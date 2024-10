Comment se traduit l’avortement ? Les mesures électorales constituent un défi pour les interprètes

Mesures relatives aux droits reproductifs sont sur les bulletins de vote dans 10 États après débats houleux sur la façon de décrire leur impact sur avortement – et c’est juste en anglais.

Dans 388 endroits aux États-Unis où l’anglais n’est pas la langue principale des communautés d’électeurs, le gouvernement fédéral Loi sur le droit de vote exige que toutes les informations électorales soient disponibles dans la langue maternelle de chaque communauté.

De telles traductions sont destinées à aider les anglophones non natifs à comprendre pour quoi ils votent. Mais les termes vagues ou techniques peuvent s’avérer difficiles, encore plus lorsqu’il s’agit de langues autochtones qui ne disposent que de dictionnaires écrits limités.

Par exemple, il n’existe pas un seul mot pour désigner l’avortement dans la langue maternelle de la tribu Ute Mountain Ute du comté de Montezuma, au Colorado. Le référendum de New York n’a même pas utiliser le mot « l’avortement », ce qui rend d’autant plus difficile la transmission d’une intention, se plaignent les défenseurs. Et comment devrait exactement la science de la « viabilité » en Floride et au Nevada, les mesures peuvent-elles être expliquées dans les traditions orales des tribus Seminole et Shoshone ?

Les tribus Navajo et Hopi font traduire plus de documents que la plupart des autres, et elles ont plus de suffisamment d’électeurs pour influencer les résultats. Dans le cadre d’un règlement conclu par un tribunal fédéral avec le secrétaire d’État de l’Arizona, les responsables des élections du comté rassemblent des représentants de la communauté pour parvenir à un consensus sur les traductions écrites. Des interprètes navajos, hopis et espagnols font ensuite de la sensibilisation et créent des enregistrements parlés pour les claviers tactiles également utilisés par les électeurs aveugles.

Dans la plupart des autres endroits, les autres documents officiels en anglais, y compris les explications sur les impacts des mesures, ne reçoivent pas la même attention, a déclaré Allison Neswood, avocate à la Native American Rights Foundation, qui surveille le respect des mesures.

« Les locuteurs de langue maternelle devraient avoir accès à toutes les informations dont disposent les anglophones, y compris le langage qui explique les initiatives de vote », a déclaré Neswood.

D’autres tribus ont renoncé aux traductions écrites et placent plutôt des traducteurs tribaux dans les bureaux de vote. La loi le permet, malgré les questions sur le secret du vote et les biais potentiels qui, selon les interprètes, peuvent être problématiques.

Par exemple, l’amendement 79 du Colorado semble relativement simple : un « oui » consacrerait « le droit à l’avortement » dans la constitution de l’État.

Mais le dictionnaire écrit de l’Ute compte moins de 10 000 mots, c’est pourquoi Helen Munoz, professeur de langue de l’Ute, traduira en personne le jour du scrutin.

Une phrase décrivant l’avortement en Ute signifie « votre bébé, vous le tuez », a expliqué Munoz. Un autre suggère de mettre fin à une grossesse avant que l’embryon ne se développe, comme dans « votre bébé, avant qu’il ne grandisse, c’est fini ».

« Je leur expliquerais que c’est ça l’avortement : il tue l’enfant avant qu’il n’atteigne son terme », a-t-elle déclaré. « Je leur demandais : ‘Qu’en pensez-vous ? C’est vous qui allez dans cette urne pour marquer celui que vous voulez. Qu’en penses-tu?' »

L’article 203 de la Loi sur les droits de vote exige des traductions dans un comté ou une ville où le Bureau du recensement des États-Unis a déterminé que plus de 10 000 personnes sont des citoyens en âge de voter ayant une « maîtrise limitée de l’anglais » et parlant la même langue, ou que ces citoyens représentent au moins 5 % de la population et son taux d’analphabétisme dépasse le taux national d’analphabétisme.

