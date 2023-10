Comment se terminera la guerre Israël-Hamas ? Voici plusieurs résultats possibles

Cette photo prise le 11 octobre 2023 montre une vue aérienne des bâtiments détruits par les frappes aériennes israéliennes dans le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia, dans la ville de Gaza. Yahya Hassouna | AFP | Getty Images

La flambée de violence sans précédent entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas cette semaine a conduit de nombreux experts géopolitiques à se demander quand le conflit prendra fin et, en fin de compte, si la paix pourra un jour être instaurée entre les ennemis jurés. Les forces israéliennes semblent se préparer à lancer une opération terrestre sur Gaza, après s’être massées à la frontière du territoire contrôlé par le Hamas. Israël a déjà imposé un blocus à la région, coupant l’approvisionnement en eau, électricité, carburant et nourriture à ses 2,3 millions d’habitants pauvres, après l’attaque sans précédent du Hamas contre Israël ce week-end. Les experts du Moyen-Orient estiment que le conflit est sur le point d’entrer dans une phase plus destructrice et que l’issue de la guerre est incertaine. Il existe un pessimisme généralisé quant aux perspectives d’une désescalade à court terme de la violence entre Israël et le Hamas, les civils devant supporter le poids des combats. « Malheureusement, il ne fait aucun doute dans mon esprit que la situation va empirer avant de s’améliorer », a déclaré mercredi à CNBC Yossi Mekelberg, chercheur associé au programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House. « Nous ne savons pas [for sure] mais il y aura probablement une campagne au sol, c’est la réalité du moment. Israël a mis du temps à regrouper et à mobiliser ses réservistes et maintenant ils sont prêts à attaquer aux frontières avec le Liban, davantage à contenir, et avec Gaza, prêts à attaquer », a-t-il déclaré.

Un obusier automoteur de l’armée israélienne tire des obus près de la frontière avec Gaza, dans le sud d’Israël, le 11 octobre 2023. Jack Guez | AFP | Getty Images

Le Hamas a lancé une attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre, tuant des centaines de civils israéliens et prenant environ 130 autres otages. Israël, initialement stupéfait, a répondu en mobilisant des réservistes et en lançant des frappes aériennes incessantes sur la bande de Gaza. Les communautés frontalières d’Israël ont depuis été évacuées et l’armée a déclaré mardi avoir repris le contrôle de la frontière entre Gaza et Israël, par laquelle le Hamas avait lancé son offensive surprise. Entre-temps, cependant, la branche armée al-Qassam du Hamas a lancé des centaines de missiles sur la ville d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, en disant l’attaque était « en réponse au déplacement de civils ». Au milieu des violences en cours, il est difficile d’établir un bilan précis des morts, mais les chiffres de jeudi à 7 h 30 (heure de l’Est) indiquent que le nombre total de personnes tuées est supérieur à 2 600 et le nombre de blessés est d’environ 9 500. Les experts conviennent que la semaine prochaine sera cruciale pour déterminer les risques plus larges qui pourraient découler de la guerre entre Israël et le Hamas, et préviennent qu’un conflit régional plus large attirant les voisins et les ennemis d’Israël constitue un risque évident. Ici, CNBC examine un certain nombre d’issues possibles du conflit, allant d’un Hamas dégradé et potentiellement détruit à une intervention internationale et un cessez-le-feu.

Un Hamas dégradé, à tout prix ?

Israël s’est engagé à « éliminer » le Hamas une fois pour toutes, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promettant de « le vaincre à mort ». Après avoir frappé Gaza avec des frappes aériennes pendant des jours, on s’attend à ce que les Forces de défense israéliennes, ou Tsahal, lancent une invasion terrestre imminente du territoire, les analystes estimant que peu ou pas de pitié ne sera montrée alors qu’Israël s’engage à « écraser et détruire » ce qui il est dit que ce sont des bastions du Hamas.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s’adressant aux soldats près de la barrière de Gaza, a déclaré mardi : « Le Hamas voulait un changement et il l’obtiendra. Ce qui était à Gaza ne le sera plus. » « Nous avons commencé l’offensive depuis les airs, plus tard nous viendrons également depuis le sol. Nous contrôlons la zone depuis le deuxième jour et nous sommes à l’offensive. Cela ne fera que s’intensifier », a-t-il ajouté dans le communiqué. propos rapportés par Reuters.

