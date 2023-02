Comment se supprimer d’internet

Avec autant de données personnelles flottant publiquement sur Internet, les consommateurs ont un intérêt légitime à contrôler le flux d’informations. Certains prennent les choses en main, se désengagent de certains sites Web de collecte de données ou utilisent des services de suppression payants pour effectuer le nettoyage en leur nom.

La décision de le faire et l’option que vous avez choisie dépendent en grande partie de l’étendue de vos préoccupations en matière de confidentialité, du temps et de l’énergie, le cas échéant, que vous êtes prêt à consacrer et du montant que vous êtes prêt à payer à des fins de protection de la vie privée.

“À quel point cela vous dérange-t-il que votre numéro de téléphone soit disponible et que les gens sachent que vous êtes marié ?” a déclaré Stephen B. Wicker, professeur de génie électrique et informatique à l’Université Cornell.

Voici ce que vous devez savoir sur la suppression ou la limitation de vos données personnelles sur Internet :

L’usurpation d’identité et votre parcours en ligne

Il s’agit de données collectées par des dizaines de sociétés en ligne appelées courtiers en données, qui regroupent les informations personnelles des consommateurs, les vendant souvent à d’autres organisations. Ces données peuvent inclure le nom d’une personne, son adresse postale, son anniversaire, les noms de ses proches, les médias sociaux, la valeur de la propriété, la profession et d’autres pépites qui peuvent être exploitées pour diverses escroqueries.

“A des fins d’usurpation d’identité, c’est comme des tuiles dans une mosaïque. Plus vous avez de tuiles, plus l’usurpation d’identité peut être précise”, a déclaré Adam K. Levin, défenseur des affaires de consommation et ancien directeur de la division des affaires de consommation du New Jersey qui co -héberge un podcast sur la cybersécurité.

Tout le monde n’est pas aussi préoccupé par le fait que leurs données personnelles soient accessibles au public, mais il existe des raisons légitimes pour lesquelles certaines personnes peuvent avoir une sensibilité accrue. Cela inclut ceux qui ont subi ou sont préoccupés par le harcèlement ou le harcèlement, et les personnes qui travaillent dans l’application de la loi ou dans des emplois de haut niveau dans les entreprises, a déclaré Damon McCoy, professeur agrégé à la NYU Tandon School of Engineering.

Outils d’auto-assistance pour supprimer des informations personnelles

Pour ceux qui le souhaitent, il existe des moyens de limiter la quantité d’informations personnelles disponibles sur Internet. De nombreux sites Web de recherche de personnes tels que Spokeo, MyLife.com et Radaris, par exemple, disposent de procédures permettant aux consommateurs de demander la suppression de leur base de données.

De plus, Google a récemment déployé un nouveau “Résultats sur vous” outil qui permet aux consommateurs de demander la suppression des résultats de recherche contenant leur numéro de téléphone personnel, leur adresse personnelle ou leur adresse e-mail. Bien que la suppression de ces résultats ne supprime pas les informations de contact d’une personne sur le Web, c’est une étape Alphabet a pris pour atténuer l’utilisation abusive des renseignements personnels.

Vous pouvez également demander à Google de supprimer certains liens à d’autres informations trouvées dans une recherche Google. Si possible, commencez par contacter le propriétaire du site Web et demandez que le contenu soit supprimé. Si cela échoue, Google indique qu’il peut supprimer des informations personnelles “qui créent des risques importants d’usurpation d’identité, de fraude financière ou d’autres préjudices spécifiques”. Cela pourrait inclure des images personnelles explicites ou intimes non consensuelles, de la fausse pornographie involontaire et des images de mineurs.

Inconvénients de l’approche de gestion des données DIY

L’inconvénient de l’approche DIY est qu’elle nécessite un engagement en temps réel et une maintenance continue pour s’assurer que les données ne réapparaissent pas. “Vous pouvez le faire vous-même, c’est juste un exercice qui prend beaucoup de temps car vous devez vous rendre sur des sites Web individuels et suivre les règles sur la façon de vous retirer des sites Web”, a déclaré Rahul Telang, professeur de systèmes d’information à l’Université Carnegie Mellon.

