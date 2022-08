Comment se préparer à la Troisième Guerre mondiale et que faire en cas d’attaque nucléaire – The Sun

À mesure que les tensions mondiales augmentent, il en va de même pour la possibilité toujours présente d’une troisième guerre mondiale et d’attaques nucléaires.

Cela laisse beaucoup d’entre nous se demander ce que nous devons faire pour nous préparer à une éventuelle catastrophe. Voici tout ce que vous devez savoir.

Que faire avant une explosion nucléaire ?

Si une explosion nucléaire est sur les cartes, elle pourrait avoir lieu sans avertissement prolongé – et elle peut et sera dévastatrice.

Par conséquent, si vous pensez qu’une attaque est probable, il est préférable d’être préparé.

Les experts vous recommandent de suivre les directives ci-dessous pour vous protéger, protéger votre famille et votre maison – si vous pensez qu’une attaque est imminente.

Construisez une trousse d’approvisionnement d’urgence, qui comprend des articles comme des aliments non périssables, de l’eau, une radio à piles ou à manivelle, des lampes de poche supplémentaires et des piles. Vous voudrez peut-être préparer une trousse pour votre lieu de travail et une trousse portative à conserver dans votre voiture au cas où on vous dirait d’évacuer.

Élaborez un plan d’urgence familial. Votre famille peut ne pas être ensemble lorsque la catastrophe survient, il est donc important de savoir comment vous vous contacterez, comment vous vous remettrez ensemble et ce que vous ferez en cas d’urgence.

Trouvez un endroit sûr pour rester pendant l’explosion et entreposer vos biens. Renseignez-vous auprès des autorités si des bâtiments publics de votre communauté ont été désignés comme abris antiatomiques. Si aucun n’a été désigné, faites votre propre liste d’abris potentiels. Ces lieux incluraient les sous-sols ou la zone centrale sans fenêtre des étages intermédiaires dans les immeubles de grande hauteur.

Que devriez-vous avoir dans votre kit de survie ?

Il est suggéré que vous sortiez et achetiez autant de ces articles le plus rapidement possible :

Filtres à eau

Masques à gaz

Iode

Conserves (ragoûts, fruits, thon, viandes, etc.)

Aliments prêts à manger (granola, fromage, barres protéinées, etc.)

Trousses médicales

Beurre d’arachide

Mélanges de boissons assortis, si vous avez des enfants avec vous

Multi-vitamines

Solution d’iode, peroxyde d’hydrogène, alcool, analgésiques

Lait séché

Les plus grands sacs de riz, haricots, farine, avoine, sucre et miel

Gallons d’huile de cuisson

Assortiment de levure chimique & bicarbonate de soude & épices

Un ouvre-boîte manuel

Allumettes de cuisine et briquets jetables

Serviettes hygiéniques et couches, si nécessaire

Lampes de poche (idéalement LED) et radios portables, si vous ne les avez pas déjà

Beaucoup plus de piles, au moins trois ensembles, pour chacun des éléments ci-dessus

Eau en bouteille (surtout si les fournitures domestiques ne sont pas encore sécurisées)

Lingettes pour bébés

Eau de Javel

Extincteur d’incendie

Assiettes/gobelets/ustensiles en papier ou en plastique

Poncho de pluie à capuche en plastique pas cher

Que faire lors d’une explosion nucléaire ?

Les lignes directrices suivantes indiquent ce qu’il faut faire en cas d’explosion nucléaire.

Écoutez les informations officielles via Internet, la radio ou la télévision et suivez les instructions fournies par le personnel d’intervention d’urgence.

Si un avertissement d’attaque est émis, mettez-vous à couvert aussi vite que possible, sous terre si possible, et restez-y jusqu’à ce qu’il vous soit demandé de faire autrement.

Trouvez le bâtiment le plus proche, de préférence construit en brique ou en béton, et entrez à l’intérieur pour éviter toute matière radioactive à l’extérieur.

