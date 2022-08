Comment se qualifier pour le meilleur tarif sur un HELOC

Les valeurs des maisons américaines sont toujours à des niveaux historiquement élevés malgré une légère baisse de la croissance des prix des maisons. Bien que la hausse des prix des maisons ait légèrement ralenti en mai, les prix ont été encore près de 20 % plus élevé qu’au cours de la même période l’an dernier, restant à des niveaux record. De nombreux propriétaires ont maintenant plus de capitaux propres que jamais auparavant dans leurs propriétés, ce qui leur permet de retirer de l’argent de leur maison pour financer des dépenses importantes comme des rénovations domiciliaires, des frais de scolarité et des investissements.

C’est pourquoi maintenant pourrait être un bon moment envisager une marge de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC. Un HELOC vous permet d’ouvrir une ligne de crédit et de l’utiliser sur une longue période, généralement une décennie. Cela peut être un moyen rentable de déverrouiller la valeur nette de votre maison si vous avez besoin d’avoir accès à de l’argent. Pour être admissible à un HELOC, il est important de s’assurer que les fondamentaux de votre vie financière sont solides. Pour commencer, vous avez besoin d’un crédit solide et d’un faible ratio dette-revenu.

Lisez la suite pour en savoir plus sur les HELOC et comment vous pouvez éventuellement obtenir le taux le plus bas et les conditions de prêt les plus favorables.

Ce que vous devez savoir sur les HELOC

UN HELOC vous permet d’emprunter sur la valeur nette de votre maison en utilisant votre maison comme garantie pour garantir le prêt. C’est pourquoi les HELOC peuvent être risqués : il est possible de perdre votre maison au profit de la banque ou du prêteur si vous ne parvenez pas à rembourser votre prêt ou si vous ne pouvez pas le rembourser pour une raison quelconque.

Pour être approuvé pour un HELOC, les prêteurs exigent généralement que vous ayez au moins 15% à 20% de capitaux propres dans votre maison. Avec suffisamment de fonds propres, vous pouvez ouvrir une ligne de crédit et emprunter sur celle-ci. Un HELOC vous donne une période de temps définie pour retirer des fonds – généralement 10 ans, puis une période de remboursement définie, généralement 20 ans. Pendant la période de tirage de 10 ans, vous pouvez retirer des fonds comme bon vous semble ; vous ne les recevez pas en une somme forfaitaire comme vous le feriez avec un prêt sur valeur domiciliaire. C’est l’un des avantages d’un HELOC – vous pouvez recevoir votre argent par versements au fil du temps plutôt qu’en une seule fois.

Un autre avantage est que vous pouvez effectuer des paiements d’intérêts uniquement sur l’argent que vous retirez plutôt que sur le montant total du prêt, ce qui signifie que vous pouvez effectuer des paiements mensuels minimes tout en ayant un accès continu à des liquidités pendant des années.

Quels facteurs peuvent impacter votre tarif ?

Pointage de crédit

Mieux votre pointage de crédit, plus votre taux d’intérêt est susceptible d’être bas. Pour être admissible à un HELOC, les prêteurs veulent généralement voir un pointage de crédit de 620, mais vous devez vous attendre à payer des taux d’intérêt plus élevés si votre pointage est si bas. Avoir un crédit bon à excellent (généralement 700 ou plus) est le meilleur moyen d’obtenir un taux bas.

En général, le maintien d’une cote de crédit élevée fait partie du maintien de votre santé financière globale.

“Les deux tiers de votre pointage de crédit proviennent en réalité de deux facteurs : payer vos factures à temps et montrer votre capacité à garder vos dettes modestes et à les rembourser au fil du temps”, déclare Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com, la sœur de CNET. placer. “Si vous faites ces deux choses, c’est là les deux tiers de la bataille.”

Ratio dette/revenu

Pour attirer les prêteurs et les banques, il est essentiel de rembourser dette de consommation à taux d’intérêt élevé comme la dette de carte de crédit. Vous pouvez être refusé pour un HELOC si vous avez trop de dettes. Les prêteurs utilisent une formule appelée votre ratio d’endettement, ou DTI, pour déterminer s’ils pensent que votre endettement actuel est suffisamment gérable pour assumer un paiement de prêt supplémentaire. Votre DTI est déterminé en additionnant toutes vos factures et dettes mensuelles et en les divisant par votre revenu mensuel brut.