Les gens pleurent sur la tombe d’Eden Guez, tuée alors qu’elle assistait à un festival attaqué par des hommes armés du Hamas depuis Gaza qui a fait au moins 260 morts, lors de ses funérailles à Ashkelon, dans le sud d’Israël, le 10 octobre 2023. Violeta Santos Moura | Reuters

Les analystes estiment que le langage utilisé par les autorités israéliennes indique qu’il n’y aura pas de retour au statu quo de violences sporadiques, d’attaques à la roquette, d’escarmouches et de combats de courte durée mais intenses entre Israël et le Hamas qui ont caractérisé les 18 dernières années. Le Hamas a pris le contrôle total de Gaza en 2007 après le retrait israélien du territoire en 2005. « Le rythme du conflit Israël-Hamas était devenu de plus en plus routinier, avec des actes de terrorisme réguliers du Hamas suivis de représailles israéliennes prévisibles… Cette routine n’est plus », a déclaré William F. Wechsler, directeur principal du Centre Rafik Hariri et des programmes pour le Moyen-Orient à le Conseil Atlantique, a commenté dans l’analyse cette semaine. « La réponse militaire israélienne reflétera cette réalité, avec des opérations au sol accompagnées de frappes aériennes. Le résultat probable sera un Hamas considérablement dégradé et des destructions substantielles à l’intérieur de Gaza », a-t-il noté. « Et tout comme le 11 septembre s’est avéré être une erreur stratégique à long terme pour Al-Qaïda, le 7 septembre s’avérera probablement être une erreur stratégique similaire pour le Hamas. » L’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a déclaré mercredi à « Squawk Box » de CNBC que les forces terrestres israéliennes prendraient le contrôle de la bande de Gaza dans quelques jours. Cependant, il a reconnu que la prise de la ville de Gaza pourrait être plus compliquée étant donné la nécessité probable pour les forces terrestres de se déplacer de bâtiment en bâtiment pour prendre le contrôle total de la ville, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines.

Barak a admis qu’il était incertain de ce qui arriverait à Gaza après l’opération, évoquant la possibilité qu’une autre nation arabe puisse prendre temporairement en charge l’administration du territoire. Pour l’instant, a-t-il déclaré, l’objectif principal était de « paralyser » les capacités militaires du Hamas. Le coût humain de la tentative d’Israël d’éradiquer le Hamas – étant donné que les Palestiniens sont actuellement incapables de quitter Gaza – inquiète gravement les organisations humanitaires et les observateurs comme Mekelberg de Chatham House. « De nombreux civils ont déjà été tués du côté palestinien et si vous utilisez autant de puissance, s’il y a une campagne terrestre, il y en aura bien d’autres », a déclaré Mekelberg. « Combien ? Personne ne pourra vous le dire. J’espère juste qu’ils seront capables de le minimiser. J’espère qu’il y a une réelle compréhension du fait que personne ne peut profiter des morts civiles ou de la destruction des infrastructures, mais malheureusement, en temps de guerre, cela va arriver. » et tout le monde devra vivre avec les conséquences. » « Je pense qu’il est important de réaliser que nous nous trouvons dans une situation complètement nouvelle après ce qui s’est passé en Israël. Le niveau de tolérance est désormais inférieur à zéro », a-t-il déclaré. Des quartiers entiers ont déjà été rasés à Gaza et les réserves d’eau s’épuisent. L’ONU a déclaré mercredi que 263 000 hommes, femmes et enfants ont été déplacés à Gaza avec des milliers de maisons endommagées ou détruites.

