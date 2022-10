Comment se termine la bataille de l’économie des concerts Uber et Lyft sur les chauffeurs

Pour l’instant, les règles proposées par le DOL ne feront pas des chauffeurs des employés, qui auraient également droit à des avantages tels que la protection du salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires et à être payés lorsqu’ils sont au travail mais n’ont pas de passager dans leur voiture. Une telle décision entraînerait probablement également des pressions sur les entreprises pour qu’elles offrent aux chauffeurs une assurance maladie et une indemnité de vacances, en particulier pour la minorité de chauffeurs qui travaillent à plein temps, bien que l’analyste de Morgan Stanley, Brian Nowak, ait déclaré qu’un litige au niveau de l’État pourrait également forcer un tel monnaie.

“Cela ressemble au début d’une bataille Game of Thrones entre le ministère du Travail et l’économie du travail”, a déclaré l’analyste de Wedbush, Dan Ives. “Lorsque la pression était confinée aux États, c’était une chose. Il a ajouté une autre variable.”

Les deux solutions seraient susceptibles d’augmenter Uber et Lyft’s coûts – et créer un modèle commercial différent pour les entrepreneurs utilisant leurs voitures pour gérer, en fait, leurs propres petites entreprises. Et chacun met en évidence la promesse non réalisée des modèles commerciaux de covoiturage : l’absence de voitures autonomes qui, selon les investisseurs, ferait monter en flèche les bénéfices des entreprises et mettrait la plupart des conducteurs en faillite.

Ce qui est clair, c’est que le conflit en cours sur la façon dont ces entreprises à la demande traitent leurs chauffeurs ne va pas disparaître, puisqu’un on estime qu’un Américain sur six a travaillé dans l’économie des concerts d’une manière ou d’une autre. Les analystes et les experts qui suivent l’industrie du covoiturage pensent que l’avenir réserve une série de compromis qui donneront aux conducteurs des avantages au moins limités – un modèle connu sous le nom d’entrepreneur indépendant plus – certains pensant que la position pro-syndicale de l’administration Biden conduira à la classification des travailleurs. en tant qu’employés à terme.

Alors que les régulateurs fédéraux s’apprêtent à resserrer les normes du travail de l’ère Trump qui permettent à Uber et Lyft, ainsi qu’aux services de livraison de nourriture comme Doordash, de traiter les travailleurs des concerts comme des entrepreneurs indépendants avec peu de protections en vertu du droit du travail, les actions ont fortement chuté la semaine dernière. Mais bien qu’il s’agisse d’un changement, la proposition du ministère du Travail ne transforme pas immédiatement les travailleurs de chantier en employés ayant droit à la rémunération des heures supplémentaires, à l’assurance-chômage et à d’autres avantages.

La société conteste également les affirmations de Moore. Il indique que le salaire des chauffeurs a augmenté, atteignant 37 $ par ce qu’Uber appelle une heure utilisée. Le dossier 10-Q de l’entreprise ne divulgue pas de taux d’utilisation moyen – ou de pourcentage d’heures pendant lesquelles une voiture transporte des passagers pendant qu’un conducteur est à l’heure – mais Sergio Avedian, contributeur principal chez blog de l’industrie The Rideshare Guy , dit que c’est environ 60 %. Les chauffeurs Uber fournissent également leurs propres voitures et essence, bien que la société ait ajouté en mars un supplément carburant par trajet qui va directement aux chauffeurs.

Uber pense que le ministère du Travail se concentre moins sur le covoiturage et plus sur des industries telles que la construction qui utilisent également des travailleurs à la demande, soulignant que la règle proposée ne vise pas les chauffeurs de covoiturage.

“Ils ont rendu l’Amérique accro aux trajets bon marché et les chauffeurs accros à ce qu’ils ont été payés”, a déclaré Moore. “Maintenant, les passagers paient plus et les chauffeurs sont moins bien payés.”

Et cette douleur a été transmise aux conducteurs, qui ont vu leur salaire baisser depuis avant la pandémie, a déclaré Nicole Moore, présidente de Rideshare Drivers United à Los Angeles et elle-même conductrice de covoiturage.

Les deux entreprises ont été martelées par la pandémie de Covid, qui a fait que les conducteurs et les passagers utilisent beaucoup moins souvent les services de voiture. Chaque entreprise a perdu plus de la moitié de sa valeur en 2020, a atteint de nouveaux sommets l’année dernière et a vu ses actions battre à nouveau en 2022.

Chacun a promis à Wall Street qu’il deviendrait bientôt rentable. Selon certaines normes, en particulier les bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement plus cléments, ils y sont parvenus. Mais ni l’un ni l’autre ne gagne de l’argent selon les normes comptables formelles, et aucun n’a eu de flux de trésorerie disponible positif au cours des 12 derniers mois, bien qu’Uber ait été positif au deuxième trimestre.

Pour l’instant, les règles du DoL appliqueront une série plus large de tests pour déterminer qui est un entrepreneur véritablement indépendant et qui ne l’est pas. Les entreprises soulignent la flexibilité de l’emploi en covoiturage, qui permet aux chauffeurs de définir leurs propres heures, comme un signe que les chauffeurs sont des entrepreneurs indépendants. Les défenseurs du traitement des chauffeurs comme des employés affirment qu’Uber et Lyft fixent le salaire des travailleurs, les répartissent sur les trajets et surveillent leur travail aussi étroitement qu’ils le feraient pour un employé, même en utilisant la technologie pour demander aux passagers à mi-parcours si leur chauffeur agit de manière erratique. en fonction de la vitesse d’un véhicule.