Habituellement, les prêteurs veulent voir un DTI ne dépassant pas 36 %. Si vous avez un DTI élevé, préparez-vous à être approuvé pour un prêt plus petit ou à être carrément refusé.

Revenu et emploi

Vous devez justifier d’un emploi et d’un revenu stables. Ayez vos déclarations de revenus, W-2 et fiches de paie à portée de main pour montrer que vous disposez d’une source constante de revenu mensuel, et en quantité suffisante, pour payer confortablement le HELOC – qui est essentiellement une deuxième hypothèque – en plus de votre hypothèque actuelle .

Conseils pour tirer le meilleur parti de votre HELOC

Interviewer plusieurs prêteurs

Plus vous parlez de prêteurs, plus vous avez de chances d’obtenir un taux d’intérêt plus bas. Selon recherche de Freddie Mac, l’obtention d’un seul devis de taux supplémentaire pourrait permettre à un propriétaire d’économiser en moyenne 1 500 $ sur la durée de son prêt. Et si vous obtenez cinq devis supplémentaires, vous pouvez économiser en moyenne jusqu’à 3 000 $, a révélé l’enquête de Freddie Mac.

C’est pourquoi il est crucial de prendre le temps et l’effort de magasiner et de comparer les offres. Les conditions et les frais varient d’un prêteur à l’autre; certains prêteurs peuvent avoir des taux bas mais des frais élevés, par exemple. Regardez les APR des prêteurs en plus des taux d’intérêt pour avoir une idée du taux réel que vous payez avec les frais inclus.

Demandez à votre prêteur de fixer votre taux

Il existe quelques autres stratégies que vous pouvez utiliser pour augmenter vos chances d’obtenir un taux d’intérêt plus bas et potentiellement un TAP inférieur, ce qui peut vous faire économiser des dizaines de milliers de dollars sur la durée de votre prêt participatif. Par exemple, dans un environnement de hausse des taux d’intérêt comme celui dans lequel nous nous trouvons actuellement, il vaut la peine de demander à votre prêteur s’il est possible de fixer le taux d’intérêt sur votre solde restant ou de refinancer votre HELOC en un prêt sur valeur domiciliaire à un taux fixe.

“Demandez à votre prêteur HELOC actuel s’il fixera le taux d’intérêt sur votre solde impayé”, déclare McBride. “Certains prêteurs proposent cela, beaucoup ne le font pas. Mais cela vaut la peine de se poser la question. Rien ne s’aventure, rien ne gagne.”

Si la fixation du taux d’intérêt n’est pas une option, vous pouvez envisager de refinancer votre HELOC en un prêt immobilier à taux fixe. “Le taux n’est peut-être pas très différent de ce que vous payez actuellement sur votre HELOC, mais il offre une certitude sur votre taux d’intérêt, votre paiement mensuel et votre période de récupération”, déclare McBride.

Gardez à l’esprit, cependant, que si vous refinancez un HELOC en un prêt sur valeur domiciliaire, vous recevrez l’argent en une somme forfaitaire et vous ne pourrez pas retirer de fonds supplémentaires au fil du temps comme vous le feriez avec un HELOC. De plus, vous devrez probablement payer des frais supplémentaires au prêteur pour refinancer le prêt.

La ligne du bas

Un HELOC peut être un moyen rentable d’accéder à des liquidités en empruntant sur la valeur nette que vous avez accumulée dans votre maison. Pour obtenir les meilleurs taux HELOC disponibles, vous devez avoir une cote de crédit supérieure à la moyenne à excellente, un ratio d’endettement inférieur à 36% et la preuve que vous avez eu une source de revenu stable et constante, comme de un employeur. Être en bonne santé financière en gardant un faible niveau d’endettement et votre pointage de crédit élevés, ainsi que des entretiens avec plusieurs prêteurs à la recherche du meilleur taux, contribueront non seulement à faire de vous un candidat attrayant pour l’approbation d’un prêt par une banque ou un prêteur, mais vous aideront également à obtenir le meilleur taux et les meilleures conditions sur un HELOC.