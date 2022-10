Comment se préparer à une récession

“Les gens se sentent moins confiants qu’ils ne l’étaient il y a un an ou même il y a un quart qu’ils ne l’étaient en ce qui concerne leurs finances”, a déclaré Tina DeGustino, directrice de la stratégie des consommateurs chez BMO.

La principale chose qu’ils font : retarder des achats importants comme une maison ou une voiture (34 %). Viennent ensuite le remboursement de la dette (29 %) et la planification de la réduction des dépenses de vacances (28 %).

Selon le dernier indice de progrès financier réel du groupe financier BMO, 84 % des répondants à un récent sondage ont déclaré qu’ils craignaient qu’une récession ne se produise avant la fin de l’année, et 76 % ont déclaré qu’ils modifiaient leur mode de vie en préparation.

La première partie de ce calcul est déjà vraie : l’économie s’est contractée aux premier et deuxième trimestres de cette année de 1,6 % et 0,6 %, respectivement, selon le Bureau of Economic Analysis. (Une estimation pour le troisième trimestre sera publiée le 27 octobre).

Cependant, le marché du travail reste tendu. Le taux de chômage est de 3,5%, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Et, il y a 1,7 emplois ouverts pour chaque travailleur disponible.