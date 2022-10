Comment se protéger du COVID-19

Nous sommes dans « l’ère Omicron » de la pandémie de COVID-19, comme le dit le spécialiste des maladies infectieuses Isaac Bogoch.

Les plus récentes sous-lignées de la variante Omicron, BQ.1/BQ1.11 et BA.2.75.2, sont extrêmement transmissibles et sont à l’origine des nouvelles infections à travers le Canada, a déclaré Bogoch.

En ce qui concerne les efforts visant à prévenir la propagation de la variante, certaines données suggèrent que le port d’un masque peut réduire le taux d’infections au COVID-19 au niveau communautaire, a déclaré le spécialiste à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique.

“Mais à l’ère Omicron, nous constatons un certain affaiblissement de ces données, ce qui signifie qu’il n’y a tout simplement pas beaucoup de marge de manœuvre à l’ère Omicron.”

Par « marge de manœuvre », il signifie que de nombreuses personnes seront infectées même avec des masques comme protection et avec plusieurs doses de vaccin COVID-19.

Avec la chute des mandats à travers le pays, les gens prennent leurs propres décisions quant au port du masque. Ceci, combiné à ce qui est déjà une variante hautement transmissible, signifie que davantage d’infections sont probables, a déclaré Bogoch.

Au cours des deux années précédentes, les cas de la maladie à mutation rapide ont augmenté au cours des mois d’automne, et beaucoup ont nécessité un traitement à l’hôpital.

Cet automne, disent les experts, sera différent.

Le nombre de cas devrait encore augmenter, mais la plupart des personnes testées positives pour COVID-19 ne présentent plus de symptômes graves.

Des données récentes du gouvernement du Canada montrent que moins de patients se trouvent dans les unités de soins intensifs cet automne qu’à la même période l’an dernier. Encore moins de personnes sont désormais sous ventilateurs.

La raison en est en grande partie due aux vaccins et aux anticorps naturels de la maladie, a expliqué Bogoch.

Le groupe de travail canadien sur l’immunité au COVID-19 estime qu’entre le 15 décembre et le 15 juillet, au moins 18,2 millions de Canadiens ont été infectés par le COVID-19, mais les experts disent qu’il est difficile de dire à quel point cette estimation est précise.

«Le nombre réel de Canadiens nouvellement infectés (ou réinfectés) a peut-être été plus élevé parce que certaines personnes infectées au début de la phase Omicron de la pandémie peuvent ne plus avoir d’anticorps anti-N détectables», indique le site Web du groupe de travail.

Malgré l’augmentation prévue des cas cet automne, le spécialiste des maladies infectieuses Sumon Chakrabarti a déclaré qu’il n’y avait aucune raison de paniquer, ni même de prendre de nombreuses mesures de protection.

« Je ne pense pas que vous deviez faire quoi que ce soit de spécifique cet hiver pour éviter les virus respiratoires », a déclaré Chakrabarti, qui travaille chez Trillium Health Partners à Mississauga, en Ontario, dans une interview avec CTVNews.ca mardi. «Si vous êtes par ailleurs en bonne santé, vous êtes immunisé, que ce soit contre le vaccin ou contre le COVID précédent. Vous devriez faire ce que vous avez fait en 2018. »

Chakrabarti signifie que les gens doivent agir comme ils le feraient avant la pandémie de COVID-19.

Dans le passé, l’augmentation des cas de COVID-19 a entraîné des ordonnances de verrouillage strictes et des rassemblements de vacances sur Zoom, mais Chakrabarti a déclaré que malgré une transmission élevée, la dernière souche d’Omicron est faible et la plupart des personnes qui contractent une infection ne tombent pas très malades.

“Omicron lui-même est beaucoup plus doux et en fait, si vous le regardez, il a en fait un taux de mortalité inférieur à celui de la grippe”, a déclaré Chakrabarti.

Chakrabarti traite des patients COVID-19 à l’hôpital de Mississauga depuis avril 2020, il a donc vu à quoi ressemblait la situation au début de la pandémie – lorsque les patients qu’il a décrits comme «relativement en bonne santé» et d’âge moyen avaient besoin de ventilateurs – par rapport à ce qu’il a été comme ces derniers mois, où peu de gens sont extrêmement malades.

“Même les personnes les plus âgées, l’âge moyen des personnes qui arrivent avec le COVID, elles ont généralement toutes plus de 80 ans”, a-t-il déclaré. “Et même eux vont mieux et rentrent chez eux.”

Si quelqu’un est infecté par le COVID-19, dit Chakrabarti, les symptômes similaires à ceux d’un mauvais rhume signifient que son système immunitaire est “activé”.

“Les symptômes que vous ressentez (qui) vous frappent les fesses, ils viennent de votre système immunitaire, ils ne viennent pas du virus”, a-t-il déclaré. “Vous vous sentez comme des ordures pendant quelques jours, puis vous pouvez faire mieux.”

Chakrabarti peut comprendre qu’il y a des gens qui craignent d’être infectés par le COVID-19, en particulier ceux qui ont certains problèmes de santé.

Pour eux, il recommande le port du masque.

Mais il a dit qu’il ne recommandait plus de masques pour la plupart de ses patients, tant qu’ils avaient été vaccinés contre le COVID-19.

“Ce sont toutes des choses préventives”, a-t-il déclaré. « Je pense qu’il est très important que ce ne soit pas le conseil que je donne à la population générale. Je pense que si vous êtes par ailleurs jeune et en bonne santé… Je ne pense pas que pendant cet hiver, vous allez faire quoi que ce soit de différent de ce que vous avez fait n’importe quel autre hiver, à l’exception, bien sûr, de 2020 et 2021. »

Bogoch a fait écho aux mêmes étapes, affirmant que le risque de transmission est plus faible, même avec la variante Omicron hautement transmissible, lors du port d’un masque. Il a dit que cela devrait être fait pour les environnements intérieurs en particulier.

«Pensez aux trois C: les environnements surpeuplés, confinés et fermés sont les endroits où la plupart des COVID sont transmis», a déclaré Bogoch.

Les meilleurs masques, conviennent les deux experts, sont les masques chirurgicaux ou KN95. Bogoch dit de se souvenir des deux F lors de la recherche d’un masque approprié : ajustement et filtration.

Chakrabarti a également souligné ce que ceux qui ont le COVID-19, ou toute autre maladie, devraient faire.

« Si vous vous sentez malade, restez à la maison », a-t-il dit. “Une fois que vous vous sentez mieux, que votre fièvre est résolue ou que les symptômes s’améliorent, vous pouvez revenir en arrière. Je pense que c’est juste de la courtoisie générale.