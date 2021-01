Qu’est-ce que cela signifie pour cette variante d’être plus transmissible? Qu’est-ce qui rend cette variante plus contagieuse que les précédentes itérations du virus? Et pourquoi devrions-nous nous inquiéter d’une variante qui se propage plus facilement mais ne semble pas rendre personne plus malade?

Une variante qui se propage plus facilement signifie également que les gens devront adhérer religieusement à des précautions telles que l’éloignement social, le port de masques, l’hygiène des mains et une meilleure ventilation – une mauvaise nouvelle pour de nombreux Américains qui se frottent déjà aux restrictions.

En Grande-Bretagne, où elle a été identifiée pour la première fois, la nouvelle variante est devenue la forme prédominante du coronavirus en seulement trois mois, accélérant la montée en flèche de ce pays et remplissant ses hôpitaux. Il pourrait faire de même aux États-Unis, exacerbant une augmentation constante des décès et submergeant le système de santé déjà tendu, ont averti les experts.

Les scientifiques ont initialement estimé que la nouvelle variante était 70% plus transmissible, mais une étude de modélisation récente a établi ce chiffre à 56%. Une fois que les chercheurs ont passé au crible toutes les données, il est possible que la variante se révèle être seulement 10 à 20% plus transmissible, a déclaré Trevor Bedford, biologiste évolutionniste au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle.

Il est également difficile de dire exactement à quel point la nouvelle variante peut être plus transmissible, car les scientifiques n’ont pas encore fait le type d’expériences de laboratoire nécessaires. La plupart des conclusions ont été tirées d’observations épidémiologiques, et «il y a tellement de biais possibles dans toutes les données disponibles», a averti Muge Cevik, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de St. Andrews en Écosse et conseiller scientifique du gouvernement britannique. .

La nouvelle variante semble infecter plus de personnes que les versions antérieures du coronavirus, même lorsque les environnements sont les mêmes. On ne sait pas ce qui donne à la variante cet avantage, bien qu’il y ait des indications qu’elle pourrait infecter les cellules plus efficacement.

De nombreuses variantes du coronavirus sont apparues depuis le début de la pandémie. Mais toutes les preuves jusqu’à présent suggèrent que le nouveau mutant, appelé B.1.1.7, est plus transmissible que les formulaires précédents. Il a fait surface pour la première fois en septembre en Grande-Bretagne, mais représente déjà plus de 60% des nouveaux cas à Londres et dans les régions voisines.

Outre une plus grande transmissibilité, la variante se comporte comme les versions antérieures.

Le nouveau virus mutant peut se propager plus facilement, mais à tous égards, il semble peu différent de ses prédécesseurs.

Jusqu’à présent, au moins, la variante ne semble pas rendre les gens plus malades ni entraîner plus de décès. Pourtant, il y a lieu de s’inquiéter: une variante plus transmissible augmentera le nombre de morts simplement parce qu’elle se propagera plus rapidement et infectera plus de personnes.

«En ce sens, ce n’est qu’un jeu de chiffres», a déclaré le Dr Rasmussen. L’effet sera amplifié «dans des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni, où le système de santé est vraiment à son point de rupture».

Les voies de transmission – par de grandes et petites gouttelettes et de minuscules particules en aérosol à la dérive dans des espaces intérieurs encombrés – n’ont pas changé. Cela signifie que les masques, limiter le temps avec les autres et améliorer la ventilation dans les espaces intérieurs aideront tous à contenir la propagation de la variante, comme le font ces mesures avec d’autres variantes du virus.

« En minimisant votre exposition à tout virus, vous réduirez votre risque d’être infecté, et cela réduira la transmission dans l’ensemble », a déclaré le Dr Rasmussen.