Escalade, dans certaines limites

Une issue possible de la guerre actuelle, bien plus difficile à prédire, est de savoir si les voisins d’Israël, dont beaucoup sont latents ou ouvertement hostiles à l’État israélien, s’impliqueront. Le Hamas a des alliés en Syrie et au Liban, par exemple, et l’Iran est de facto son payeur.

Des soldats israéliens se rassemblent près des véhicules blindés de transport de troupes (APC), près de la frontière entre Israël et le Liban, dans le nord d’Israël, le 9 octobre 2023. Ammar Awad | Reuters

Les forces israéliennes ont déjà lancé des roquettes sur le sud du Liban, ciblant des sites qui, selon lui, appartiennent au groupe armé Hezbollah affilié à l’Iran qui, comme le Hamas, a pour objectif explicite de détruire Israël. La Syrie, à la frontière nord d’Israël, est également une entité imprévisible, même si l’on espère qu’elle pourra être largement maîtrisée par la Russie, avec laquelle Israël entretient des relations chaleureuses.

Certains autres pays voisins, comme l’Arabie Saoudite, se trouvent dans une position délicate à cause du conflit. L’Arabie saoudite et Israël – liés par un mépris et une méfiance mutuels à l’égard de l’Iran et du Hamas, pour ne pas dire grand-chose d’autre – envisageaient un rapprochement avant l’attaque du Hamas, mais Riyad subit désormais la pression de sa population musulmane pour qu’elle soutienne le peuple palestinien. Quoi qu’il en soit, Israël compte sur, et a reçu, un élan de soutien de la part des pays occidentaux, ses alliés se déclarant prêts à fournir à l’État un soutien moral et matériel. Les États-Unis ont déjà envoyé une cargaison d’armes. En visite à Tel Aviv jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rassuré jeudi le soutien continu des États-Unis à Netanyahu, déclarant : « Nous sommes là, nous n’allons nulle part ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Berlin en mars 2023. Sean Gallup | Actualités Getty Images | Getty Images

Les experts conviennent qu’Israël dispose d’une fenêtre d’opportunité pour agir, mais que certains partenaires internationaux pourraient reculer si le conflit s’intensifie et engloutit les pays voisins, ou provoque une crise humanitaire à grande échelle. « Les jours et les semaines à venir ne détermineront probablement pas seulement l’avenir de la sécurité d’Israël, mais ils pourraient également déterminer l’avenir de sa place dans la région », a déclaré Jonathan Panikoff, directeur de l’Initiative de sécurité au Moyen-Orient Scowcroft au Moyen-Orient. Programmes au Conseil Atlantique, dit dans l’analyse cette semaine. « Israël, comme c’est souvent le cas, disposera dans les prochains jours d’une certaine marge de manœuvre de la part de la communauté internationale pour lancer une frappe de représailles. Mais plus la guerre se prolonge et plus il y a de carnage, la communauté internationale commencera à appeler toutes les parties. pour désamorcer la situation », a-t-il noté. « Il est peu probable que Jérusalem accède à cette demande à moins qu’elle estime avoir atteint au moins certains de ses objectifs », a-t-il noté. Il a noté que même si l’Arabie saoudite peut « soutenir en privé » les efforts d’Israël pour écraser le Hamas, il est peu probable que le monde arabe le fasse, « d’autant plus que les images de la télévision, de la presse écrite et de X (anciennement Twitter) mettent en lumière la mort et la destruction à Gaza et potentiellement Liban. »

La paix, une perspective lointaine

Certains pays, notamment la Chine et la Russie, ont appelé à un cessez-le-feu en Israël, affirmant que seules la diplomatie et une solution à deux États – qui envisage un État palestinien indépendant aux côtés de l’État d’Israël – apporteront la paix et la stabilité. Pour l’instant, cependant, un cessez-le-feu semble quasiment impossible, le conflit étant probablement sur le point d’entrer dans une phase « chaude » d’opérations actives sur le terrain.