Les chauffeurs Uber et Amazon Flex protestent contre la flambée des prix du carburant et demandent plus d’argent devant un entrepôt Amazon à Redondo Beach, Californie, le 16 mars 2022.

Le risque de changement dans l’environnement juridique pousse les entreprises vers un nouveau type de modèle commercial, similaire à ce qui s’est déjà passé dans l’État de Washington en vertu d’une nouvelle loi, a déclaré Avedian, qui est lui-même chauffeur pour Uber et Lyft.

À Washington, les chauffeurs sont toujours considérés comme des sous-traitants, mais les chauffeurs de Seattle se voient garantir 1,65 $ le mile, ce qui, selon lui, représente plus du double du taux en vigueur en Californie, à compter du 1er janvier prochain (les taux seront plus bas ailleurs à Washington). Ils bénéficieront également d’une assurance contre les accidents du travail, de congés payés et d’un droit de recours s’ils sont effectivement licenciés par les entreprises.

“La seule raison d’être impliqué dans l’économie des concerts est la flexibilité”, a déclaré Avedian, faisant référence aux politiques qui permettent aux chauffeurs de covoiturage de définir leurs propres heures. “Uber ne va pas faire ça et vous donner des droits en matière d’emploi. Si vous mettez [health insurance, Social Security taxes and other benefits] dans, Uber ira à zéro.”

Le New Jersey, New York et le Massachusetts travaillent avec les entreprises sur des accords similaires à celui conclu à Washington, a déclaré Nowak. Uber et Lyft ont fait face aux nouvelles exigences à Washington avec peu d’impact et seraient en mesure de résister à tout impact sur les bénéfices à mesure que le modèle se répand, a-t-il écrit.

“Parvenir à un accord dans ces États était important il y a 24 heures (avant cette annonce), et il l’est toujours aujourd’hui”, a déclaré Nowak à propos de la proposition de règle du DoL.

Les deux sociétés ont déclaré qu’elles étaient disposées à travailler sur de tels accords avec les régulateurs de l’État, échangeant un meilleur salaire pour continuer la flexibilité que les contrats indépendants permettent aux entreprises. “Il nous incombe de le rendre attrayant pour les chauffeurs, car ils ont beaucoup d’options”, a déclaré la porte-parole d’Uber, Alix Anfang, faisant référence au marché du travail tendu.

Les sondages de The Rideshare Guy montrent également que la plupart des chauffeurs préfèrent être des entrepreneurs indépendants.

Toute augmentation des dépenses résultant de la classification des chauffeurs en tant qu’employés ou de l’augmentation de leur salaire est susceptible d’être récupérée sous la forme de prix plus élevés, car les entreprises ont déjà fortement réduit leurs dépenses fixes, a déclaré Angelo Zino, analyste chez CFRA Research. On ne sait pas combien les coûts peuvent augmenter, mais l’éventail des possibilités va de 10% à 30%, a-t-il déclaré. Uber recherche également des revenus publicitaires, qui pourraient générer jusqu’à 20% des bénéfices de l’entreprise avant intérêts, impôts et dépenses non monétaires d’ici trois ans, a-t-il déclaré.

La nécessité d’empêcher les chauffeurs de réclamer des prestations de plein emploi, si jamais les régulateurs les classent comme des employés, est susceptible de signifier que les entreprises font pression sur les chauffeurs pour qu’ils travaillent moins qu’à temps plein, a déclaré Moore. Des entreprises comme Amazon qui utilisent également des chauffeurs quasi indépendants peuvent être confrontées aux mêmes problèmes qu’Uber et Lyft, a déclaré Nowak.

Tout cela aurait moins d’importance si les entreprises étaient plus proches de mettre en place des véhicules autonomes à grande échelle, ce qui leur aurait permis de réduire le coût des chauffeurs. Les divulgations fédérales d’Uber avant son introduction en bourse en 2019 prévoyaient que l’entreprise deviendrait un hybride de transport automatisé et humain, et les documents déposés par Lyft indiquaient que les voitures autonomes seraient “un élément essentiel de l’avenir des transports”.

La semaine dernière, le président de Lyft, John Zimmer, qui avait précédemment prédit la majorité de la conduite autonome d’ici 2021, a déclaré qu’il s’était trompé, mais il a ajouté: “Je pense vraiment que dans les deux à trois prochaines années, ce genre de véhicule sans conducteur et sans conducteur être quelque chose que vous pouvez commander assez facilement sur la plateforme Lyft.”

Les travailleurs des concerts resteront probablement sur la scène et leurs modèles commerciaux changeront, a déclaré Avedian. La question est de savoir s’ils vont changer assez rapidement pour les conducteurs et les régulateurs.

“Si cela est appliqué, nous aurons un statut, des avantages et une rémunération garantis aux employés en vertu de la loi”, a déclaré Moore. “99% des conducteurs veulent être indépendants, mais nous ne le sommes pas.”

Rejoignez-nous les 25 et 26 octobre 2022 pour le CNBC Work Summit — Dislocation, Negotiation, and Determination: The World of Work Right Now. Visitez CNBC Events pour vous inscrire.