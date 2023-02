Comment se préparer à un smartphone perdu, volé ou cassé

Si vous préférez conserver vos fichiers hors des serveurs distants pour des raisons de confidentialité et de sécurité, vous pouvez à la place les sauvegarder sur votre ordinateur. Les appareils iOS d’Apple peuvent être sauvegardés sur un Mac ou un PC à l’aide d’un câble USB ou d’une connexion Wi-Fi ; cette sauvegarde peut ensuite être transférée vers un nouvel iPhone ou iPad. Le site de Google contient des instructions pour transférer des fichiers Android sur un ordinateur et l’application gratuite Smart Switch de Samsung pour Windows, Mac et Android peut sauvegarder et transférer les fichiers de votre téléphone Galaxy.

A la recherche du téléphone

Si vous avez perdu votre téléphone ou craignez qu’il ait été volé, recherchez-le à l’aide des pages “trouver mon appareil” d’Apple, Google ou Samsung, ou avec des outils tels que les applications Find My d’Apple ou Find My Device de Google. Si votre téléphone fonctionne toujours, que le paramètre de localisation est activé et qu’il est connecté à un réseau, vous devriez voir la localisation de l’appareil affichée sur une carte.

L’application Find My d’Apple peut vous avertir si vous laissez un appareil derrière vous et inclut un paramètre Marquer comme perdu pour verrouiller le téléphone avec un mot de passe et désactiver Apple Pay. Mais si l’appareil semble se trouver dans un endroit inconnu, vous pouvez utiliser ces outils de suivi pour verrouiller ou effacer à distance votre iPhone, Samsung Galaxy ou autre téléphone Android.

Le service Find My d’Apple offre plusieurs options pour localiser un téléphone manquant, y compris une commande Play Sound qui est utile lorsque l’iPhone est quelque part dans la maison. Apple inclut également une option Mark As Lost qui verrouille l’appareil et suspend les services de paiement numérique. Crédit… Pomme

Si le téléphone semble manquer de façon permanente ou si vous savez qu’il a été volé, informez votre opérateur de téléphonie mobile et signalez la perte à la police ; vous devrez probablement fournir ces numéros de série et IMEI. Déposez une réclamation d’assurance si vous avez une police, changez vos mots de passe et alertez vos institutions financières pour qu’elles surveillent toute activité suspecte sur votre compte.