Si un meilleur abri, comme un bâtiment à plusieurs étages ou un sous-sol, peut être atteint en quelques minutes, allez-y immédiatement.

Allez aussi loin que possible sous terre ou au centre d’un grand bâtiment. Le but est de mettre autant de murs et autant de béton, de briques et de terre entre vous et la matière radioactive à l’extérieur.

Attendez-vous à rester à l’intérieur pendant au moins 24 heures, sauf indication contraire des autorités.

Que faire si vous êtes surpris à l’extérieur lors d’une explosion nucléaire ?

Ne regardez pas le flash ou la boule de feu – cela peut vous aveugler.

Abritez-vous derrière tout ce qui pourrait offrir une protection.

Allongez-vous à plat sur le sol et couvrez-vous la tête. Si l’explosion est à une certaine distance, cela peut prendre 30 secondes ou plus pour que l’onde de choc se produise.

Mettez-vous à l’abri dès que vous le pouvez, même si vous êtes à plusieurs kilomètres du point zéro où l’attaque s’est produite – les retombées radioactives peuvent être emportées par les vents sur des centaines de kilomètres.

Si vous étiez à l’extérieur pendant ou après l’explosion, nettoyez-vous dès que possible afin d’éliminer les matières radioactives qui pourraient s’être déposées sur votre corps.

Enlevez vos vêtements pour empêcher la propagation des matières radioactives. Enlever la couche extérieure des vêtements peut éliminer jusqu’à 90 % des matières radioactives.

Si possible, placez vos vêtements contaminés dans un sac en plastique et scellez ou nouez le sac.

Lorsque cela est possible, prenez une douche avec beaucoup d’eau et de savon pour aider à éliminer la contamination radioactive. Ne frottez pas et ne grattez pas la peau.

Lavez vos cheveux avec du shampoing ou du savon et de l’eau. N’utilisez pas d’après-shampooing dans vos cheveux car il liera les matières radioactives à vos cheveux, les empêchant de se rincer facilement.

Que faire après une explosion nucléaire ?

Bien que le protocole ukrainien ne soit pas clair, il a déjà été signalé que le gouvernement britannique travaillait sur un nouveau système d’alerte pour préparer les Britanniques à l’horreur d’une guerre nucléaire.

À l’époque sombre de la guerre froide, le gouvernement britannique a mis au point un système d’« avertissement de quatre minutes » pour alerter le public que le pays avait été attaqué.

Le système d’alerte, qui était en place de 1953 à 1992, utilisait des sirènes de raid aérien, des bulletins de télévision et des émissions de radio pour diffuser les nouvelles terrifiantes mais, heureusement, il n’a jamais été utilisé.

En 2003, le National Attack Warning System (NAWS) a été développé, permettant au gouvernement d’avertir la population par téléphone, radio et télévision si jamais nous étions attaqués.

De nos jours, les SMS d’alerte à la bombe nucléaire et les médias sociaux sont la méthode préférée.

Les taux de désintégration des retombées radioactives sont les mêmes pour n’importe quel dispositif nucléaire de taille.

Cependant, la quantité de retombées variera en fonction de la taille de l’appareil et de sa proximité avec le sol. Par conséquent, il pourrait être nécessaire pour ceux qui se trouvent dans les zones où les niveaux de rayonnement sont les plus élevés de s’abriter jusqu’à un mois.

Les retombées les plus lourdes seraient limitées à la zone au niveau ou sous le vent de l’explosion et 80 % des retombées se produiraient au cours des premières 24 heures.

Les habitants de la plupart des zones qui seraient touchées pourraient être autorisés à sortir de leur abri en quelques jours et, si nécessaire, à évacuer vers des zones non touchées.

Continuez à écouter la radio et la télévision pour savoir quoi faire, où aller et les endroits à éviter.

Restez à l’écart des zones endommagées – et restez à l’écart des zones marquées “risque de rayonnement” ou “HAZMAT”.

N’oubliez pas que les rayonnements ne peuvent être vus, sentis ou autrement détectés par les sens humains.