Comment se porte l’Inde maintenant après la propagation de la variante delta

Un agent de santé vu préparer le vaccin contre le Covid à un bénéficiaire dans un centre de vaccination à Mandir Marg, le 21 juillet 2021 à New Delhi, en Inde. Temps de l’Hindoustan | Temps de l’Hindoustan | Getty Images

La variante delta a été détectée pour la première fois en Inde en octobre dernier et a conduit à une deuxième vague massive de cas de Covid-19 dans le pays. Depuis lors, la souche hautement infectieuse s’est propagée dans le monde entier. La variante a usurpé la variante alpha auparavant dominante, détectée pour la première fois au Royaume-Uni l’automne dernier, et a provoqué de nouvelles vagues d’infections en Europe et une pente inquiétante des cas aux États-Unis. En effet, la variante delta représente désormais 83% de tous les cas séquencés aux États-Unis, a déclaré mardi la directrice des Centers of Disease Control and Prevention des États-Unis, Rochelle Walensky, marquant une augmentation spectaculaire par rapport à 50% la semaine du 3 juillet. L’Organisation mondiale de la santé a déjà averti que, sur la base de l’avantage de transmission estimé de la variante delta, « on s’attend à ce qu’elle surpasse rapidement les autres variantes et devienne la lignée dominante en circulation au cours des prochains mois ». Dans son dernier rapport hebdomadaire de mercredi, l’OMS a noté qu’au 20 juillet, la prévalence de delta parmi les spécimens séquencés au cours des quatre dernières semaines dépassait 75% dans de nombreux pays du monde dont l’Australie, le Bangladesh, le Botswana, la Chine, le Danemark, l’Inde, Indonésie, Israël, Portugal, Russie, Singapour, Afrique du Sud et Royaume-Uni

Carte de l’OMS montrant la prévalence mondiale des variantes Organisation mondiale de la santé

Mais qu’en est-il de l’Inde où la variante delta est apparue pour la première fois en octobre ? La situation est toujours mauvaise, selon les données, mais pas aussi mauvaise qu’elle ne l’était lorsque la deuxième vague a culminé dans le pays, lorsque les nouveaux cas quotidiens dépassaient les 400 000. Le 7 mai, l’Inde a signalé 414 188 nouvelles infections et plusieurs milliers de décès. Heureusement, les cas ont considérablement diminué depuis lors. Jeudi, l’Inde a signalé 41 383 nouvelles infections à coronavirus et 507 nouveaux décès, ont tweeté les données du ministère indien de la Santé. La moyenne sur sept jours de 38 548 nouveaux cas quotidiens marque une baisse de 3% par rapport à la moyenne précédente, selon les données de l’Université Johns Hopkins et de Our World in Data.

Pendant ce temps, la variation en pourcentage du nombre de nouveaux cas confirmés au cours des sept derniers jours (par rapport au nombre de la période de sept jours précédente) dans certaines parties de l’Europe et des États-Unis est frappante. En France, la variation en pourcentage du nombre de nouveaux cas au cours des sept derniers jours est de 223 % en France, de 112 % en Italie tandis qu’en Allemagne, la variation en pourcentage est de 50 %. Aux États-Unis, la variation en pourcentage au cours des sept derniers jours est supérieure de 58 % à celle de la période de sept jours précédente.

Néanmoins, après les États-Unis, l’Inde a le deuxième plus grand nombre de cas de Covid enregistrés dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins, avec plus de 31,2 millions de cas et près de 419 000 décès. Au cours de la première vague de la pandémie, l’Inde est entrée dans un verrouillage national en mars 2020 et cela n’a commencé à être levé que vers juin de l’année dernière avec une série de restrictions d’assouplissement au cours des mois d’été suivants. Cependant, alors que la deuxième vague (et beaucoup plus dure) frappait plus tôt en 2021, le Premier ministre Narendra Modi a résisté aux pressions pour réimposer un verrouillage national, confiant aux États individuels la responsabilité de réimposer des restrictions à la place. Un membre du conseil consultatif économique de Modi a défendu le gouvernement Modi alors qu’il subissait des pressions en mai, déclarant à CNBC que les gouvernements des États devraient avoir le dernier mot en matière de restrictions sociales. En outre, et dans le but de faire face à sa crise de Covid, l’Inde a interrompu les exportations de vaccins Covid (elle fabrique une version nationale du tir AstraZeneca-Université d’Oxford appelée « Covishield ») et il est peu probable qu’elle reprenne ses exportations avant la fin de l’année. Des experts en santé publique ont déclaré au FT fin mai que les blocages régionaux, la réduction des interactions sociales et un nombre croissant d’anticorps contre Covid parmi la population générale étaient aider à réduire le taux d’infection en Inde. Les vaccinations ont également contribué à poursuivre la tendance à la baisse des cas. L’exposition au Covid au cours de la deuxième vague a été illustrée par les dernières données montrant la prévalence des anticorps contre le Covid dans la population générale. Une enquête nationale sur le sérum sanguin qui teste les anticorps (connue sous le nom d’enquête sérologique) a été publiée mardi et a montré que les deux tiers de la population indienne ont des anticorps contre Covid, Reuters signalé, bien qu’environ 400 millions des 1,36 milliard d’habitants de l’Inde n’aient pas d’anticorps, selon l’enquête. Superviser l’une des plus grandes campagnes de vaccination au monde (l’Inde doit vacciner environ un milliard d’adultes) n’est pas une tâche facile et le taux de vaccination total reste lent par rapport à d’autres pays du monde.

Les chiffres de Notre monde en données indiquent que 87,5 millions de personnes (environ 6,3 % de la population totale, y compris les enfants) sont entièrement vaccinées tandis que 330,2 millions de personnes ont reçu au moins une dose, ce qui signifie qu’il est en retard par rapport à la moyenne mondiale dans laquelle environ 13 % des les gens sont complètement vaccinés.

Mardi, Modi a exprimé sa préoccupation pour un nombre « important » de travailleurs de la santé et de première ligne qui n’ont toujours pas été vaccinés, malgré le lancement du programme de vaccination il y a plus de six mois. Dans un communiqué de presse publié par le gouvernement dans lequel le Premier ministre a informé les responsables de la situation de Covid en Inde, Modi a également évoqué la nécessité de « rester vigilant en regardant la situation dans divers pays », notant que « les mutations rendent cette maladie très imprévisible, et donc nous devons tous rester ensemble et lutter contre cette maladie. » Chandrakant Lahariya, un médecin basé à New Delhi qui est également un expert en vaccins, en politiques publiques et en systèmes de santé, a déclaré à CNBC que l’Inde n’était pas encore sortie du bois. « Les résultats de la quatrième enquête sérologique nationale…. corroborent ce que beaucoup avaient suspecté : 67,6 % de la population totale et 62 % de ceux qui n’ont pas été vaccinés ont développé des anticorps (contre le Covid). Presque toutes les tranches d’âge au-dessus de 6 ans. années ont des anticorps. Cela montre l’étendue de la propagation du virus dans la deuxième vague », a-t-il noté.