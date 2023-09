Comment se protéger de la fumée des incendies de forêt

Un incendie de forêt vu depuis un hélicoptère des Forces canadiennes près de Mistissini, au Québec, le 12 juin. (Cpl. Marc-André Leclerc/Forces canadiennes/document via Reuters)

Quelques semaines seulement après que les incendies de forêt au Canada ont recouvert le nord-est des États-Unis d’une épaisse fumée, les incendies en cours envoient davantage de personnes dans le Midwest. un air jugé malsain par l’Agence de protection de l’environnement.

Détroit et Cleveland connaissent actuellement un air considéré comme « très malsain », avec des lectures de l’indice de qualité de l’air (IQA) supérieures à 200.

L’exposition à la fumée des incendies de forêt peut être nocif pour la santé humaineprovoquant des symptômes allant de l’irritation des yeux et des voies respiratoires aux crises d’asthme et à l’insuffisance cardiaque, selon l’EPA.

Pour des millions d’Américains vivant dans la moitié est des États-Unis, les conditions actuelles de qualité de l’air constituent leur première exposition à de fortes fumées d’incendies de forêt. Voici les recommandations des autorités de santé publique pour vous protéger :

Gardez un œil sur l’IQA

Des bâtiments enveloppés par un épais smog à Vancouver le 13 septembre 2020. (Liang Sen/Xinhua via Getty)

AirNow.gov mesure la présence de cinq polluants majeurs et calcule une échelle de 0 à 500. Vous pouvez même rechercher spécifiquement votre code postal.

La fumée peut se déplacer rapidement, en fonction de la configuration du vent. Ainsi, lorsqu’il y a de la fumée dans votre région, vous souhaiterez peut-être vérifier plusieurs fois au cours de la journée, surtout avant de planifier des activités de plein air intenses. Si la qualité de l’air se situe dans la zone rouge, c’est-à-dire que l’IQA se situe entre 150 et 200, l’air est considéré comme malsain à respirer. Pour tout montant plus élevé (violet pour 200-300 et marron pour 300-500), il est conseillé à tout le monde de rester à l’intérieur.

Pour les personnes souffrant de maladies pulmonaires telles que l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et le COVID long, se limiter aux activités intérieures s’applique également lorsque l’air est étiqueté orange, pour « malsain pour les groupes sensibles ». Enfants, personnes âgées, femmes enceintes et personnes souffrant de maladies cardiaques courent également un risque élevé, selon l’EPA.

« Lorsqu’il est orange, on craint que certaines personnes, en particulier celles souffrant de problèmes respiratoires, ne soient affectées », a déclaré le Dr Brady Scott, membre de l’Association américaine pour les soins respiratoires, à Yahoo News plus tôt ce mois-ci. « Lorsque vous êtes dans la zone rouge, et certainement lorsque nous sommes dans les zones violettes ou marron, tout le monde est à risque, même si vous êtes une personne soi-disant en bonne santé. »

Gardez votre air intérieur propre

Les purificateurs d’air peuvent contribuer à améliorer les conditions intérieures. (Getty Images)

Lors d’incendies de forêt, vous devez également garder l’air intérieur propre, ce qui signifie fermer les fenêtres et, si nécessaire, utiliser un système de filtration d’air ou un purificateur d’air pour une seule pièce. Les experts conseillent également de faire fonctionner un climatiseur avec de l’air recirculant à l’intérieur de la maison, plutôt que de faire entrer de l’air de l’extérieur.

« Purificateurs d’air avec filtre HEPA [high efficiency particulate air] « Le filtre aspire la fumée, piège les particules et expulse de l’air pur », a déclaré le Dr Raymond Casciari, pneumologue à l’hôpital Providence St. Joseph d’Orange, en Californie. a dit à Yahoo Life.

Si vous ne pouvez pas obtenir un purificateur d’air immédiatement, l’EPA dit vous pouvez fabriquer un purificateur d’air en « attachant un filtre de fournaise à un ventilateur en forme de boîte avec du ruban adhésif, des supports ou un cordon élastique », bien que leur efficacité ne soit pas garantie, car la recherche fait défaut. L’agence recommande de changer les filtres s’ils sont sales ou sentent la fumée.

Masquez-vous dehors

Un homme portant un masque N95 marche le long du front de mer à West New York, dans le New Jersey, le 8 juin, avec l’horizon de Manhattan derrière lui. (Leonardo Munoz/AFP via Getty Images)

Si vous sortez lorsque l’air est jugé malsain, les experts vous encouragent à porter un masque, surtout si vous restez dehors pendant une période prolongée. Les mêmes masques qui réduisent le mieux votre risque de contracter le COVID-19 offrent la meilleure protection contre la fumée.

« Il faut penser aux deux F : filtration et ajustement. En matière de filtration, vous voulez un masque de haute qualité, qu’il s’agisse d’un N95 ou un KF94», Joseph Allen, professeur agrégé à la Harvard TH Chan School of Public Health, a déclaré à Health.com. « Vous voulez que ce masque soit bien ajusté sur votre visage, afin que tout l’air que vous respirez soit obligé de passer à travers le filtre du masque. »

Un KN95 offre également une protection contre la fumée des incendies de forêt, mais les masques chirurgicaux et en tissu filtrent moins et ne s’ajustent pas aussi étroitement.

La santé mentale peut également être affectée

Dans la moitié ouest du pays, où la fumée des incendies de forêt constitue un problème de plus en plus courant en raison du changement climatique, de nombreux habitants ont vu leurs activités estivales préférées fréquemment interrompues.

«Dans l’ouest« , nous nous sommes habitués à la sombre répétition de périodes d’une semaine, presque annuelles, au cours desquelles la fumée des incendies de forêt met un terme à la vie extérieure », a récemment écrit David Knowles, rédacteur en chef de Yahoo News, basé en Californie.

Si cela semble déprimant, eh bien, ça l’est.

Une étude de 2022 publiée dans la revue Santé publique BMC Une étude portant sur les personnes touchées par les incendies de forêt sur la côte Ouest a révélé que « 45,3 % ont déclaré être anxieux à cause de la fumée et 21,4 % ont déclaré se sentir déprimés à cause de la fumée », a rapporté Knowles.

Alors gardez un œil sur votre santé mentale et gardez espoir : les courants d’air qui amènent la fumée en ville peuvent tout aussi facilement s’allumer et l’emporter.