Comment se lier d’amitié avec un corbeau

Il existe environ 50 espèces de corvidés dans le monde et ils se comportent différemment les uns des autres. Ce ne sont pas les seuls oiseaux intelligents, mais en général, les corvidés sont intelligents d’une manière qui résonne profondément avec les humains, car ils sont bons dans certaines des choses pour lesquelles nous sommes bons, dit Kevin McGowan, un ornithologue de Cornell qui étudie les corbeaux depuis 35 ans.

Une étude de 2020 publié dans Sciences découvert que les corbeaux peuvent penser à leurs propres pensées. Les corbeaux peuvent reconnaître les visages humains individuelsassociez-les à l’amitié ou au danger et transmettez ces connaissances à leurs amis.

“Leur système social ressemble le plus à la civilisation humaine occidentale de tous les animaux que je connaisse”, déclare McGowan. Les corbeaux d’Amérique “ont une famille et un espace qu’ils défendent, mais ils ont aussi un quartier auquel ils prêtent attention”. Et les corbeaux interagiront avec de plus grands groupes de corbeaux qu’ils ne connaissent pas aussi bien, un peu de la façon dont les humains s’engageront avec leurs communautés au-delà de leurs relations les plus proches.

Mais ils sont aussi prudents. “Les corbeaux ont prêté attention aux individus plus que peut-être n’importe quel autre oiseau”, ajoute McGowan. Au début, c’était surtout pour leur propre protection. Historiquement, en particulier sur la côte est des États-Unis, les corbeaux vivant aux États-Unis étaient abattus comme vermine. L’intérêt humain pour les nourrir est relativement nouveau.

Les corbeaux détestaient McGowan lorsqu’il a commencé à les étudier dans les années 1990, dit-il, parce qu’il grimpait dans les arbres pour observer leurs nids. Ils ont appris son visage, sa voiture, ses routines. “Ils ont poursuivi ma voiture dans la rue, me harcelant”, dit-il.

Après qu’un corbeau particulièrement motivé l’ait repéré de loin sur le campus de Cornell et se soit envolé pour lui crier dessus, il a décidé que quelque chose devait changer. “Je voulais que les corbeaux m’aiment”, dit-il. “Et alors j’ai décidé que je commencerais à leur lancer des cacahuètes” – initialement à distance. Même les oiseaux qui le connaissaient étaient extrêmement méfiants à l’idée de l’approcher pour se nourrir au début. Mais finalement ça a marché. “J’ai un ami qui a dit que les corbeaux devaient avoir une sorte de dissonance cognitive, comme” Oh non, le gars qui grimpe aux arbres est le gars aux cacahuètes “”, dit-il. Maintenant, les corbeaux suivent sa voiture et traquent ses promenades, car ils savent qu’il pourrait avoir une friandise pour eux.

Lorsque nous avons parlé, Steinke était heureux de me décrire comment je pourrais nourrir des corbeaux. D’abord, dit-elle, vous devez les trouver. Cette case était déjà cochée pour moi : un voisin m’avait indiqué une famille qui habitait en bas du pâté de maisons et fréquentait les grands arbres qui poussaient dans l’allée derrière ma maison. Ensuite, dit-elle, essayez de les amener à s’approcher du lieu d’alimentation de votre choix en laissant quelques friandises. J’ai sorti de la nourriture sèche pour chat.

Au fil des semaines, j’ai jeté un coup d’œil par la porte arrière de ma maison en rangée sur notre terrasse sur le toit, observant la réaction de mes nouveaux amis potentiels. Ils ne sont pas venus. Puis il a plu pendant une semaine. J’étais irrité que les corbeaux semblaient ne pas se soucier du fait que j’avais une date limite pour l’histoire.