Comment se remettre d’un burn-out

«Je n’ai plus une seule bonne idée en moi.

Cela m’est venu à l’esprit plusieurs fois lorsque j’éditais mon livre. Je n’avais pas prévu à quel point le processus d’édition prendrait du temps et j’avais commodément rempli mon calendrier de conférences. En conséquence, j’avais du mal à dormir, mon anxiété atteignait son paroxysme et ma créativité se sentait épuisée.

Que faire lorsque vous rencontrez des échelles salariales inutiles sur des offres d’emploi

Avec les soupçons d’épuisement professionnel, j’avais l’intention de prendre des vacances pendant l’été, de réduire la charge de travail de mes clients et de permettre plus de temps d’arrêt dans mon emploi du temps quotidien. Cela m’a semblé tellement revigorant que j’ai décidé de fixer des limites et d’avoir une charge de travail plus légère pour l’automne, lorsque mon livre était sur le point d’être officiellement lancé. J’ai donné la priorité à la récupération, pas seulement au repos.

La différence entre repos et récupération

Il y a plus de 15 ans, j’ai commencé une habitude matinale quotidienne : soulever des poids. Je fais une pause entre les séries pour reprendre mon souffle et me reposer. Mais pour voir des résultats, cela ne suffit pas. L’une des règles cardinales de l’haltérophilie est d’inclure des journées complètes de récupération. Pourquoi? Un manque de récupération adéquate – comme le repos musculaire, la nourriture, l’eau, les étirements et un sommeil adéquat – entraîne de la fatigue, des maladies, des troubles du sommeil, des problèmes surrénaliens et même un déclin de la santé émotionnelle.

Exemples de repos :

Tampons de 30 minutes entre les réunions

Déléguer une mission qui n’est plus une opportunité d’évolution pour vous

Désigner un soir par semaine pour emporter, ne rien planifier ou laisser les enfants faire le travail

Déconnexion des e-mails/messages professionnels après 18 heures

Prendre une journée ou une demi-journée de repos après une longue semaine

Exemples de récupération :

Prendre une semaine complète de vacances sans se connecter au travail

Passer un week-end complet à faire tout ce que vous voulez faire et non quelque chose que vous pensez « devoir » faire (par exemple, j’ai récupéré ce week-end en faisant venir ma femme de ménage et en écoutant deux saisons de The Morning Show réservées par des soirées entre amis)

Accéder aux ressources en santé mentale de votre entreprise ou consulter un thérapeute ou un coach

Voyager avec quelqu’un que vous aimez dans un endroit qui vous a toujours intéressé (et être présent dans les instants)

Ne pas donner la priorité à la récupération peut conduire à l’épuisement professionnel

Tout comme l’haltérophilie, ne pas donner la priorité à la récupération peut mener à insomnie, maladies fréquentes ou chroniques, problèmes de santé émotionnelle, diminution de l’intérêt au travail, grincements de dents la nuit ou maux de tête fréquents. Autrement dit, les signes révélateurs d’un burn-out.

Selon Deloitte Perspectives mondiales Women @ Work 2023, 46 % des femmes ont déclaré se sentir épuisées. L’incapacité de « se déconnecter » du travail, le fardeau de la garde des enfants et le maintien des tâches ménagères y ont probablement contribué.

Si vous pensez vous diriger vers l’épuisement professionnel, essayez d’en reconnaître les signes dès le début et, si possible, travaillez avec un thérapeute ou un coach de confiance pour identifier les causes et un plan d’action pour aller de l’avant. Vous pouvez trouver plus de conseils et de ressources havant.

Comment les entreprises peuvent donner la priorité au repos et à la récupération de leurs employés

Pour favoriser le repos et la récupération, l’une des principales choses que les entreprises peuvent faire est de favoriser une culture du bien-être des collaborateurs. Cela peut inclure de garantir aux employés un certain nombre de jours de congé par an, d’investir dans des campagnes de santé mentale et de bien-être, d’offrir de la flexibilité au travail et de bénéficier d’une aide à la garde d’enfants.

À Solutionneur d’affairesils offrent aux employés une aide supplémentaire au repos pendant les saisons chargées et encouragent activement les employés à donner la priorité à la récupération pendant les saisons calmes.

Au cours de leur saison chargée, j’ai travaillé avec Businesssolver pour animer des séances de coaching de groupe sur « Maximiser le repos et le jeu » et « Fixer des limites » avec leurs employés. Bien qu’octobre et novembre soient les mois les plus chargés de l’année, ils étaient conscients de la santé et du bien-être de leurs employés à cette période. Pour accompagner la reprise, ils encouragent leurs employés à prendre des vacances, notamment après une saison de travail intense.

Pousser plus fort alors que nous sommes déjà fatigués ne nous aide pas, ni nos équipes, à mieux résoudre les problèmes ou à diriger nos équipes avec confiance ; cela nous rend simplement plus anxieux. Pour moi, mes meilleures idées viennent souvent après de longues périodes non seulement de repos mais aussi de récupération.