une nouvelle console et qu’il s’agissait d’une itération d’une console existante. »



Mat Piscatella, Circana

Naji reconnaît qu’il y a toujours « un prix élevé à payer pour une technologie haut de gamme qui est à des années-lumière des machines actuelles », mais la démonstration actuelle de la PS5 Pro n’a pas réussi à le convaincre que Sony y est parvenu.

« La proposition de valeur de la PS5 Pro pourrait changer au fil du temps, car de nouveaux jeux pourraient utiliser toute cette puissance, mais il était intéressant de noter que tous les jeux présentés pour montrer la PS5 Pro étaient principalement des jeux narratifs solo, quelque chose dont Sony s’est largement éloigné. »

La plupart des analystes s’attendent à ce que l’attrait de la PS5 Pro soit renforcé par des bundles plus tardifs – surtout si Sony peut organiser un bundle avec Grand Theft Auto 6 de l’année prochaine, ce qui, selon notre panel, sera une opportunité marketing clé pour la Pro.

Quant à l’impact à long terme de cette console, on s’attend à ce que le modèle complète simplement l’activité de PlayStation plutôt que de la stimuler de manière significative.

« Il existe un marché pour cette console, et beaucoup de gens qui se plaignent en ligne ne font tout simplement pas partie de ce marché », explique Elliott. « Nous pensons que la PS5 Pro aura un impact positif direct sur les ventes de matériel et qu’elle se répercutera également sur les dépenses en logiciels. Cependant, l’impact sera relativement faible dans l’ensemble, et la Pro n’entraînera pas beaucoup d’acquisitions d’utilisateurs pour PlayStation. »



Sam Naji, SJN Insights

Naji conclut que les performances à moyen terme de la console dépendront de trois facteurs : l’état des finances des gens et la macroéconomie, la capacité de Sony à démontrer que la Pro améliore considérablement les jeux actuels, et si les consommateurs sont prêts à acheter une console uniquement numérique ou à débourser plus pour le lecteur de disque externe.

Quant aux perspectives à long terme de la console, elles dépendent des futurs jeux.

« Le problème est que les développeurs et les éditeurs continueront à créer des jeux pour le public maximum et si ce public joue sur les modèles standards et n’est pas prêt à payer le supplément pour passer au Pro, les jeux eux-mêmes pourraient ne pas être conçus pour montrer la puissance du Pro, ce qui conduirait à un possible scénario Catch 22 », explique Naji.

« L’absence de jeux de la plus haute fidélité pourrait entraîner une faible nécessité d’acheter la Pro. L’absence de demande pour la Pro confirme l’idée selon laquelle les jeux n’ont pas besoin d’être conçus pour le marché plus restreint des machines les plus puissantes. Seul le temps nous le dira. »