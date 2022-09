Comment se préparer à l’exonération de prêt étudiant, afin de pouvoir postuler dès que possible

En conséquence, les experts disent qu’il y a un certain nombre de mesures que vous devriez prendre maintenant pour vous préparer.

L’allégement est également limité aux personnes ne gagnant pas plus de 125 000 $ par an, ou ménages gagnant moins de 250 000 $ .

Pour confirmer votre AGI pour 2020 et 2021, recherchez la ligne 11 sur la première page de votre déclaration de revenus, connue sous le nom Formulaire 1040 .

La plupart des prêts étudiants fédéraux sont éligibles à l’annulation.

Cependant, il y a environ 5 millions d’emprunteurs avec des prêts étudiants plus âgés, connus sous le nom de prêts fédéraux à l’éducation familiale (FFEL), qui sont en fait détenus par des entreprises privées plutôt que par le gouvernement. (Vous pouvez vérifier votre type de prêt sur Studentaid.govencore une fois, en allant dans l’onglet “Mon aide”.)

Le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il s’efforçait de s’assurer que les emprunteurs bénéficiant de ces prêts obtiennent également la remise, même s’il ne détient pas la dette elle-même.

Mais si vous avez ces prêts et que vous voulez vous assurer que vous êtes inclus dans la remise le plus tôt possible, vous voudrez peut-être les consolider dans le principal programme fédéral de prêts aux étudiants.