Comment se soigner soi-même

Dire que l’année dernière a été difficile est un euphémisme.

Quels que soient les défis que vous avez rencontrés, la pandémie a eu des répercussions sur notre santé mentale de différentes manières.

Pour le mois de la sensibilisation à la santé mentale, qui débutera samedi, nous avons rassemblé quelques façons de vous concentrer sur vos soins personnels.

De prendre une pause dans les tâches ménagères à la connexion avec vous-même par la méditation, voici quelques idées sur la façon de se concentrer sur l’amour de soi ce mois de sensibilisation à la santé mentale:

Journée spa autosoins

Une journée au spa à domicile est un moyen éprouvé de vous sentir mieux à l’intérieur en vous donnant un peu plus de TLC à l’extérieur. Du manucure au soin du visage, sortez vos produits de soin et de beauté préférés pour vous faire dorloter.

Vous cherchez à intensifier votre journée au spa? Ajoutez un peeling pour les pieds à votre pédicure. Vous pouvez également faire preuve de créativité avec des masques de bricolage, des masques capillaires et des gommages corporels.

Passer la cuisine (et le nettoyage)

Rien ne dit confort comme votre repas de bien-être préféré de votre restaurant préféré. Et bien que les options de restauration puissent être limitées dans votre région en raison du COVID-19, les options de plats à emporter ou de livraison sont un excellent moyen de vous offrir un dîner raffiné à la maison. Peut-être la meilleure partie? Ne pas avoir à cuisiner et nettoyer votre cuisine, ce qui signifie plus de temps. Vous méritez une pause.

Prenez-vous à un rendez-vous

Vous ne pourrez peut-être pas manger dans un restaurant à l’intérieur ou aller au cinéma, mais vous pouvez toujours planifier une journée spéciale pour vous-même. En plein air? Faites un pique-nique dans un parc voisin ou même dans votre jardin et connectez-vous à la nature en rangeant votre téléphone et en profitant de certains des plaisirs simples de la vie: un panier-repas, l’observation des oiseaux ou des mots croisés. Vous aimez cuisiner? Obtenez les ingrédients pour une nouvelle recette stimulante que vous voulez essayer, mettez de la musique et préparez-la!

Blottissez-vous avec un livre (ou un film)

Si une journée agréable est exactement ce dont vous avez besoin, blottissez-vous avec un nouveau livre passionnant. Vous cherchez des idées? Vous pouvez consulter notre récent tour d’horizon de cinq livres à ne pas manquer.

Si vous êtes plutôt cinéphile, vous pouvez également vous familiariser avec votre film préféré. Découvrez notre histoire sur 100 films à regarder pour avoir de l’inspiration.

Connectez-vous avec vous-même grâce à la méditation

Montrez-vous un peu d’amour en vous rapprochant de vos pensées et de vos sentiments. Les applications de méditation telles que Headspace et Simple Habit peuvent aider les utilisateurs à s’enregistrer avec eux-mêmes et à soulager le stress.

Mettez votre amour sur papier

Donna Cardillo, infirmière, conférencière motivatrice et auteure de «Tomber ensemble – Comment trouver l’équilibre, la joie et un changement significatif lorsque votre vie semble s’effondrer», suggère de vous écrire une lettre d’amour cette année.

«Commencez par une salutation attachante, félicitez et reconnaissez votre vie et votre valeur et signez-la avec affection», écrit-elle.

Essayez un journal de gratitude

On pense que le fait d’exprimer régulièrement de la gratitude vous rend plus heureux, c’est pourquoi Lindsey Vickers de Review.com a donné un coup de pouce à la journalisation de gratitude en écrivant des choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque soir.

« Rien n’a changé mon sommeil – et mon humeur générale – autant que la journalisation de gratitude. Il m’a fallu environ une semaine pour voir un effet, mais après cela, la différence était pratiquement palpable. J’étais plus heureuse en somnolant, en restant endormie plus longtemps, et a connu moins d’interruptions nocturnes. «

