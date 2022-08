Comment se qualifier pour les allégements fiscaux et les remises de la loi sur la réduction de l’inflation

La loi sur la réduction de l’inflation, adoptée vendredi par les démocrates de la Chambre et dirigée vers le bureau du président Joe Biden pour sa signature, est le programme de dépenses climatiques le plus ambitieux de l’histoire des États-Unis – et les ménages qui prennent des mesures pour améliorer leur efficacité énergétique en tireront des avantages financiers. Le paquet injecterait 369 milliards de dollars dans des mesures pour lutter contre le changement climatique, renforcer la sécurité énergétique et réduire les coûts d’électricité pour les consommateurs. En grande partie, ces investissements prennent la forme d’incitations financières – telles que des allégements fiscaux et des remboursements – pour les ménages et les entreprises. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les principaux frais de voyage ont diminué en juillet Pour les ménages, les incitations contribuent à rendre plus abordables des éléments tels que les panneaux solaires sur les toits, les véhicules électriques et les appareils économes en énergie, dans le but de faire passer plus rapidement les États-Unis vers des sources d’énergie plus propres. Certains des allégements fiscaux sont nouveaux, tandis que d’autres sont des améliorations ou des extensions de crédits existants. Au total, les consommateurs peuvent avoir droit à jusqu’à 10 000 $ – ou plus – en allégements fiscaux et remises, selon l’ampleur de leurs achats.

La législation est “une victoire pour les consommateurs”

Au-delà de ces incitations financières, les consommateurs qui effectuent des rénovations domiciliaires axées sur l’efficacité tireraient probablement d’autres avantages directs, comme des factures d’électricité et de chauffage moins élevées. L’effet global de la législation – y compris les incitations financières destinées aux entreprises également – devrait également générer des avantages financiers indirects pour les consommateurs, ont déclaré les experts. Le ménage moyen économiserait environ 170 à 220 dollars par an en coûts d’électricité – un total de 209 à 278 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie – en raison des politiques combinées du projet de loi, selon un estimation par Ressources pour l’avenir.

Produire plus d’énergie à partir d’énergies renouvelables aiderait également à diversifier le mix énergétique de l’économie – réduisant considérablement la volatilité des prix de l’électricité domestique causée par les chocs sur les marchés du pétrole et du gaz tels que l’invasion russe de l’Ukraine plus tôt cette année, selon Lesley Jantarasami, directeur général du Bipartisan Programme énergétique du Policy Center. La législation contribuerait également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42 % par rapport aux niveaux de 2005. Cela comblerait les deux tiers de l’écart d’émissions restant entre la politique actuelle et l’objectif climatique des États-Unis pour 2030, destiné à éviter les pires impacts du changement climatique, selon un rapport préliminaire. une analyse par le projet REPEAT de l’Université de Princeton, qui modélise la politique climatique fédérale. “La législation elle-même est clairement une victoire pour le climat en termes d’émissions qu’elle entraînerait, et est structurée de manière à ce qu’elle finisse également par être une victoire pour les consommateurs”, a déclaré Kevin Rennert, membre de Resources for the Avenir. Voici une ventilation des principales composantes financières de la Loi sur la réduction de l’inflation pour les particuliers.

Crédit d’impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques neufs

Le projet de loi étend et modifie un crédit d’impôt existant – d’une valeur maximale de 7 500 $ – aux personnes qui achètent de nouveaux véhicules «propres» comme les voitures électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible à hydrogène. Le crédit serait disponible jusqu’en 2032. Cependant, il y a les limites qui s’appliquent aux consommateurs et aux véhicules qu’ils achètent : Conditions de revenus : Les couples mariés ne sont pas admissibles au crédit pour véhicule neuf si leur revenu brut ajusté modifié sur une déclaration de revenus conjointe dépasse 300 000 $. La limite est de 150 000 $ pour les déclarants célibataires.

Les couples mariés ne sont pas admissibles au crédit pour véhicule neuf si leur revenu brut ajusté modifié sur une déclaration de revenus conjointe dépasse 300 000 $. La limite est de 150 000 $ pour les déclarants célibataires. Conditions de prix du véhicule : Les particuliers ne sont pas admissibles à l’allégement fiscal si leur fourgonnette, leur véhicule utilitaire sport ou leur camionnette coûte plus de 80 000 $. Il y a une limite de prix de 55 000 $ pour les autres véhicules. Pour la perspective, le prix moyen d’un véhicule électrique neuf en juin était d’environ 67 000 $, soit environ 19 000 $ de plus que la moyenne de l’industrie pour tous les véhicules neufs, selon à Kelley Blue Book.