De plus, vous devrez peut-être répéter le processus car parfois les informations peuvent réapparaître, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’un effort unique. C’est un peu comme “se désinscrire” d’une liste de diffusion, a écrit Mike Kiser, directeur de la stratégie et des normes de la société de sécurité d’identité SailPoint, dans des commentaires par courrier électronique.

“Vous pouvez cliquer sur” se désinscrire “, mais il est très difficile de vérifier que les données ont été supprimées de leur côté – et qu’ils n’ont pas déjà revendu les données à une autre entité, ce qui rend la suppression des informations privées beaucoup plus difficile, ” a noté Kiser.

Payer pour un abonnement à des sites Web de nettoyage

Pour certaines personnes, le temps et l’énergie nécessaires pour supprimer les informations personnelles des différents sites sont tout simplement trop importants, elles préfèrent donc payer pour un service qui peut le faire pour elles et fournir des mises à jour régulières sur les progrès. Il existe une poignée de ces services, notamment DeleteMe, Kanary et OneRep d’Abine Inc.

Les coûts peuvent varier, souvent de 7 $ à 25 $ par mois, selon le fournisseur et s’il s’agit d’un plan individuel ou familial, a déclaré Kiser. Une tarification annuelle est également souvent disponible.

Par exemple, l’une des options proposées par DeleteMe est de 129 $ par an pour une personne. Kanary propose une version gratuite de son service et une version payante qui coûte 105 $ par an pour une personne et 150 $ pour un plan familial, qui couvre un individu et deux proches. OneRep propose un plan de 99,96 $ par an pour un utilisateur et de 180 $ par an pour six personnes.

Il peut être difficile d’évaluer l’efficacité de ces services, en partie parce qu’il y a tellement d’informations personnelles dans le domaine public. Kanary, dans la section des questions fréquemment posées de son site Web, revendique un taux de réussite de suppression de plus de 70% pour chaque utilisateur. De son côté, OneRep affirme avoir supprimé 5 millions d’enregistrements en 2021. Le site Web de DeleteMe indique que 2 389 informations personnelles, en moyenne, sont trouvées sur un abonnement de deux ans.

Avant de vous inscrire à un service payant, assurez-vous de comparer étroitement les offres des fournisseurs, y compris le prix, ce qui est inclus et la fréquence à laquelle le service rend compte de ses progrès aux clients. Vous pouvez également voir si un essai gratuit est disponible. De plus, si vous utilisez un service de surveillance du crédit, il pourrait également être utile de demander si une fonctionnalité de suppression de données est incluse, a déclaré Levin.

Vous pourriez également voir si votre entreprise paie pour le service, car certains employeurs offrent cela comme un avantage aux employés de haut niveau, a déclaré McCoy.

Les lois américaines sur la protection de la vie privée sont toujours plus faibles qu’en Europe

En pratique, il est impossible de supprimer chaque morceau d’information en ligne lié à votre nom. Certains types d’informations, tels que les archives publiques, sont accessibles au public et peuvent être consultés en ligne, par exemple. De plus, certains sites, en particulier ceux hébergés en dehors des États-Unis, n’offrent pas de procédure de désactivation. De plus, les données que vous pouvez supprimer sont beaucoup plus limitées aux États-Unis qu’en Europe, où les lois sur la confidentialité sont plus strictes, a déclaré Wicker.

“La réalité est qu’une fois que vous êtes là-bas, vous êtes là-bas. Vous pouvez supprimer des informations, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont plus là-bas”, a déclaré Levin. C’est pourquoi il recommande aux consommateurs d’effectuer des audits de confidentialité en continu en recherchant eux-mêmes sur Google et/ou en travaillant avec un fournisseur payant qui surveille ces choses en leur nom. “Vous devez continuer à être vigilant”, a-t-il déclaré.