La plupart de ces endroits doivent traduire en espagnol. Parmi les États dotés de mesures relatives aux droits reproductifs lors de cette élection, plusieurs comtés de l’Arizona doivent fournir des traductions dans les langues des tribus Navajo, Hopi, Apache, Paiute et Pueblo. Parmi les autres langues exigées par le gouvernement fédéral figurent le shoshone et le philippin dans les comtés du Nevada ; Seminole en Floride ; SEI au Colorado ; et chinois, coréen et bengali à New York.

L’espagnol ne devrait pas être si difficile, car il s’agit d’une langue dérivée du latin comme l’anglais, mais même celle-ci peut échouer lorsque les administrateurs électoraux dépendent de traductions informatiques. L’avocat Cesar Ruiz affirme que son groupe, LatinoJustice PRLDEF, fait plutôt pression pour des traducteurs humains. «C’est un travail en constante évolution», a-t-il déclaré.

En Floride, la superviseure des élections du comté de Glades, Aletris Farnam, a déclaré que les dirigeants séminoles lui avaient dit de ne pas se soucier des traductions écrites – une décision qu’elle souhaite documenter afin d’être couverte si des questions de conformité se posaient.

« J’ai rencontré la tribu et ils m’ont dit que leur langue ne se convertit pas comme ça – ils n’ont pas assez de mots dans leur langue pour écrire la langue du scrutin », a déclaré Farnam. « Donc, ce que je fais, c’est embaucher un traducteur Creek pour travailler au bureau de vote où tous les Creek votent. »

Munoz sait qu’il est important de garder ses opinions pour elle lorsque les gens votent. C’est une aînée des Ute Mountain Ute, âgée de 76 ans, qui a déclaré qu’elle faisait ce travail électoral depuis 17 ans. Pourtant, les sensibilités culturelles entrent en jeu, et elle a déclaré que les Utes ont tendance à être anti-avortement.

« Notre tribu ici, nous ne croyons vraiment pas à des choses comme ça », a-t-elle expliqué. « Les jeunes enfants – même si quelque chose de grave arrive, ils sont violés – c’est à la mère de décider si elle veut le garder ou y renoncer, mais nous sommes conservateurs en matière d’avortement. »

La proposition 1 de New York protégerait contre un traitement inégal fondé sur « l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre, la grossesse, l’issue de la grossesse, les soins de santé reproductive et l’autonomie ». Les partisans disent que cela couvre l’avortement. Un juge a décliné leur demande pour que la description officielle anglaise le dise explicitement. Les traductions officielles utilisent de toute façon le mot.

La version officielle coréenne utilise des caractères qui se traduisent approximativement par « laisser tomber le fœtus », a déclaré Lucky Ho, coordinateur de l’engagement civique auprès de la Fédération asiatique-américaine. Les documents du groupe utilisent plutôt des symboles qui signifient « arrêter la grossesse ».

« C’est une façon plus respectueuse de parler du corps de la femme qui vit l’expérience », a expliqué Ho.

La ville de New York va au-delà du mandat fédéral en exigeant également des traductions en arabe, français, créole haïtien, italien, polonais, russe, ourdou et yiddish. Les traductions littérales mot à mot n’ont pas de sens dans certaines de ces langues, selon Asher Ross, stratège principal de la New York Immigrant Coalition, qui a essayé la méthode en créole.

« L’expression ‘issues de la grossesse’ ne se traduit pas vraiment, d’après les commentaires que nous avons reçus », a déclaré Ross. « Je ne sais pas à quoi ressemblait la traduction finale, mais ils ont fait de leur mieux. »

Alors que certains services électoraux ont du mal à répondre aux exigences linguistiques, le comté de Coconino, en Arizona, couvre beaucoup plus de terrain. Il engage des interprètes tribaux et envoie une unité mobile dans les lieux de rassemblement éloignés des Navajo et des Hopi, d’abord pour enregistrer les électeurs et expliquer le sujet du vote, puis plus tard pour accepter leurs bulletins de vote.

« S’ils ont besoin d’une assistance linguistique, ils peuvent s’y rendre et l’obtenir », a déclaré la secrétaire du comté, Patty Hansen. « Vous ne pouvez pas envoyer un courrier à l’interprète, vous savez. »