Les particuliers ne sont pas admissibles à l’allégement fiscal si leur fourgonnette, leur véhicule utilitaire sport ou leur camionnette coûte plus de 80 000 $. Il y a une limite de prix de 55 000 $ pour les autres véhicules. Pour la perspective, le prix moyen d’un véhicule électrique neuf en juin était d’environ 67 000 $, soit environ 19 000 $ de plus que la moyenne de l’industrie pour tous les véhicules neufs, selon à Kelley Blue Book. Compétences du véhicule : Il existe également des limites qui s’appliquent à l’endroit où la voiture a été fabriquée et à l’approvisionnement en batterie et autres composants du véhicule. L’intention est d’accélérer le développement des chaînes d’approvisionnement nationales et la fabrication américaine de véhicules propres, mais pourrait limiter la disponibilité de l’allégement fiscal à court terme à mesure que les constructeurs automobiles s’adapteront. L’Alliance pour l’Innovation Automobile, groupement professionnel, a dit il faudrait quelques années pour que les véhicules disponibles aujourd’hui soient admissibles à l’incitatif complet pour les consommateurs. Mais les crédits d’impôt et les économies supplémentaires sur le carburant, l’entretien et les réparations pourraient uniformiser les règles du jeu, ont déclaré les experts. Le consommateur moyen qui achète un véhicule électrique économise de 6 000 $ à 10 000 $ sur la durée de vie de la voiture, par rapport à un véhicule à essence équivalent, en raison de ces coûts inférieurs, selon un Consumer Reports de 2020 étude.

4 000 $ pour les véhicules électriques d’occasion

Le projet de loi crée également un crédit d’impôt pour les versions d’occasion de véhicules propres. Les acheteurs pourraient obtenir 4 000 $ ou 30 % du prix de vente, selon le montant le moins élevé. Comme pour les crédits de véhicule neuf, il y a des limites : Conditions de revenus : Les consommateurs sont admissibles si leur revenu brut ajusté modifié est inférieur à 150 000 $ pour les couples mariés ou à 75 000 $ pour les déclarants célibataires.

Les consommateurs sont admissibles si leur revenu brut ajusté modifié est inférieur à 150 000 $ pour les couples mariés ou à 75 000 $ pour les déclarants célibataires. Prix ​​du véhicule : Le prix de vente ne peut excéder 25 000 $.

Le prix de vente ne peut excéder 25 000 $. Qualités de vente : Les acheteurs n’obtiennent le crédit que s’il s’agit de la première vente du véhicule d’occasion. Ils ne peuvent également obtenir le crédit qu’une fois tous les trois ans.

Les acheteurs n’obtiennent le crédit que s’il s’agit de la première vente du véhicule d’occasion. Ils ne peuvent également obtenir le crédit qu’une fois tous les trois ans. Compétences du véhicule : Le modèle de voiture doit avoir au moins 2 ans.

Crédit d’impôt de 30% pour les panneaux solaires, l’énergie éolienne

Les propriétaires pourraient également bénéficier d’allégements fiscaux pour couvrir le coût de divers projets liés à l’énergie propre et à l’efficacité énergétique. L’une de ces incitations est un crédit d’impôt sur le coût d’installation de panneaux solaires ou d’autres équipements pour exploiter les énergies renouvelables telles que l’éolien, la géothermie et la biomasse. Le système électrique solaire résidentiel moyen coûte environ 15 000 $ à 25 000 $, avant les crédits d’impôt ou les incitations, bien que plusieurs facteurs déterminent le prix final, selon au Centre pour l’énergie durable. Ce « crédit d’énergie propre résidentiel » étend et améliore une existant allégement fiscal. Les coûts engagés du début de 2022 à la fin de 2032 donneraient droit à un crédit d’impôt de 30 %. Le crédit tomberait à 26% en 2033 et 22% en 2034. En l’absence de changement de règles, les particuliers bénéficieraient d’une pause de 26 % cette année et de 22 % en 2023 (au lieu de 30 %), après quoi il est prévu qu’elle se termine. Contrairement à la loi actuelle, la proposition étend également le crédit d’impôt à la technologie de stockage sur batterie. Cela permet aux propriétaires de coupler plus facilement des installations solaires, par exemple, avec des systèmes de batteries qui stockent l’énergie renouvelable excédentaire pour une utilisation ultérieure, selon Jantarasami du Bipartisan Policy Center. La réduction d’impôt pour les piles s’applique aux dépenses effectuées à partir de 2023.

Jusqu’à 2 000 $ par année pour des projets d’efficacité énergétique

Le projet de loi offre un crédit d’impôt de 30 % sur le coût d’installation de fenêtres extérieures, de puits de lumière, de portes extérieures, de chauffe-eau et d’autres articles efficaces. Les propriétaires pourraient obtenir jusqu’à 1 200 $ par an, bien qu’un crédit annuel total plus important de 2 000 $ s’applique à certains projets (décrits plus en détail ci-dessous). Le projet de loi adoucit les incitatifs fiscaux existants. Les règles actuelles offrent un crédit de 10 %, ou jusqu’à 500 $ sur la durée de vie d’un contribuable. “C’est vraiment un crédit minime”, a déclaré Steven Schmoll, directeur de KPMG, à propos des règles actuelles. Le crédit d’impôt proposé – le “crédit pour les propriétés énergétiques non commerciales” – serait disponible jusqu’en 2032. Il s’applique au cours de l’année d’installation d’un projet. Les installations doivent répondre à certains critères d’efficacité, comme une cote Energy Star, qui varient selon l’article.

