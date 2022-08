La pénurie de main-d’œuvre au Canada est bien documentée. C’est historique – et dans de nombreux secteurs.

Notre question cette semaine : Que vous soyez à la recherche d’un emploi ou que vous embauchiez, comment se porte le marché du travail pour vous ?

De plus, avec l’école juste au coin de la rue et l’argent serré pour de nombreuses familles, ne manquez pas notre segment Demandez-moi n’importe quoi avec l’experte parentale Alyson Schafer. Elle répondra à vos questions sur les enfants et l’argent.