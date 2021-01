La correspondante d’Euronews, Galina Polonskaya, était dans l’avion avec le chef de l’opposition Alexei Navalny avant d’être arrêté à son arrivée dans un aéroport de Moscou.

Elle a décrit le voyage de Berlin, où le principal critique du Kremlin avait été traité pour un empoisonnement par un agent neurotoxique, de retour à Moscou où les autorités russes ont averti qu’un Navalny provocant risquait d’être arrêté immédiatement.

Polonskaya a déclaré que la presse qui attendait l’arrivée de Navalny et de sa femme, Yulia Navalnaya à l’aéroport en Allemagne, n’avait pas été informée de la façon dont les événements allaient se dérouler et que c’était le service de sécurité du politicien qui a enregistré le couple à l’aéroport.

Ils ont fait leur chemin jusqu’à l’avion flanqué de gardes de sécurité où le reste des passagers était prêt à bord.

Dans l’avion, elle a déclaré que Navalny semblait détendu et plaisantait avec les journalistes pendant le vol.

Un compagnon de route lui a offert du chocolat et après l’avoir accepté, il a plaisanté « J’espère que ce n’est pas empoisonné. »

Quand quelqu’un lui a crié pour lui demander s’il avait peur d’être arrêté, il a ri et a répondu: « Moi, arrêté? Pourquoi devrais-je être arrêté? »

Le militant a déclaré que les autorités russes étaient à l’origine de l’attentat contre sa vie et que les médias d’enquête ont soutenu cette affirmation, mais Moscou a nié à plusieurs reprises cette allégation.

Il a refusé de donner des interviews dans l’avion, regardant plutôt des dessins animés avec sa femme.

Mais quand on a annoncé que l’avion était détourné de sa destination prévue vers un autre aéroport de Moscou, l’atmosphère a changé, selon Polonskaya.

Le pilote a d’abord annoncé un retard de 30 minutes avant d’indiquer que l’avion se dirigeait vers Sheremetyevo et qu’il n’atterrirait pas à l’aéroport de Vnukovo comme prévu en raison d’un « problème technique ».

Navalny a déclaré à son équipe qu’il ne s’était pas attendu à ce que cela se produise, ajoutant: « Cela montre à quel point ils ont peur de moi. »

Des dizaines de ses partisans, journalistes et unités de la police anti-émeute l’attendaient à l’aéroport de Vnukovo.

Lorsque l’avion est arrivé à Chérémétiévo, Polonskaya a remarqué pour la première fois que Navalny tenait la main de sa femme. Navalnaya avait été avec le politicien tout au long de son rétablissement en Allemagne.

« J’avais l’impression qu’il savait ce qui allait se passer », a déclaré le correspondant.

Puis, alors que les journalistes grouillaient autour de lui, l’ennemi le plus proéminent et le plus déterminé de Poutine a fait une déclaration pour dissiper les inquiétudes concernant son arrestation: «Je sais que j’ai raison. Je n’ai peur de rien», a-t-il dit.

Lorsque Navalny est entré dans le bâtiment de l’aéroport, il a été arrêté au contrôle des passeports et détenu, la police des frontières ayant refusé de répondre lorsqu’il a demandé quelle était la raison de son arrestation, lui disant simplement qu’il s’agissait d’un « problème de contrôle des frontières ».

Son avocat et sa femme n’ont pas été autorisés à l’accompagner, alors après avoir embrassé Navalnaya au revoir, il a été escorté.

Le militant a demandé à son avocat de l’accompagner, mais les policiers ont rejeté sa demande.

Le service pénitentiaire russe a déclaré que Navalny serait maintenu en détention jusqu’à ce qu’un tribunal statue sur son cas.

Aucune date de comparution au tribunal n’a été immédiatement annoncée.

Le service a déclaré plus tôt qu’il chercherait à ce que Navalny purge sa peine de 3,5 ans derrière les barreaux.