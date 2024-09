Comment se porte notre écosystème ? Demandez à une grenouille

Bien que la plupart des gens les considèrent comme des créatures visqueuses, dégoûtantes et répugnantes, je pense que les grenouilles sont en fait des créatures adorables, fascinantes et importantes. Je sais ce que vous pensez, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ma perception a changé, passant d’une indifférence relative à ces amphibiens bondissants à une envie de mémoriser leurs cris, de sortir la nuit pour les trouver et d’apprendre tout ce que je peux sur les grenouilles.

Une rainette cubaine se tient sur la tête de Ceballos lors d’une récente étude d’observation des grenouilles. Ces rainettes sont considérées comme envahissantes en Floride, car elles peuvent supplanter et même manger d’autres espèces de grenouilles.

Les grenouilles sont d’une importance cruciale pour les écosystèmes du sud-ouest de la Floride. Ce sont ce que nous appelons des espèces indicatrices, ce qui signifie que les grenouilles donnent des indices sur la santé d’un écosystème. Les grenouilles et autres amphibiens sont très sensibles aux changements environnementaux et sont généralement les premiers à disparaître si un écosystème est menacé, que ce soit naturellement ou en raison du développement. Si les grenouilles commencent à partir, vous savez que quelque chose ne va pas.

Le crapaud du sud est une espèce indigène du sud-ouest de la Floride. Il est relativement petit et rond, avec de petits sacs appelés glandes parotoïdes derrière les yeux et des crêtes proéminentes sur le dessus de la tête.

Heureusement, la plupart des populations de grenouilles de notre région se portent relativement bien et, dans votre jardin, vous pourrez peut-être entendre un chœur entier de chants lorsque le soleil commence à se coucher. Les grenouilles offrent une façon unique d’interagir avec la nature : vous pouvez fermer complètement les yeux et simplement écouter et identifier de nombreuses espèces qui se trouvent à quelques mètres de l’endroit où vous vous trouvez. Cela peut être très méditatif et paisible ; et peut-être que ce que vous pensiez autrefois être un vacarme qui vous tenait éveillé la nuit pourrait se transformer en un groupe d’animaux prospère et fascinant qui vous incite à dormir.

Une petite rainette se repose sur la main de Ceballos lors d’une observation des grenouilles. Plusieurs espèces de rainettes sont originaires de Floride et il peut être difficile de les distinguer les unes des autres.

Il est non seulement intéressant d’en apprendre davantage sur les différents cris des grenouilles de votre région, mais cela peut aussi être très amusant ! Avec de la pratique, vous pourrez commencer à discerner quels sons appartiennent à quelles espèces et vous rendre compte que votre jardin abrite une quantité incroyable de vie. De plus, certains de leurs cris sont tout simplement ridicules, dans le meilleur sens du terme.

Les crapauds buffles sont une espèce envahissante et toxique dans notre région, décrite dans les médias comme étant particulièrement dangereuse pour les chiens en cas d’ingestion. Leurs sacs ou glandes parotoïdes sont beaucoup plus gros et triangulaires que ceux des crapauds du sud, et leur corps peut également être beaucoup plus gros.

Les scientifiques locaux profitent de cette occasion pour évaluer la santé des écosystèmes environnants en effectuant des relevés des cris des grenouilles, dans le cadre d’un programme national de science citoyenne appelé FrogWatch USA. Le Dr Edwin Everham, professeur au département d’écologie et d’études environnementales de la Florida Gulf Coast University, effectue des relevés d’observation des grenouilles depuis plus de deux décennies. Sur plus d’une douzaine de sites de la région d’Estero, il emmène des étudiants de la FGCU et d’autres bénévoles écouter et enregistrer ce qu’ils entendent et voient une fois par mois pendant la saison des pluies.

Célina Ceballos

Jeannine et Ryan Young, diplômés de la FGCU et propriétaires d’entreprises locales de Naples Outfitters et de Rising Tide Explorers, ont été inspirés par le projet d’Everham et ont décidé de lancer leur propre observation des grenouilles. Cet été, une fois par mois en juillet, août et bientôt en septembre, ils ont invité les membres de la communauté à cet événement gratuit pour écouter les grenouilles à trois endroits, documenter des données scientifiques importantes tout en s’amusant beaucoup.

J’ai participé et aidé à diriger ces observations de grenouilles, et je suis très heureux de terminer la saison avec une autre nuit incroyable le vendredi 13 septembre. Nous avons entendu et vu des grenouilles et d’autres créatures impressionnantes, notamment des rainettes vertes, des rainettes cubaines, des crapauds du sud, des crapauds-buffles, des rainettes écureuils, des grenouilles de serre, des rainettes grillons, un lézard de verre et plus encore. Vous pouvez vous inscrire à cet événement gratuit en suivant ce lien ou suivre @risingtidefl sur Instagram et trouver le lien d’observation des grenouilles sur leur page.

Devenez un citoyen scientifique et apprenez-en plus sur la façon d’identifier les cris des grenouilles, sur les espèces bénéfiques, celles qui sont invasives ou toxiques et sur la façon dont vous pouvez aider les grenouilles. Rejoignez-moi et d’autres biologistes locaux ce vendredi lors de la dernière observation publique des grenouilles de l’année ! Peut-être changerez-vous d’avis sur ces créatures merveilleusement visqueuses et adorables.

Celina Ceballos est étudiante diplômée en Master of Science en sciences de l’environnement à la Florida Gulf Coast University, où elle étudie l’impact de la marée rouge sur la physiologie des tortues marines et des lamantins. Elle est diplômée de l’Eckerd College avec un diplôme en sciences marines, une spécialisation en journalisme, et a reçu de nombreuses distinctions, notamment une bourse nationale Fulbright et une bourse Barry Goldwater et Excellence in Education. Forte d’une vaste expérience de recherche dans plusieurs habitats de Floride, d’une formation en tant que conseillère de camp et guide nature, et d’une implication dans des organisations scientifiques locales, Ceballos est désireuse de partager ses connaissances et sa sagesse sur divers sujets scientifiques locaux.

Cet article a été publié à l’origine sur Fort Myers News-Press : Comment se porte notre écosystème ? Demandez à une grenouille