Comment se préparer à un 1099-K pour les paiements en ligne et réduire vos impôts

Si vous avez accepté des paiements via des applications telles que Venmo ou PayPal en 2022, vous recevrez peut-être le formulaire 1099-K, qui déclare les revenus de réseaux tiers, au début de 2023. Mais il est encore temps de réduire votre impôt à payer, selon les finances. experts. “Il n’y a aucun changement dans l’imposition des revenus”, a noté l’IRS dans un sortie mardi sur la préparation de la prochaine saison des impôts. “Tous les revenus, y compris du travail à temps partiel, des emplois secondaires ou de la vente de biens, sont toujours imposables”, a ajouté l’agence. Avant 2022, vous avez peut-être reçu un 1099-K si vous avez effectué plus de 200 transactions d’une valeur totale supérieure à 20 000 $. Mais l’American Rescue Plan Act de 2021 a réduit le seuil à seulement 600 $, et même une seule transaction peut déclencher le formulaire. En savoir plus sur les finances personnelles :

3 façons moins connues de réduire les factures d’impôt et d’augmenter les remboursements avant la fin de l’année Bien que le changement cible les transactions commerciales et non les transferts personnels, les experts disent qu’il est possible que certains contribuables reçoivent des 1099-K par erreur. Si cela se produit, l’IRS dit de contacter l’émetteur ou de faire des ajustements à votre déclaration de revenus. Quoi qu’il en soit, l’IRS exhorte les “déclarants précoces” à s’assurer qu’ils ont tous les formulaires fiscaux, y compris les 1099-K, avant de soumettre leur déclaration. Que vous travailliez avec un professionnel ou que vous prépariez vous-même des impôts, vous devez être prêt, a déclaré Albert Campo, expert-comptable agréé et président d’AJC Accounting Services à Manalapan, New Jersey. Voici ce qu’il faut savoir sur la déclaration des paiements 1099-K sur votre déclaration et comment réduire votre impôt à payer.

Comment déclarer des paiements 1099-K et réclamer des déductions

Vous pouvez déclarer les paiements 1099-K comme un revenu sur Annexe C de votre déclaration de revenus, qui couvre les profits et les pertes des entreprises individuelles. Vous aurez la possibilité de soustraire des dépenses, appelées déductions commerciales, à la partie II de l’annexe C, y compris des éléments tels que le coût de vos produits, la partie de vos factures Internet et téléphoniques utilisée pour les affaires, les voyages, éventuellement votre bureau à domicile et autres dépenses.

Jim Guarino, planificateur financier certifié, CPA et directeur général de Baker Newman Noyes à Woburn, Massachusetts, a déclaré qu’il était bon de commencer à examiner les déductions commerciales possibles maintenant – y compris la collecte de vos reçus pour chacune – pour s’organiser avant le début de la saison des impôts. Si vous payez votre propre assurance maladie, vous avez également la possibilité de déduire le coût de vos primes sur Horaire 1, ce qui réduit votre revenu brut ajusté, a déclaré Guarino. Cela ne s’appliquera pas si un employeur fournit votre couverture santé.

Envisagez un compte de retraite pour votre entreprise

Une autre façon de réduire votre impôt à payer est d’ouvrir et de cotiser à un régime de retraite de travailleur indépendant, qui est également déclaré comme un « ajustement du revenu » à l’annexe 1. Une option est un Seul 401(k)qui couvre un participant et son conjoint, et permet les reports des employés, qui sont dus au plus tard le 31 décembre, et les cotisations de l’employeur, qui sont dues avant la date limite d’imposition.

L’élément clé est de s’assurer que la paperasse ou les documents sont établis d’ici la fin de l’année. Jim Guarino directeur général chez Baker Newman Noyes

“L’élément clé est de s’assurer que la paperasse ou les documents sont établis d’ici la fin de l’année”, a déclaré Guarino. Si vous ne savez pas comment mettre en place le régime ou comment calculer la contribution de l’employeur, il peut être judicieux de parler à un fiscaliste, a-t-il déclaré. Bien sûr, si vous n’avez pas atteint le maximum de votre 401 (k) au travail, il est possible qu’il soit encore temps d’augmenter les cotisations pour vos un ou deux derniers chèques de paie pour 2022, mais “le temps presse”, a déclaré Guarino. De plus, vous avez jusqu’à la date limite d’imposition pour les cotisations au compte de retraite individuel avant impôt, qui peuvent également donner droit à une déduction.

Séparez les transactions personnelles et professionnelles

Lors du démarrage d’une entreprise, les professionnels de la fiscalité conseillent d’éviter de « mélanger » les revenus et dépenses personnels et professionnels en les séparant – et les revenus 1099-K ne font pas exception. Campo suggère d’ouvrir un autre compte bancaire et une autre carte de crédit et d’utiliser des comptes de réseau de paiement tiers distincts pour les transactions commerciales “pour vous faciliter la vie”.