Il existe des plafonds annuels qui s’appliquent à des articles spécifiques – par exemple, 500 $ pour les portes et 600 $ pour les fenêtres et les puits de lumière. Les propriétaires peuvent obtenir jusqu’à 2 000 $ par année pour l’installation de certaines thermopompes électriques ou au gaz naturel, de chauffe-eau électriques ou au gaz naturel et de poêles ou chaudières à biomasse. Le projet de loi élargit également le crédit d’impôt pour couvrir le coût d’une vérification énergétique résidentielle jusqu’à 150 $ et d’une mise à niveau du panneau électrique jusqu’à 600 $, selon au Centre de politique bipartisane. Ce dernier peut être nécessaire car les nouvelles technologies nécessitent souvent un système de câblage domestique plus moderne, a déclaré Jantarasami. Un hic potentiel pour les consommateurs : Certains consommateurs pourraient ne pas être en mesure d’en profiter, selon leur compte de taxes annuel. Les crédits d’impôt susmentionnés ne sont pas remboursables, ce qui signifie que les consommateurs n’obtiendront pas de remboursement s’ils n’ont pas d’impôt à payer. En effet, les crédits d’impôt servent à compenser la taxe qu’un consommateur doit sur sa déclaration annuelle. Mais il y a une doublure argentée là-bas. Les consommateurs qui demandent un crédit d’impôt pour l’énergie propre résidentielle mais qui ont une obligation fiscale insuffisante pour en bénéficier peuvent reporter tout crédit inutilisé sur les années futures pour compenser les impôts futurs, a déclaré Schmoll.

Jusqu’à 8 000 $ de rabais sur l’énergie domestique

La législation établit également deux programmes de remboursement. Chacun est un programme de subventions qui serait administré par les bureaux de l’énergie de l’État selon des paramètres établis par le Département américain de l’énergie. Les États devraient demander les subventions, d’une valeur totale de 8,8 milliards de dollars. Les avantages financiers pour les consommateurs varieraient selon leur niveau de revenu et leurs économies d’énergie. Un programme – le programme de remboursement HOMES – paierait les propriétaires qui réduisent leur consommation d’énergie domestique via des améliorations d’efficacité telles que l’isolation et les installations de CVC. Ils seraient admissibles à 50 % du coût de ces projets, jusqu’à un plafond en dollars.

Les rabais les plus généreux sont, comme il se doit, pour ceux qui en ont le plus besoin. Kara Saul-Rinaldi président et chef de la direction d’AnnDyl Policy Group

“Le projet de loi n’interdit pas entre les programmes de remboursement et les incitations fiscales pour les propriétaires – donc, on devrait pouvoir obtenir les deux”, a déclaré Kara Saul-Rinaldi, présidente et chef de la direction d’AnnDyl Policy Group, une stratégie de politique énergétique et environnementale. solidifier. En règle générale, les consommateurs qui réduisent de 20 % la consommation d’énergie dans l’ensemble de leur maison auraient droit à une remise maximale de 2 000 $ ou à la moitié du coût du projet de rénovation, selon le montant le moins élevé. Ce seuil en dollars passe à 4 000 $ pour ceux qui réduisent leur consommation d’au moins 35 %. Les remises sont doubles – jusqu’à 4 000 $ et 8 000 $, respectivement – ​​pour les ménages à faible revenu. Leur revenu doit être égal ou inférieur à 80 % du revenu médian d’une région pour être admissible. “Les remises les plus généreuses sont – comme elles devraient l’être – pour ceux qui en ont le plus besoin”, a déclaré Saul-Rinaldi, qui a aidé à concevoir les remises proposées. “Ils sont les moins susceptibles de pouvoir se les payer.”

Jusqu’à 14 000 $ en rabais pour des électroménagers efficaces

Les consommateurs peuvent également être éligibles jusqu’à 14 000 $ via le “programme de remise pour les maisons électriques à haut rendement”. Les ménages peuvent atteindre ce maximum en achetant des appareils électriques efficaces : jusqu’à 1 750 $ pour un chauffe-eau à thermopompe; 8 000 $ pour une thermopompe pour le chauffage ou la climatisation des locaux; et 840 $ pour une cuisinière électrique ou une sécheuse à thermopompe électrique. Ils peuvent également obtenir des remises sur les mises à niveau non-électroménagers : 4 000 $ pour une mise à niveau du centre de service de charge électrique ; 1 600 $ pour l’isolation, l’étanchéité à l’air et la ventilation; et 2 500 $ pour le câblage électrique. Encore une fois, il y a des limites de revenu qui s’appliquent. Ces remises ne sont pas disponibles pour les ménages gagnant plus de 150 % du revenu médian d’une région. Les consommateurs dont le revenu est inférieur à 80 % de la médiane de la région peuvent demander un remboursement pour le coût total de leurs mises à niveau, jusqu’à un plafond de 14 000 $. Les ménages qui se situent entre 80 % et 150 % du revenu médian de la région ont droit à des remises de 50 % de leur coût, jusqu’à 14 000 $.